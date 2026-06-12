chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
311 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Les news du 11 Juin 2026
 Les news du 11 Juin 2026 - ... (N)
Par isotaupe		   
DGS
 DGS - Delusional Grasp of S... (C)
Par Jean-Clint		   
Neurosis
 Neurosis - An Undying Love ... (C)
Par BBB		   
Bitter Branches
 Bitter Branches - Let's Giv... (C)
Par Ikea		   
Anasarca
 Anasarca - Achlys (C)
Par Sosthène		   
Converge
 Converge - Hum Of Hurt (C)
Par gulo gulo		   
Eximperitus
 Eximperitus - Meritoriousne... (C)
Par Sagamore		   
Iron Maiden
 Iron Maiden - Senjutsu (C)
Par Keyser		   
Dimmu Borgir
 Dimmu Borgir - Grand Serpen... (C)
Par Jean-Clint		   
Ural
 Ural - Anthropic Genetic In... (C)
Par Sosthène		   
Skelethal
 Skelethal - Transmogrificat... (C)
Par AxGxB		   
Pendrak
 Pendrak - S/T (C)
Par Val		   
Purulent Remains
 Purulent Remains - Abhorren... (C)
Par Sosthène		   
Six Feet Under
 Six Feet Under - Next To Die (C)
Par Cujo		   
Paterna Spirituum
 Paterna Spirituum - Pieśni ... (C)
Par Lestat		   
À Terre
 À Terre - Embrasser la nuit (C)
Par Lestat		   
Les news du 4 Juin 2026
 Les news du 4 Juin 2026 - R... (N)
Par Deathrash.		   
Portrayal Of Guilt
 Portrayal Of Guilt - …Begin... (C)
Par Krokodil		   

Xorsist - Aberrations

Chronique
Xorsist Aberrations
Après un début de carrière compliqué où le line-up a pas mal évolué la formation menée par Gustav Ryderfelt a enfin trouvé la stabilité qui lui a longtemps manqué, et même si pour l’instant elle reste un outsider au sein de la concurrentielle scène de son pays force est de reconnaître qu’elle a de plus en plus d’arguments intéressants à dévoiler au fil de ses sorties. Nous proposant aujourd’hui son troisième album (qui voit l’arrivée dans le groupe d’un vrai guitariste soliste âgé de 19 ans à peine !) le désormais quatuor livre sans contestation possible la meilleure prestation de son histoire, via une musique plus mature mais qui conserve néanmoins sa simplicité et son côté expéditif. On se doutait effectivement que le rendu proposé par les Suédois allait être plus adulte mais pas moins intéressant, du fait notamment de la présence de ce nouveau logo plus affûté et moins scolaire que le précédent qui donnait clairement plus envie de se pencher sur le contenu de ce « Aberrations », bien grassouillet et énergique de bout en bout.

Car pendant les presque quarante minutes que dure ce nouveau chapitre on ne va pas voir le temps passer vu que le groove va être permanent avec suffisamment de variété dans chacun des morceaux pour qu’on n’ait pas le sentiment de redondance, même si évidemment on trouvera toujours à pinailler sur des plans recyclés ici et là et quelques petites longueurs évitables. Cependant cela n’est que de l’ordre du détail car on va être immédiatement happés par ce disque dès les premières notes du très bon « Rest Impending », aux légers accents Thrash et qui va être porté par une énergie communicative où le tempo élevé aux deux extrémités va s’alourdir clairement en son centre, tout en y glissant un solo mélodique impeccable où l’on s’aperçoit immédiatement de l’apport important du nouveau venu dans l’équipe. Simple, direct et bien brutal ce schéma va faire immédiatement mouche (à l’instar de « An Elegy Unfolds » qui reprend avec facilité cette même construction pour un résultat tout aussi redoutable), aidé en cela par une production bien massive qui rend grâce aux compositions jouées tambour battant où le headbanging et la graisse ne laissent pas un instant de répit. Preuve en est l’entraînant « Souls To Mourn » qui mise sur plus de variété en y incluant du mid-tempo redoutable pour offrir plus de profondeur à une plage où l’on ne peut s’empêcher de secouer la tête sur fond de son HM-2 omniprésent… mais qui laisse de la place à d’autres genres glissés avec parcimonie. Si jusqu’à présent l’heure était à varier les plaisirs avec délectation en revanche avec la doublette « Of Where I Reside » / « Faceless » les choses vont se faire plus rugueuses et intensives, de par un côté dépouillé plus visible via un gros côté Punk assumé où ça file à toute allure sans véritablement ralentir la cadence. Certes on y trouve bien quelques petits ralentissements bienvenus pour éviter toute linéarité mais l’ensemble reste particulièrement expéditif sans s’éterniser sur la durée, offrant donc une vision dégoûtante mais appréciable qui pue la crasse de manière plus marquée sans qu’on n’y trouve rien à redire, tant les riffs minimalistes font mouche et les quelques moments plus bridés sont idéals pour mettre la nuque à rude épreuve.

Et puis doucement l’entité va alourdir son propos en y mettant plus d’humidité pour mettre mal à l’aise et renforcer l’obscurité déprimante, à l’instar de ce que propose l’impeccable et rampant « His Shrouded Gaze » au grand écart assumé et où quelques blasts émergent du caveau avant de s’effacer au profit d’un bridage prioritaire. Ce point va être d’ailleurs porté plus haut sur le quasiment Doom « Disbelief » grassouillet au possible et où ça n’accélère presque pas, prenant ainsi l’auditoire à la gorge au milieu des méandres de pluie aux odeurs automnales et aux relents putrides des cimetières… mettant ainsi à l’honneur la vision la plus opaque et glauque de ce long-format. Car une fois cela fini une certaine lumière comme nostalgie vont apparaître sur l’impeccable conclusion « Memorial Cries » au nom prédestiné, vu que malgré une certaine violence présente par petits bouts on va surtout retenir ce doux break acoustique avant un long lead mélodique à la fois triste et perché, comme un hommage à un proche disparu ou à une époque révolue. Sur ce point le mystère reste entier mais en tout cas si ça surprend initialement ça ne fait absolument pas tâche avec le reste, et avec cette fin différente de l’ensemble entendu en amont la bande en termine dignement de cet enregistrement impeccable qui lui fait indéniablement passer un cap.

Fini en effet le Death sympathique mais un peu limité… et place à quelque chose de toujours authentique mais qui a clairement gagné en technique comme en force de frappe, et si ça continue dans cette voie il est sûr que les gars ont de quoi s’offrir un avenir assez radieux. Comme quoi arriver à maturité prend parfois plus de temps que chez d’autres mais quand on y parvient ça n’en est que meilleur, et vu l’âge global de chacun des musiciens ici présents s’ils continuent dans cette dynamique c’est parti pour durer probablement longtemps, c’est tout ce que l’on espère tant le royaume de Suède a pris maintenant l’habitude de nous envoyer nombre de ses meilleurs éléments dans la fleur de l’âge, mais qui bénéficient déjà d’une incroyable maturité artistique. A voir donc ce que XORSIST nous proposera à l’avenir mais en tout cas les attentes le concernant sont enfin comblées, et on va en profiter en attendant de voir débouler leurs compatriotes d’ETERNAL EVIL avec un nouveau méfait qui s’annonce tout aussi musclé et destructeur. Les beaux jours sont là et profitons-en au maximum aussi bien pour les yeux, le moral et les oreilles… surtout quand c’est fait de si bonne manière qu’ici, le truc idéal pour se vider la tête et sortir de la routine quotidienne avec attractivité et décontraction générale.
Thrasho Amazon Jean-Clint
12 Juin 2026 - 28 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Xorsist
Death Metal
2026 - Hammerheart Records
notes
Chroniqueur : 7.5/10
Lecteurs :   -
Webzines : (1)  6.43/10

plus d'infos sur
Xorsist
 Xorsist
Death Metal - 2020 - Suède		   

tracklist
01.   Rest Impending  (05:17)
02.   Souls To Mourn  (04:24)
03.   Draped In Sorrow's Cloth...  (01:19)
04.   An Elegy Unfolds  (05:15)
05.   Of Where I Reside  (03:11)
06.   Faceless  (02:48)
07.   His Shrouded Gaze  (05:26)
08.   ...And Aged In Embers  (01:36)
09.   Disbelief  (04:00)
10.   Memorial Cries  (05:40)

Durée : 38:56

line up
parution
24 Avril 2026

voir aussi
Xorsist
 Xorsist
At The Somber Steps To Serenity
2023 - Prosthetic Records		   

Essayez aussi
Deicide
 Deicide
Legion
1992 - R/C Records		   
Of Feather And Bone
 Of Feather And Bone
Sulfuric Disintegration
2020 - Profound Lore Records		   
A La Carte
 A La Carte
Born to Entertain
2024 - Indépendant		   
Clairvoyance
 Clairvoyance
Chasm Of Immurement
2025 - Carbonized Records		   
Morbid Messiah
 Morbid Messiah
In The Name Of True Death Metal (EP)
2016 - Autoproduction		   

Ablation
Lethal Abuse (EP)
Lire la chronique
Xorsist
Aberrations
Lire la chronique
DGS
Delusional Grasp of Sanity
Lire la chronique
Brånd
Tåg & Nåcht
Lire la chronique
Neurosis
An Undying Love For A Burni...
Lire la chronique
Converge
Hum Of Hurt
Lire la chronique
Anasarca
Achlys
Lire la chronique
Pisscorpse
Precipice of Death
Lire la chronique
Iron Maiden
Senjutsu
Lire la chronique
Dimmu Borgir
Grand Serpent Rising
Lire la chronique
Red Hot Chili Peppers
The Uplift Mofo Party Plan
Lire la chronique
Ural
Anthropic Genetic Involution
Lire la chronique
Pendrak
S/T
Lire la chronique
Eximperitus
Meritoriousness Of Equanimity
Lire la chronique
Purulent Remains
Abhorrent Putrefaction (EP)
Lire la chronique
Six Feet Under
Next To Die
Lire la chronique
Dauþuz
Todeswerk: Uranium II
Lire la chronique
Nidelgret
Trauerlärm
Lire la chronique
Prisonnier Du Temps
Prendre Le Pouvoir Par La F...
Lire la chronique
Evil Warriors
Evil Warriors
Lire la chronique
Portrayal Of Guilt
…Beginning Of The End
Lire la chronique
À Terre
Embrasser la nuit
Lire la chronique
Fake Dust
Decrepitizing Din Of The Ce...
Lire la chronique
Malhkebre
B.A.M.N.
Lire la chronique
Temple Of The Fuzz Witch / Seum
Conjuring (Split 12")
Lire la chronique
To the Lions Tour 2026
Himinbjorg + Putrefaction o...
Lire le live report
La photo mystère du 1 Juin 2026
Jouer à la Photo mystère
Paterna Spirituum
Pieśni pogardy
Lire la chronique
NecroBeast
Iron Baphomet
Lire la chronique
Savage Mania
Demonic Assault
Lire la chronique