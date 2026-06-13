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Messalina - Golden Wounds

Chronique
Messalina Golden Wounds (EP)
Parlons directement de l’éléphant dans la pièce : oui, on pense beaucoup à Hangman’s Chair durant l’écoute de Golden Wounds. Est-ce un mal ? Messalina joue un rock froid empruntant au grunge et au metal dans un monde où Hangman’s Chair existe. Pour ma part, je n’appelle pas ça du plagiat mais se nourrir chez les meilleurs.

Surtout que les Niçois ne font pas que rappeler les œuvres de leurs compatriotes (et plus particulièrement A Loner dont on croit entendre des bouts sur les aplats de guitares de « A Cross » et le morceau-titre). Composé par des musiciens expérimentés (des anciens et actuels Svart Crown et Igorrr), Golden Wounds possède la fraicheur de la jeunesse autant que la maîtrise de personnes averties, biberonnées aussi bien à Deftones que Type O Negative. Le nombre d’invités, prestigieux et bien placés malgré des styles marqués (comme Raven van Dorst de Dool ou le duo Doodseskader), montre l’inscription dans une scène rock et sensuelle mais également la volonté de voir en ces vingt-huit minutes un terrain de jeu. Des jeux dangereux, licencieux, pratiqués au cœur de ténèbres possédant une patine gothique pouvant rappeler les vampires de Light of the Morning Star.

Messalina ne tombe cependant jamais dans l’excès malgré son envie de varier les plaisirs à l’image de la synthpop de Kabbel sur « Narrow Chase ». Il est plutôt un orfèvre qui joue à l’équilibriste au bord du précipice, donnant une force pop à sa musique sans verser dans la mièvrerie. Un talent de composition – où je trouve bien du mal à critiquer quoi que ce soit – qui propulse la bande comme formation à surveiller de très près, une fois quelques réglages faits (une voix qui ne joue pas encore assez de la diversité de son registre, comme les cris bienvenus de « No Color ») et décisions prises. Car si Golden Wounds profite de son côté bac-à-sable en offrant une variété de façons de figurer le noir, imaginer un album aussi constant et riche tout en allant un peu plus loin dans cette ambiance nocturne et dépravée semble un exercice bien plus complexe. Etant donnée la qualité de cet EP, je ne serai pas étonné qu’ils y arrivent.
Thrasho Amazon Ikea
13 Juin 2026 - 50 lectures

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1 COMMENTAIRE(S)

gulo gulo citer
gulo gulo
13/06/2026 16:50 		note: 4.5/5
Littéralement un vrai mini-album.

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Messalina
Cold Rock / Metal
2026 - Nova Lux Production
notes
Chroniqueur : 4/5
Lecteurs : (1)  4.5/5
Webzines : (1)  3.75/5

plus d'infos sur
Messalina
 Messalina
Cold Rock / Metal - France		   

nouveaute
A paraître le 22 Mai 2026

vidéos
No Color ft Doodseskader
 No Color ft Doodseskader
Messalina
Extrait de "Golden Wounds"		   

tracklist
01.   Golden Wounds  (04:46)
02.   No Color ft Doodseskader  (03:44)
03.   Cold As Before  (04:54)
04.   Narrow Chase ft Kabbel  (03:51)
05.   A Cross  (04:25)
06.   Born Again ft Dool  (06:17)

Durée : 28:01

line up
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