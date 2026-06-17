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Psalm - Psalm

Chronique
Psalm Psalm (EP)
Un jour, je parlerai sur ce site de Bloody Panda, ce groupe qui a eu une existence brève, pas nécessairement très réputé, et qui a cependant marqué la scène doom extrême américaine au point qu’on retrouve régulièrement des traces de sa musique aussi radicale qu’aventureuse, entre horreurs crue et gothique, chez ses compatriotes.

Psalm ne s’inspire pas de Bloody Panda directement mais peut se voir comme un lointain descendant. Il partage un même esprit ambigu, où le spectral côtoie le frontal. Le trio est tout neuf mais inspire déjà une terreur que l’on croirait sortie de notre mémoire ancestrale, terreur ancienne, congelée, thermostat dans le négatif et trouillomètre prêt à exploser. Et cependant, la formation se veut libre, ne cherche pas qu'à écraser façon Burning Witch (malgré un chant qui pourrait à lui seul évoquer une sorcière immolée) mais change sa forme au service de ce qu'il cherche à transmettre, angoisse par des blasts, folie par des stridences drone et noise, mélancolie par des arpèges slowcore. On peut même apercevoir le fantôme éthéré du groupe de rock britannique Cranes lors de « Feast of the Epiphany », où la chanteuse / guitariste Jenna Graham donne à sa voix des expressions enfantines et cruelles.

Cela fait de Psalm un groupe extrême – adjectif mérité, rien que le début de « I Am The Slaughter » fait serrer les dents – mais surtout extrêmement vivant, varié dans ses peintures morbides sur un temps court. Le fait qu’il possède un membre de Portrayal of Guilt en son sein (le batteur James Beveridge, partenaire de Jenna Graham dans la vie) est plus qu'un indice sur la sauvagerie noire de la chose quand on sait ce dont ils sont capables (notamment dernièrement avec …Beginning of the End). Reste à développer ce qui est encore une base de travail, ces trois titres ayant chacun leur truc à eux sans donner beaucoup plus à ressentir qu’une bande-annonce – mais de celles qui sont de petits films en elles-mêmes, laissant le soin aux spectateurs de combler les vides. Voilà en tout cas un EP qui soulève suffisamment la terre pour donner envie de voir ce qui va en germer.
Thrasho Amazon Ikea
17 Juin 2026 - 93 lectures

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Psalm
Extreme Post Doom Metal
2025 - Portrayal of Guilt Records
notes
Chroniqueur : 3.5/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Psalm
 Psalm
Extreme Post Doom Metal - Etats-Unis		   

tracklist
01.   I Am The Slaughter  (05:03)
02.   Feast of the Epiphany  (04:06)
03.   Unworthy Son  (04:56)

Durée : 14:06

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