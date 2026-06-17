chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
700 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Portrayal Of Guilt
 Portrayal Of Guilt - …Begin... (C)
Par Bras Cassé		   
Les news du 14 Juin 2026
 Les news du 14 Juin 2026 - ... (N)
Par Lestat		   
Coffret de bijoux
 Coffret de bijoux - Lose My... (C)
Par Seb`		   
Ablation
 Ablation - Lethal Abuse (EP) (C)
Par Sosthène		   
Messalina
 Messalina - Golden Wounds (EP) (C)
Par gulo gulo		   
Neurosis
 Neurosis - An Undying Love ... (C)
Par gulo gulo		   
Les news du 11 Juin 2026
 Les news du 11 Juin 2026 - ... (N)
Par isotaupe		   
DGS
 DGS - Delusional Grasp Of S... (C)
Par Jean-Clint		   
Bitter Branches
 Bitter Branches - Let's Giv... (C)
Par Ikea		   
Anasarca
 Anasarca - Achlys (C)
Par Sosthène		   
Converge
 Converge - Hum Of Hurt (C)
Par gulo gulo		   
Eximperitus
 Eximperitus - Meritoriousne... (C)
Par Sagamore		   
Iron Maiden
 Iron Maiden - Senjutsu (C)
Par Keyser		   
Dimmu Borgir
 Dimmu Borgir - Grand Serpen... (C)
Par Jean-Clint		   
Ural
 Ural - Anthropic Genetic In... (C)
Par Sosthène		   
Skelethal
 Skelethal - Transmogrificat... (C)
Par AxGxB		   
Pendrak
 Pendrak - S/T (C)
Par Val		   

Exorcizphobia - Neurosis Unbound

Chronique
Exorcizphobia Neurosis Unbound
On prend les mêmes et on recommence, cela a toujours été le crédo du quatuor de Tchéquie qui après des années d’instabilité en interne et à fréquenter l’underground le plus obscur a enfin eu droit à la lumière, suite à la sortie du très sympathique « Spiritual Exodus » il y a presque trois ans maintenant. Autant dire qu’à l’annonce de ce nouvel album on se doutait bien qu’on allait retrouver tous les éléments typiques du Thrash pratiqué par le groupe, à savoir des morceaux majoritairement rapides et remplis de riffs affûtés comme de solos énervés avec juste ce qu’il faut de variations pour ne pas lasser. Bref de la pure musique de deuxième division mais suffisamment habile et bien foutue pour qu’on ait envie de lui laisser sa chance, et comme d’habitude avec le combo cela va être le cas vu que ce long-format s’écoute facilement avec un rendu global positif, même si pour passer un cap il faudra encore attendre mais visiblement les gars n’en ont cure vu qu’ils privilégient ce qui savent faire de mieux plutôt que de rater leur cible.

Difficile effectivement de trouver à redire à l’impeccable « True Lie » qui ouvre les hostilités de très bonne manière en misant sur la classique facette entre vitesse élevée et mid-tempo bien remuant, idéal donc pour secouer la tête et filer la pêche sans trop se poser de questions… un schéma sobre et parfaitement exécuté que « Neurosis Unbound » et « Global Cooldown » vont reprendre avec la même efficacité, même si ça va parfois sonner un peu répétitif et prévisible. Rien de rédhibitoire heureusement car tout cela défile à vive allure et les mecs vont aussi avoir aussi la bonne idée de montrer quelques influences extérieures, comme les relents Hardcore du sympathique « Hell In Veins » à l’équilibre des forces constant ou encore les accents Punk du très court « Addicted », qui balance la purée de façon frontale et continue entre quelques rasades de passages en médium imparables. C’est propre et montre donc une première partie d’opus menée de de manière efficace même si on aimerait parfois que ce soit un peu plus couillu, tant ça sonne par moments un peu trop gentillet… même si on est bien loin de quelque chose d’accessible au grand public.

Néanmoins il faut reconnaître que l’entité ne va pas éviter certaines fautes de goût notamment quand elle se décide à jouer sur la Power ballad… mais n’est pas SCORPIONS qui veut, car « Magical Formula » malgré ses bonnes intentions va rapidement montrer ses limites en étant hyper prévisible tout en n’arrivant jamais à véritablement décoller. Certes les arpèges doux sont agréables et le rendu global n’a rien de déshonorant mais c’est trop pantouflard et monotone pour arriver à captiver sur la longueur, à l’instar de la conclusion « Growing Back Home » moins pépère mais quand même trop paisible et éthérée pour finir dignement un long-format qui aurait mérité de se terminer de manière plus énergique. Heureusement entre ces deux plages on va entendre l’agréable « Pain Monopoly » où la densité est particulièrement présente (même si tout cela s’essouffle rapidement) et surtout le primitif « Cold » où l’agressivité est particulièrement mise sur le devant de la scène, et qui défouraille comme il faut en ne levant jamais le pied… et c’est cela qu’on aurait aimé entendre un peu plus fréquemment, même si dans l’ensemble on est assez satisfaits par le contenu global ici proposé.

Car c’est typiquement ce qu’on attend de ce genre d’enregistrement, une petite livraison tout en sobriété et sans prétentions qui s’écoute en dilettante et qu’on remettra de temps en temps en sachant qu’on passera un bon moment, même si ça ne pourra pas prétendre à autre chose. Sans chichis donc et ne s’éternisant pas inutilement l’ensemble bien qu’imparfait saura aisément satisfaire les fans du style tant ça ne se prend pas au sérieux et reste professionnel en toutes circonstances, ce qui est la base finalement. C’est donc tout ce qu’on aime ici et nul doute que la prochaine livraison de l’entité sera du même tonneau, avec ses passages où l’on aura envie de secouer la tête et les mêmes petits coups de mou incontournables… mais largement compensés par le capital sympathie qui font oublier cela et éviter ainsi un avis global plus négatif ce qui serait immérité et trop sévère en vue du travail fourni.
Thrasho Amazon Jean-Clint
17 Juin 2026 - 16 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Exorcizphobia
Thrash Metal
2026 - Doomentia Records
notes
Chroniqueur : 7/10
Lecteurs :   -
Webzines : (1)  8/10

plus d'infos sur
Exorcizphobia
 Exorcizphobia
Thrash Metal - 2006 - République Tchèque		   

tracklist
01.   True Lie
02.   Hell In Veins
03.   Addicted
04.   Neurosis Unbound
05.   Pain Monopoly
06.   Magical Formula
07.   Global Cooldown
08.   Cold
09.   Growing Back Home

Durée : 34 minutes

line up
parution
13 Avril 2026

voir aussi
Exorcizphobia
 Exorcizphobia
Spiritual Exodus
2023 - Doomentia Records		   

Essayez aussi
Tankard
 Tankard
Disco Destroyer
1998 - Century Media Records		   
Warbringer
 Warbringer
Wrath And Ruin
2025 - Napalm Records		   
H2SO4
 H2SO4
British Bangla Testament (EP)
2017 - Indépendant		   
Deathraw
 Deathraw
Reduced To Ashes (EP)
2026 - Indépendant		   
Exhorder
 Exhorder
Slaughter In The Vatican
1990 - Roadrunner Records		   

Exorcizphobia
Neurosis Unbound
Lire la chronique
Psalm
Psalm (EP)
Lire la chronique
Primus
A Handful of Nuggs (EP)
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Juin 2026
Jouer à la Photo mystère
Nécropole
Nadir At The Crown
Lire la chronique
Angellore
Nocturnes
Lire la chronique
Sledgehammer
Destroy/Rebuild
Lire la chronique
Messalina
Golden Wounds (EP)
Lire la chronique
Gadget
Coerced (EP)
Lire la chronique
Coffret de bijoux
Lose Myself in You
Lire la chronique
Barren Canyon
A Virulent Steam
Lire la chronique
Ablation
Lethal Abuse (EP)
Lire la chronique
Xorsist
Aberrations
Lire la chronique
DGS
Delusional Grasp Of Sanity
Lire la chronique
Brånd
Tåg & Nåcht
Lire la chronique
Neurosis
An Undying Love For A Burni...
Lire la chronique
Converge
Hum Of Hurt
Lire la chronique
Anasarca
Achlys
Lire la chronique
Pisscorpse
Precipice of Death
Lire la chronique
Iron Maiden
Senjutsu
Lire la chronique
Dimmu Borgir
Grand Serpent Rising
Lire la chronique
Red Hot Chili Peppers
The Uplift Mofo Party Plan
Lire la chronique
Ural
Anthropic Genetic Involution
Lire la chronique
Pendrak
S/T
Lire la chronique
Eximperitus
Meritoriousness Of Equanimity
Lire la chronique
Purulent Remains
Abhorrent Putrefaction (EP)
Lire la chronique
Six Feet Under
Next To Die
Lire la chronique
Dauþuz
Todeswerk: Uranium II
Lire la chronique
Nidelgret
Trauerlärm
Lire la chronique
Prisonnier Du Temps
Prendre Le Pouvoir Par La F...
Lire la chronique