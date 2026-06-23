Acolythus - Unearthly Kingdoms 'Neath Lifeless Stars Chronique Unearthly Kingdoms 'Neath Lifeless Stars

Si j’avais été dans un bon jour, j’aurais peut-être dit que nous tenions là un album apportant modestement sa pierre à l’édifice et permettant au black metal classique de continuer à exister. Sauf que je suis dans un jour normal. Et hier aussi, j’étais dans un jour normal, tout comme avant-hier et comme chaque jour où j’ai écouté ce premier méfait d’ACOLYTHUS. Alors non, je n’arrive pas à en dire beaucoup de bien. Il faut même se rendre à l’évidence : ce genre de groupe ne sert pas à grand-chose. Pire encore, il contribue à engorger une scène déjà saturée.



ACOLYTHUS est une formation finlandaise récente réunissant trois musiciens qui jouent ensemble depuis 2012 au sein de SARGASSUS. Angrmáni assure les guitares et le chant, Abyssias la basse et Maleficarum la batterie. Chez eux, tout semble daté : le logo, la photo promotionnelle, l’approche musicale, la manière de composer, jusqu’au visuel de cette première pochette. Rien n’a l’air moderne. En soi, ce ne serait pas un problème si cette esthétique s’accompagnait d’une efficacité hors norme ou d’ambiances capables de faire renaître quelque chose de disparu. Or, l’efficacité est tout juste correcte et les atmosphères évoquent simplement celles d'une multitude de groupes passés et présents.



Dès lors, cet album apparaît particulièrement dispensable, presque insipide. Bien sûr, il contient quelques bons passages, mais quel groupe n’en propose pas ? En 2026, les formations totalement à côté de la plaque sont devenues rares, tout comme celles qui souffrent d’une production catastrophique ou de compositions réellement médiocres. Ce qui condamne aujourd’hui un groupe à l’oubli, c’est avant tout son incapacité à se démarquer. Et c’est précisément ce qui se produit ici.



Unearthly Kingdoms 'Neath Lifeless Stars contient sept pistes, mais deux d’entre elles sont des instrumentaux d’à peine une minute. Leur intérêt est limité et elles auraient sans doute gagné à être intégrées aux morceaux suivants en tant qu’introductions. Au final, il ne reste donc que cinq véritables compositions. Si l’on peut apprécier leur énergie et leur dynamisme, il sera difficile d’y voir autre chose que des morceaux convenables. Ce sont des copies de copies de copies.



Même les thématiques abordées semblent usées jusqu’à la corde. L’album raconte la quête de sages occultes rejetant les dogmes et les faux dieux afin d’accéder à une connaissance supérieure par la volonté, la transformation et l’épreuve. Inspirés par l’ésotérisme, ils traversent la mort, la guerre, les ruines et la désillusion dans l’espoir de percer les mystères de l’âme. Au fil de leur cheminement, les certitudes religieuses et politiques s’effondrent, laissant place à une vision plus lucide de la condition humaine. C’est un voyage initiatique à travers un monde en ruines, guidé par la recherche de la vérité intérieure et de l’illumination. Franchement, avons-nous vraiment besoin d’entendre cela une fois de plus ?

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2026 - Inverse Records Black Metal notes Chroniqueur : 5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Acolythus

Black Metal - Finlande

tracklist 01. Among Ruins Forlorn 02. Scholars of Empires Beyond 03. As the Slaughtered Wizards Reincarnate 04. Frozen Desolate Warfields 05. Vacuous Gods of the Abyss 06. Unearthly Kingdoms 'Neath Lifeless Stars 07. In the Fading Light of Burning Cathedrals

Durée : 32:52

parution 8 Mai 2026

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