chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
173 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Illdisposed
 Illdisposed - Four Depressi... (C)
Par Cujo		   
Bewitched
 Bewitched - Diabolical Deat... (C)
Par Cujo		   
2026 EU/UK
 2026 EU/UK - The Dillinger ... (R)
Par AxGxB		   
Véhémence
 Véhémence - Assiégé pour l'... (C)
Par Jean-Clint		   
Dauþuz
 Dauþuz - Todeswerk: Uranium... (C)
Par Delak6788		   
Darkthrone
 Darkthrone - Pre-Historic M... (C)
Par Ikea		   
Converge
 Converge - Hum Of Hurt (C)
Par Ikea		   
Exorcizphobia
 Exorcizphobia - Neurosis Un... (C)
Par Niktareum		   
Portrayal Of Guilt
 Portrayal Of Guilt - …Begin... (C)
Par Bras Cassé		   
Les news du 14 Juin 2026
 Les news du 14 Juin 2026 - ... (N)
Par Lestat		   
Coffret de bijoux
 Coffret de bijoux - Lose My... (C)
Par Seb`		   
Ablation
 Ablation - Lethal Abuse (EP) (C)
Par Sosthène		   
Messalina
 Messalina - Golden Wounds (EP) (C)
Par gulo gulo		   
Neurosis
 Neurosis - An Undying Love ... (C)
Par gulo gulo		   
Les news du 11 Juin 2026
 Les news du 11 Juin 2026 - ... (N)
Par isotaupe		   
DGS
 DGS - Delusional Grasp Of S... (C)
Par Jean-Clint		   
Bitter Branches
 Bitter Branches - Let's Giv... (C)
Par Ikea		   
Anasarca
 Anasarca - Achlys (C)
Par Sosthène		   
Eximperitus
 Eximperitus - Meritoriousne... (C)
Par Sagamore		   
Iron Maiden
 Iron Maiden - Senjutsu (C)
Par Keyser		   

Acolythus - Unearthly Kingdoms 'Neath Lifeless Stars

Chronique
Acolythus Unearthly Kingdoms 'Neath Lifeless Stars
Si j’avais été dans un bon jour, j’aurais peut-être dit que nous tenions là un album apportant modestement sa pierre à l’édifice et permettant au black metal classique de continuer à exister. Sauf que je suis dans un jour normal. Et hier aussi, j’étais dans un jour normal, tout comme avant-hier et comme chaque jour où j’ai écouté ce premier méfait d’ACOLYTHUS. Alors non, je n’arrive pas à en dire beaucoup de bien. Il faut même se rendre à l’évidence : ce genre de groupe ne sert pas à grand-chose. Pire encore, il contribue à engorger une scène déjà saturée.

ACOLYTHUS est une formation finlandaise récente réunissant trois musiciens qui jouent ensemble depuis 2012 au sein de SARGASSUS. Angrmáni assure les guitares et le chant, Abyssias la basse et Maleficarum la batterie. Chez eux, tout semble daté : le logo, la photo promotionnelle, l’approche musicale, la manière de composer, jusqu’au visuel de cette première pochette. Rien n’a l’air moderne. En soi, ce ne serait pas un problème si cette esthétique s’accompagnait d’une efficacité hors norme ou d’ambiances capables de faire renaître quelque chose de disparu. Or, l’efficacité est tout juste correcte et les atmosphères évoquent simplement celles d'une multitude de groupes passés et présents.

Dès lors, cet album apparaît particulièrement dispensable, presque insipide. Bien sûr, il contient quelques bons passages, mais quel groupe n’en propose pas ? En 2026, les formations totalement à côté de la plaque sont devenues rares, tout comme celles qui souffrent d’une production catastrophique ou de compositions réellement médiocres. Ce qui condamne aujourd’hui un groupe à l’oubli, c’est avant tout son incapacité à se démarquer. Et c’est précisément ce qui se produit ici.

Unearthly Kingdoms 'Neath Lifeless Stars contient sept pistes, mais deux d’entre elles sont des instrumentaux d’à peine une minute. Leur intérêt est limité et elles auraient sans doute gagné à être intégrées aux morceaux suivants en tant qu’introductions. Au final, il ne reste donc que cinq véritables compositions. Si l’on peut apprécier leur énergie et leur dynamisme, il sera difficile d’y voir autre chose que des morceaux convenables. Ce sont des copies de copies de copies.

Même les thématiques abordées semblent usées jusqu’à la corde. L’album raconte la quête de sages occultes rejetant les dogmes et les faux dieux afin d’accéder à une connaissance supérieure par la volonté, la transformation et l’épreuve. Inspirés par l’ésotérisme, ils traversent la mort, la guerre, les ruines et la désillusion dans l’espoir de percer les mystères de l’âme. Au fil de leur cheminement, les certitudes religieuses et politiques s’effondrent, laissant place à une vision plus lucide de la condition humaine. C’est un voyage initiatique à travers un monde en ruines, guidé par la recherche de la vérité intérieure et de l’illumination. Franchement, avons-nous vraiment besoin d’entendre cela une fois de plus ?
Thrasho Amazon Sakrifiss
23 Juin 2026 - 52 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Acolythus
Black Metal
2026 - Inverse Records
notes
Chroniqueur : 5/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Acolythus
 Acolythus
Black Metal - Finlande		   

tracklist
01.   Among Ruins Forlorn
02.   Scholars of Empires Beyond
03.   As the Slaughtered Wizards Reincarnate
04.   Frozen Desolate Warfields
05.   Vacuous Gods of the Abyss
06.   Unearthly Kingdoms 'Neath Lifeless Stars
07.   In the Fading Light of Burning Cathedrals

Durée : 32:52

parution
8 Mai 2026

Essayez plutôt
Fluisteraars
 Fluisteraars
De Kronieken Van Het Verdwenen Kasteel - I - Harslo (EP)
2023 - Eisenwald		   
Darkened Nocturn Slaughtercult
 Darkened Nocturn Slaughtercult
Mardom
2019 - War Anthem Records		   
Drudkh
 Drudkh
Forgotten Legends
2003 - Supernal Music		   
Antestor
 Antestor
The Forsaken
2005 - Endtime Productions		   
Vargrav
 Vargrav
Netherstorm
2017 - Werewolf Records		   

Acolythus
Unearthly Kingdoms 'Neath L...
Lire la chronique
Imperial Triumphant
Spirit of Ecstasy
Lire la chronique
Tactical Grinding Terror Europe 2026
Fake Dust + Serpillère + Te...
Lire le live report
Bewitched
Diabolical Death Mass
Lire la chronique
2026 EU/UK
The Dillinger Escape Plan +...
Lire le live report
Véhémence
Assiégé pour l'éternité
Lire la chronique
Illdisposed
Four Depressive Seasons
Lire la chronique
Supuration/S.U.P.
Hegemony (Rééd.)
Lire la chronique
Deliverance
The Voyager Golden Banquet
Lire la chronique
Exorcizphobia
Neurosis Unbound
Lire la chronique
Psalm
Psalm (EP)
Lire la chronique
Primus
A Handful of Nuggs (EP)
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Juin 2026
Jouer à la Photo mystère
Nécropole
Nadir At The Crown
Lire la chronique
Angellore
Nocturnes
Lire la chronique
Sledgehammer
Destroy/Rebuild
Lire la chronique
Messalina
Golden Wounds (EP)
Lire la chronique
Gadget
Coerced (EP)
Lire la chronique
Coffret de bijoux
Lose Myself in You
Lire la chronique
Barren Canyon
A Virulent Steam
Lire la chronique
Ablation
Lethal Abuse (EP)
Lire la chronique
Xorsist
Aberrations
Lire la chronique
DGS
Delusional Grasp Of Sanity
Lire la chronique
Brånd
Tåg & Nåcht
Lire la chronique
Neurosis
An Undying Love For A Burni...
Lire la chronique
Converge
Hum Of Hurt
Lire la chronique
Anasarca
Achlys
Lire la chronique
Pisscorpse
Precipice of Death
Lire la chronique
Iron Maiden
Senjutsu
Lire la chronique
Dimmu Borgir
Grand Serpent Rising
Lire la chronique