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Trelldom - ...by the Word...

Chronique
Trelldom ...by the Word...
Citez-moi des groupes nés dans les années 90 et qui sévissent encore en 2026. Eh bien, il y en a étonnamment beaucoup. Et je ne suis pas certain que TRELLDOM fasse partie des premiers à être cités. J'imagine d'abord entendre : « DARKTHRONE ! », « MAYHEM ! », « DIMMU BORGIR ! », « BEHEMOTH ! »… Puis d'autres, plus discrètes, évoquer des formations plus rares, ou revenues après une longue absence : HECATE ENTHRONED, ARCKANUM, SOULGRIND… Mais toujours pas TRELLDOM.

C'est assez normal, remarquez : les Norvégiens n'ont jamais connu une popularité affolante. Ils ont eu leurs aficionados, sans jamais parvenir à convaincre la majorité. TRELLDOM a pourtant été formé en 1992 par un monument du black metal : Kristian Eivind Espedal, plus connu sous le nom de Gaahl. Il s'agit même de son premier groupe, dont il est aujourd'hui le seul membre fondateur encore présent. Vétéran de la scène black metal norvégienne, TRELLDOM ne compte pourtant que cinq albums à son actif, la faute à de longues périodes d'inactivité. Til evighet… (1995) et Til et annet… (1999) ont marqué une première période, avant qu'il ne faille attendre 2007 pour voir paraître Til minne…. Un nouveau silence, encore plus long, a ensuite suivi : dix-sept ans ! En 2024 est finalement arrivé …by the Shadows…. On y remarquait déjà un changement important : l'abandon du norvégien au profit de l'anglais. La musique, elle aussi, prenait une direction plus expérimentale. Cette fois, Gaahl n'a cependant pas voulu perdre de temps et est parvenu à proposer une suite en à peine deux ans : …by the Word….

S'il est le visage le plus ancien et le plus familier de TRELLDOM, il serait injuste de ne pas citer Stian Kårstad, membre du groupe depuis le deuxième album. Connu également pour ses participations à GOD SEED et NIDINGR, il est passé, entre-temps, de la basse à la guitare. Le reste du line-up est composé de Kenneth Kapstad à la batterie (THORNS, GOAT THE HEAD et, lui aussi, GOD SEED), d'Eirik Øien à la basse, mais aussi — et surtout — de Kjetil Møster au saxophone, à la clarinette et aux claviers. Sa présence est essentielle, car ce sont ses interventions qui marquent le plus la musique actuelle du groupe.

Le style de …by the Word… s'inscrit dans une évolution marquée vers un metal avant-gardiste aux fortes influences de rock progressif, de jazz et d'ambiances expérimentales. L'album se caractérise par des structures complexes, des dissonances, des passages parlés, des interventions en voix claire de Gaahl et, bien sûr, par l'utilisation fréquente du saxophone. Des influences de formations telles que KING CRIMSON sont perceptibles, notamment dans certaines structures jazz et les ambiances psychédéliques, tout en conservant une identité propre à TRELLDOM, entre passages pesants et atmosphères contemplatives.

Le résultat est finalement perturbant, dans le bon comme dans le mauvais sens du terme. On ressent une grande liberté dans la composition comme dans l'interprétation, mais le plaisir d'écoute s'en trouve parfois amoindri. Il s'agit sans doute d'une évolution logique, celle d'une formation qui existe depuis longtemps et qui affirme désormais pleinement son identité ainsi que sa maturité. En revanche, il est parfois difficile de suivre, et surtout d'adhérer, à tous les choix effectués.
Thrasho Amazon Sakrifiss
25 Juin 2026 - 21 lectures

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Trelldom
Black Metal expérimental
2026 - Prophecy Productions
notes
Chroniqueur : 7/10
Lecteurs :   -
Webzines : (2)  6.36/10

plus d'infos sur
Trelldom
 Trelldom
Black Metal expérimental - 1992 - Norvège		   

nouveaute
A paraître le 29 Mai 2026

tracklist
01.   When This Was Young
02.   I Speak Forgotten Voices
03.   This Moment the Life of a Memory
04.   By the Word
05.   Folding the Mind
06.   The Word – Choose to Vanish
07.   In There Outside

Durée : 39:55

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