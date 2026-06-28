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Krajiny Hmly - Popol vo vetre

Chronique
Krajiny Hmly Popol vo vetre
En 2021, KRAJINY HMLY ne m’avait pas vraiment convaincu avec son deuxième album, Poza čierne hory. Pas assez, en tout cas, pour me donner envie de découvrir le premier, paru en 2016, ni même d’écouter son successeur sorti en 2022. Cinq ans plus tard, les choses ont toutefois eu le temps d’évoluer. Le groupe a pu gagner en maturité, affirmer sa personnalité et corriger certains défauts. Voilà donc l’occasion idéale de lui accorder une nouvelle chance, d’autant que son label continue de lui témoigner une confiance sans faille. Une fois encore, c’est le Polonais Werewolf Promotion qui accompagne cette nouvelle sortie.

KRAJINY HMLY est aujourd’hui un quatuor. Le guitariste Namtar est le seul membre encore présent depuis la création du groupe, fondé aux côtés de Wolkogniv, disparu en 2017 des suites d’une insuffisance cardiaque à seulement 31 ans. Wyrd est de nouveau derrière le micro, tandis que Sambor demeure à la batterie et que Smrtihlav assure la basse. Une formation stable et expérimentée, composée de musiciens qui maîtrisent parfaitement leur sujet.

Malheureusement, cette maîtrise technique ne suffit pas à rendre Popol vo vetre passionnant. Tout est propre, solide, bien construit, mais aussi beaucoup trop prévisible. Le black metal proposé par les Slovaques ne réserve pratiquement aucune surprise et peine à susciter un véritable enthousiasme. KRAJINY HMLY revendique une étiquette pagan black metal, mais celle-ci se retrouve finalement davantage dans les thématiques et l'atmosphère que dans la musique elle-même. Le groupe évolue plutôt dans un black metal mélodique, entraînant, porté par des vocaux slaves particulièrement râpeux. Une comparaison m'est venue naturellement à chaque écoute : les Tchèques de TROLLECH. Même approche, même manière d'aborder le paganisme et une proximité musicale difficile à ignorer.

Le problème est qu'une fois cette parenté établie, il reste finalement peu de choses à raconter. L'album déroule ses compositions avec sérieux et application, sans jamais provoquer ce petit frisson qui donne envie d'y revenir. Rien n'est véritablement mauvais, mais rien ne sort non plus de l'ordinaire. KRAJINY HMLY signe un disque honnête, qui séduira sans doute les amateurs du genre les moins exigeants, mais qui peine à dépasser le stade d'une écoute agréable.

Terminons donc par une petite leçon de slovaque, ce sera probablement ce que je retiendrai le plus de cette sortie. Popol vo vetre signifie « Cendres dans le vent », tandis que KRAJINY HMLY peut se traduire par « Pays des Brumes ». Quant aux titres des morceaux, ils donnent immédiatement le ton :

V tmavých korunách stromov – Dans les sombres couronnes des arbres
Na štyroch koncoch sveta – Aux quatre coins du monde
Posledný boj – Le dernier combat
Len kosti a prach – Seulement des os et de la poussière
Popol vo vetre – Cendres dans le vent
Do útrob noci – Dans les entrailles de la nuit
Knieža temných nebies – Prince des cieux sombres
Za bránami zimy – Derrière les portes de l'hiver
Prekliaty tieň z mŕtveho sveta – Ombre maudite du monde des morts
Thrasho Amazon Sakrifiss
28 Juin 2026 - 20 lectures

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Krajiny Hmly
Pagan Black Metal
2026 - Werewolf Promotion
notes
Chroniqueur : 6.5/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Krajiny Hmly
 Krajiny Hmly
Pagan Black Metal - 2011 - Slovaquie		   

tracklist
01.   V tmavých korunách stromov (Intro)
02.   Na štyroch koncoch sveta
03.   Posledný boj
04.   Len kosti a prach
05.   Popol vo vetre
06.   Do utrob noci
07.   Knieža temnych nebies
08.   Za branami zimy
09.   Prekliaty tien z mrtveho sveta

Durée : 42:49

parution
20 Mars 2026

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