Krajiny Hmly - Popol vo vetre Chronique Popol vo vetre

KRAJINY HMLY ne m’avait pas vraiment convaincu avec son deuxième album,



KRAJINY HMLY est aujourd’hui un quatuor. Le guitariste Namtar est le seul membre encore présent depuis la création du groupe, fondé aux côtés de Wolkogniv, disparu en 2017 des suites d’une insuffisance cardiaque à seulement 31 ans. Wyrd est de nouveau derrière le micro, tandis que Sambor demeure à la batterie et que Smrtihlav assure la basse. Une formation stable et expérimentée, composée de musiciens qui maîtrisent parfaitement leur sujet.



Malheureusement, cette maîtrise technique ne suffit pas à rendre Popol vo vetre passionnant. Tout est propre, solide, bien construit, mais aussi beaucoup trop prévisible. Le black metal proposé par les Slovaques ne réserve pratiquement aucune surprise et peine à susciter un véritable enthousiasme. KRAJINY HMLY revendique une étiquette pagan black metal, mais celle-ci se retrouve finalement davantage dans les thématiques et l'atmosphère que dans la musique elle-même. Le groupe évolue plutôt dans un black metal mélodique, entraînant, porté par des vocaux slaves particulièrement râpeux. Une comparaison m'est venue naturellement à chaque écoute : les Tchèques de TROLLECH. Même approche, même manière d'aborder le paganisme et une proximité musicale difficile à ignorer.



Le problème est qu'une fois cette parenté établie, il reste finalement peu de choses à raconter. L'album déroule ses compositions avec sérieux et application, sans jamais provoquer ce petit frisson qui donne envie d'y revenir. Rien n'est véritablement mauvais, mais rien ne sort non plus de l'ordinaire. KRAJINY HMLY signe un disque honnête, qui séduira sans doute les amateurs du genre les moins exigeants, mais qui peine à dépasser le stade d'une écoute agréable.



Terminons donc par une petite leçon de slovaque, ce sera probablement ce que je retiendrai le plus de cette sortie. Popol vo vetre signifie « Cendres dans le vent », tandis que KRAJINY HMLY peut se traduire par « Pays des Brumes ». Quant aux titres des morceaux, ils donnent immédiatement le ton :



V tmavých korunách stromov – Dans les sombres couronnes des arbres

Na štyroch koncoch sveta – Aux quatre coins du monde

Posledný boj – Le dernier combat

Len kosti a prach – Seulement des os et de la poussière

Popol vo vetre – Cendres dans le vent

Do útrob noci – Dans les entrailles de la nuit

Knieža temných nebies – Prince des cieux sombres

Za bránami zimy – Derrière les portes de l'hiver

Prekliaty tieň z mŕtveho sveta – Ombre maudite du monde des morts En 2021,ne m’avait pas vraiment convaincu avec son deuxième album, Poza čierne hory . Pas assez, en tout cas, pour me donner envie de découvrir le premier, paru en 2016, ni même d’écouter son successeur sorti en 2022. Cinq ans plus tard, les choses ont toutefois eu le temps d’évoluer. Le groupe a pu gagner en maturité, affirmer sa personnalité et corriger certains défauts. Voilà donc l’occasion idéale de lui accorder une nouvelle chance, d’autant que son label continue de lui témoigner une confiance sans faille. Une fois encore, c’est le Polonais Werewolf Promotion qui accompagne cette nouvelle sortie.est aujourd’hui un quatuor. Le guitariste Namtar est le seul membre encore présent depuis la création du groupe, fondé aux côtés de Wolkogniv, disparu en 2017 des suites d’une insuffisance cardiaque à seulement 31 ans. Wyrd est de nouveau derrière le micro, tandis que Sambor demeure à la batterie et que Smrtihlav assure la basse. Une formation stable et expérimentée, composée de musiciens qui maîtrisent parfaitement leur sujet.Malheureusement, cette maîtrise technique ne suffit pas à rendrepassionnant. Tout est propre, solide, bien construit, mais aussi beaucoup trop prévisible. Le black metal proposé par les Slovaques ne réserve pratiquement aucune surprise et peine à susciter un véritable enthousiasme.revendique une étiquette pagan black metal, mais celle-ci se retrouve finalement davantage dans les thématiques et l'atmosphère que dans la musique elle-même. Le groupe évolue plutôt dans un black metal mélodique, entraînant, porté par des vocaux slaves particulièrement râpeux. Une comparaison m'est venue naturellement à chaque écoute : les Tchèques de. Même approche, même manière d'aborder le paganisme et une proximité musicale difficile à ignorer.Le problème est qu'une fois cette parenté établie, il reste finalement peu de choses à raconter. L'album déroule ses compositions avec sérieux et application, sans jamais provoquer ce petit frisson qui donne envie d'y revenir. Rien n'est véritablement mauvais, mais rien ne sort non plus de l'ordinaire.signe un disque honnête, qui séduira sans doute les amateurs du genre les moins exigeants, mais qui peine à dépasser le stade d'une écoute agréable.Terminons donc par une petite leçon de slovaque, ce sera probablement ce que je retiendrai le plus de cette sortie.signifie « Cendres dans le vent », tandis quepeut se traduire par « Pays des Brumes ». Quant aux titres des morceaux, ils donnent immédiatement le ton :V tmavých korunách stromov – Dans les sombres couronnes des arbresNa štyroch koncoch sveta – Aux quatre coins du mondePosledný boj – Le dernier combatLen kosti a prach – Seulement des os et de la poussièrePopol vo vetre – Cendres dans le ventDo útrob noci – Dans les entrailles de la nuitKnieža temných nebies – Prince des cieux sombresZa bránami zimy – Derrière les portes de l'hiverPrekliaty tieň z mŕtveho sveta – Ombre maudite du monde des morts

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2026 - Werewolf Promotion Pagan Black Metal notes Chroniqueur : 6.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Krajiny Hmly

Pagan Black Metal - 2011 - Slovaquie

tracklist 01. V tmavých korunách stromov (Intro) 02. Na štyroch koncoch sveta 03. Posledný boj 04. Len kosti a prach 05. Popol vo vetre 06. Do utrob noci 07. Knieža temnych nebies 08. Za branami zimy 09. Prekliaty tien z mrtveho sveta

Durée : 42:49

parution 20 Mars 2026

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Poza čierne hory

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2005 - Lupus Lounge Blut Aus Nord

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2014 - Debemur Morti Productions Graveland

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2009 - No Colours Records Timor et Tremor

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2016 - Trollzorn Records Primordial

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2011 - Metal Blade Records

