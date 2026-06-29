chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
227 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Hellfest 2026 - Tales From The Pit
 Hellfest 2026 - Tales From ... (D)
Par Sosthène		   
Fake Dust
 Fake Dust - Decrepitizing D... (C)
Par Krokodil		   
Pro-Pain
 Pro-Pain - The Truth Hurts (C)
Par Sosthène		   
Soulburn
 Soulburn - Quantifying Cosm... (C)
Par Lestat		   
Weedeater
 Weedeater - ...and Justice ... (C)
Par gulo gulo		   
Numen
 Numen - Erre (C)
Par Keyser		   
Les news du 26 Juin 2026
 Les news du 26 Juin 2026 - ... (N)
Par isotaupe		   
Fange
 Fange - Purulences (C)
Par AxGxB		   
Illdisposed
 Illdisposed - Four Depressi... (C)
Par Cujo		   
Bewitched
 Bewitched - Diabolical Deat... (C)
Par Cujo		   
2026 EU/UK
 2026 EU/UK - The Dillinger ... (R)
Par AxGxB		   
Véhémence
 Véhémence - Assiégé pour l'... (C)
Par Jean-Clint		   
Dauþuz
 Dauþuz - Todeswerk: Uranium... (C)
Par Delak6788		   
Darkthrone
 Darkthrone - Pre-Historic M... (C)
Par Ikea		   
Converge
 Converge - Hum Of Hurt (C)
Par Ikea		   
Exorcizphobia
 Exorcizphobia - Neurosis Un... (C)
Par Niktareum		   
Portrayal Of Guilt
 Portrayal Of Guilt - …Begin... (C)
Par Bras Cassé		   
Les news du 14 Juin 2026
 Les news du 14 Juin 2026 - ... (N)
Par Lestat		   
Coffret de bijoux
 Coffret de bijoux - Lose My... (C)
Par Seb`		   
Ablation
 Ablation - Lethal Abuse (EP) (C)
Par Sosthène		   
Messalina
 Messalina - Golden Wounds (EP) (C)
Par gulo gulo		   
Neurosis
 Neurosis - An Undying Love ... (C)
Par gulo gulo		   

Thorium - Suburban Rot

Chronique
Thorium Suburban Rot
En termes de temporalité de sorties le groupe nous aura tout fait depuis ses débuts, commençant de façon rapide avant de vite ralentir la cadence de manière vraiment marquée… puis de retrouver un rythme régulier au prix d’un album tous les deux ans environ (ce qui coïncide également avec une stabilité du line-up). Il était donc logique que ce septième opus voit le jour durant ce créneau pour faire suite au très sympathique « The Bastard », qui voyait le quintet continuait à dérouler ses gammes sans chercher à se réinventer et ce qui lui va franchement très bien. On se doutait donc facilement que ce nouveau chapitre des Danois n’allait pas dépareiller par rapport à ses récents prédécesseurs, et effectivement c’est ce qui se passe vu que les gars continuent d’envoyer un bon vieux Death à la fois lourd et intense, avec juste ce qu’il faut de technique et de variations indispensables mais sans pour autant avoir besoin d’un doliprane pour suivre ce qu’il se passe. Car comme d’habitude on va avoir droit à de très bons titres mais aussi à d’autres plus moyens et quelconques ainsi qu’à quelques longueurs évitables, mais sans que tout cela ne remette en cause la qualité générale d’un disque sérieux et appliqué qui s’écoute tranquillement.

D’ailleurs celui-ci va débuter de fort belle manière avec le très bon « Abra Macabre » au dynamisme franchement marqué et aux nombreuses variations, vu que ça va jouer autant sur les ralentissements que la vitesse mais sans oublier de caler en son sein de quoi faire un headbanging rugissant. Ne réinventant rien mais faisant parfaitement son office ce premier morceau montre en tout cas que ses auteurs savent toujours être efficaces quand ils passent leur temps à jour les montagnes russes, tant ça groove et étant porté par du riff tout en sobriété et immédiatement accrocheur… ce qui sera aussi le cas des impeccables « Endless Disgust » et « Open Wounds » plus sombres et massifs, mais où les accélérations ne sont pas absentes. Jouant sur des versants syncopés l’entité livre ici une vision opaque et brumeuse aux ambiances humides vu que ça reste souvent bridé, dévoilant donc une facette inquiétante (et ce même quand les chevaux sont lâchés avec fluidité) qui font ainsi de cette doublette quelque chose de propre et relativement équilibré, où le grand-écart plus marqué sert ainsi de rampe de lancement aux redoutables « MG42 » et « Suburban Rot » où l’explosivité va reprendre la main. En effet ici retour à la violence primale et à la rapidité simplissime via un versant primitif et énervé qui ne ralentit qu’en de rares occasions en son centre, pour mieux ensuite assommer l’auditoire à grands coups de latte du batteur qui offre lui aussi une prestation hyper professionnelle et sans chichis, parfaite donc pour se vider le crâne et évacuer tous les soucis du quotidien.

Si cette première partie s’est déroulée sans accrocs ni envie de regarder la montre en revanche cela sera différent sur la seconde qui va contenir néanmoins des moments très réussis mais également s’essouffler légèrement, mais pour l’instant tout cela va repartir impeccablement avec l’équilibré et entraînant « Shelter » qui nous gratifie de l’ensemble du panel des tempos de la bande, exécutés brillamment et avec implication. Cependant à partir de « The Collector » on va peu à peu piquer du nez et attendre ardemment le retour des accélérations, vu ça va abuser de la lenteur sur cette plage (malgré son côté étouffant proéminant et réussi) plombée par des longueurs et une redondance marquée qui vont s’accentuer sur « Bring The Children To Me » et « The Undead » où ça ne va jamais véritablement décoller. La faute ici à un ensemble qui reste désespérément plat et calé en permanence sur le frein sans arriver à prendre de l’envergure, et ce malgré un versant oppressant et putride intéressant rempli d’humidité mais qui ne change pas d’un pouce et maintient donc l’encéphalogramme à un niveau de platitude extrême, créant ainsi rapidement un sentiment de linéarité qui ne s’effacera nullement. On aurait aimé donc un soupçon d’alternance et que ça ne s’étire pas si longuement, vu que les ingrédients présents auraient pu être parfaitement intégrés mais ça ne fait finalement que reprendre en boucle les mêmes plans… tout en étant relativement pantouflard. Mais après ce coup de mou passager « Crucified » va terminer cet long-format de bien meilleure manière en retrouvant de l’énergie comme de la puissance, livrant donc une ultime composition intense et sans compromis avec juste ce qu’il faut de ralentissements pour gagner en densité, et montrer que ce schéma direct et frontal est clairement ce que ses auteurs font de mieux.

S’ajoutant donc à sa longue discographie ce cru 2026 n’offre donc rien de bien neuf et se cale aisément dans la moyenne des précédents, sans véritablement s’en démarquer mais offrant typiquement ce qu’on recherche musicalement. Alors oui il n’est pas certain qu’on y revienne fréquemment mais malgré tout ça possède un charme légèrement désuet, franchement sympathique et bourré de bonnes intentions qui font donc qu’on passera outre les petits défauts déjà évoqués pour mieux apprécier cet enregistrement sincère, et majoritairement convaincant qui a ce qu’il faut pour faire mal aux cervicales. Prouvant donc que malgré l’arrêt définitif de nombre de ses noms emblématiques dans le Metal de la mort le royaume du Danemark a encore quelques vieux vétérans en pleine forme et prêts à dégainer des cartouches au moindre signe de faiblesse, même s’il faut bien reconnaître que la place devient de plus en plus difficile à tenir devant l’invasion de jeunes loups locaux beaucoup plus inspirés. Pour l’instant donc THORIUM arrive encore à tenir son rang mais l’écart se réduit progressivement, attention donc à ne pas se laisser endormir comme se reposer sur ses lauriers qui se fanent lentement mais sûrement… rien de grave encore mais attention quand même pour le futur, même si on n’est pas encore trop inquiets à l’heure actuelle.
Thrasho Amazon Jean-Clint
29 Juin 2026 - 117 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Thorium
Death Metal
2026 - Emanzipation Productions
notes
Chroniqueur : 7/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Thorium
 Thorium
Death Metal - 1997 - Danemark		   

nouveaute
A paraître le 6 Juin 2026

tracklist
01.   Abra Macabre
02.   Endless Disgust
03.   Open Wounds
04.   MG42
05.   Suburban Rot
06.   Shelter
07.   The Collector
08.   Bring The Children To Me
09.   The Undead
10.   Crucified

Durée : 41 minutes

voir aussi
Thorium
 Thorium
Danmark
2022 - Emanzipation Productions		   
Thorium
 Thorium
Blasphemy Awakes
2018 - Mighty Music		   
Thorium
 Thorium
Ocean Of Blasphemy
2000 - DieHard Music		   
Thorium
 Thorium
The Bastard
2024 - Emanzipation Productions		   

Essayez aussi
Wretched Fate
 Wretched Fate
Carnal Heresy
2023 - Redefining Darkness Records		   
Unleashed
 Unleashed
The Hunt For White Christ
2018 - Napalm Records		   
Yattering
 Yattering
Human’s Pain
1998 - Moonlight Productions		   
Vacivus
 Vacivus
Temple Of The Abyss
2017 - Profound Lore Records		   
Morbid Angel
 Morbid Angel
Covenant
1993 - Earache Records		   

Thorium
Suburban Rot
Lire la chronique
Hellfest 2026 - Tales From The Pit
Lire le dossier
Krajiny Hmly
Popol vo vetre
Lire la chronique
Endless
Incantation of Darkness
Lire la chronique
Weedeater
...and Justice for Y'all
Lire la chronique
Pro-Pain
The Truth Hurts
Lire la chronique
Monster Magnet
Dopes To Infinity
Lire la chronique
Numen
Erre
Lire la chronique
Verdun
Abyssal Womb
Lire la chronique
Trelldom
...by the Word...
Lire la chronique
Soulburn
Quantifying Cosmic Doom
Lire la chronique
Acolythus
Unearthly Kingdoms 'Neath L...
Lire la chronique
Imperial Triumphant
Spirit of Ecstasy
Lire la chronique
Tactical Grinding Terror Europe 2026
Fake Dust + Serpillère + Te...
Lire le live report
Bewitched
Diabolical Death Mass
Lire la chronique
2026 EU/UK
The Dillinger Escape Plan +...
Lire le live report
Véhémence
Assiégé pour l'éternité
Lire la chronique
Illdisposed
Four Depressive Seasons
Lire la chronique
Supuration/S.U.P.
Hegemony (Rééd.)
Lire la chronique
Deliverance
The Voyager Golden Banquet
Lire la chronique
Exorcizphobia
Neurosis Unbound
Lire la chronique
Psalm
Psalm (EP)
Lire la chronique
Primus
A Handful of Nuggs (EP)
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Juin 2026
Jouer à la Photo mystère
Nécropole
Nadir At The Crown
Lire la chronique
Angellore
Nocturnes
Lire la chronique
Sledgehammer
Destroy/Rebuild
Lire la chronique
Messalina
Golden Wounds (EP)
Lire la chronique
Gadget
Coerced (EP)
Lire la chronique
Coffret de bijoux
Lose Myself in You
Lire la chronique