chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
208 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Hellfest 2026 - Tales From The Pit
 Hellfest 2026 - Tales From ... (D)
Par Sosthène		   
Soulburn
 Soulburn - Quantifying Cosm... (C)
Par Lestat		   
Weedeater
 Weedeater - ...and Justice ... (C)
Par gulo gulo		   
Fange
 Fange - Purulences (C)
Par AxGxB		   
Darkthrone
 Darkthrone - Pre-Historic M... (C)
Par Ikea		   
Converge
 Converge - Hum Of Hurt (C)
Par Ikea		   
Neurosis
 Neurosis - An Undying Love ... (C)
Par gulo gulo		   
Funebrarum
 Funebrarum - Beckoning The ... (C)
Par gulo gulo		   
Corrosion Of Conformity
 Corrosion Of Conformity - G... (C)
Par Hölm		   
Buzzov•en
 Buzzov•en - To A Frown (C)
Par AxGxB		   
MORTUAIRE
 MORTUAIRE - (I)
Par Ikea		   

Dopethrone - Hochelaga

Chronique
Dopethrone Hochelaga
Des fois, je suis idiot. Et comme j’ai l’impression d’avoir déjà écrit cela en introduction d’une chronique, vous pouvez enlever le « des fois ». J’avais jusqu’à récemment tourné le dos à Dopethrone, m’étant arrêté superficiellement à quelques écoutes de sa musique immédiatement identifiable et, de ce fait, inintéressante pour moi lors de sa découverte. Un nom qui est un clin d’œil lourdaud à un album d’Electric Wizard – et pas n’importe lequel – ainsi qu’un souvenir flou d’un concert qui m’avait passé dessus sans laisser de traces (sans doute en raison d’un taux d’ébriété proche du coma davantage que la prestation des Canadiens) avaient fini par me faire voir en la formation une énième descendance inoffensive du sorcier électrique…

Jusqu’à il y a peu donc, où les traces décelables chez d’autres, influence assumée et régulièrement citée comme point de référence, m’ont fait dire que je passais à côté de quelque chose. Ce qui est bien le cas, d’où cette chronique aux airs de mea culpa et d’exemple à ne pas suivre ! Dopethrone est plus que ce groupe de sludge / stoner qui a la malfaisance de l’un et la mollesse de l’autre – ou plutôt, il est en tout point exactement ça et cela s’avère un délice particulier, étrangement envoûtant et enfiévré. Côté feu, il y a en effet de quoi faire, entre des paroles qui honorent la misère au point d’en ériger des statues de détritus (le doublet « Scum Fuck Blues » / « Dry Hitter » me parle à ce titre plus que la sarcastique « Vagabong ») et des riffs qui n’oublient jamais de conjuguer sludge et stoner au metal (amour présent depuis le début dans le projet, cf, le premier album Demonsmoke et ses relents heavy metal). Il y a également cette voix, congestionnée par la haine, typiquement black metal mais qui se marie parfaitement à la boue ambiante, faisant imaginer le quartier de Montréal donnant son nom à l’album comme un lieu hostile et sale mais aussi étrangement… spirituelle.

L’envoûtement est en effet ce qui départage ces clochards cramés de ceux que l’on a l’habitude de croiser au détour d’une ruelle malfamée. Dopethrone aime le riff, appliquant sur la forme les tables de saint Iommi avec rigueur – trois notes, trois riffs, trois temps et 666 possibilités ; il emmène dans des hauteurs similaires à celles de Horseback et son drone teinté d’americana, l’esprit finissant par voguer dans ce qui devient des oscillations plus que des mélodies. Cela tient clairement à celles-ci, toujours délicieuses, indéniablement rustres et accrocheuses – un headbang au ralenti accompagne obligatoirement chaque écoute – et pourtant étrangement atmosphériques, comme en lévitation malgré la lourdeur de l’air ambiant. Une envolée qui, lors du trio final, paraît ne jamais vouloir se terminer, « Dry Hitter », « Bullets » et « Riff Dealer » ayant ensemble une allure de conclusion accumulant les points finaux.

Chose que je comprends aisément, tant je n’ai pas envie d’entendre Hochelaga se taire. Certes, une fois le disque terminé, il est difficile de citer des morceaux en particulier, chacun avançant du même pas léonin, sûr de lui et magistral, fatigant si l’on n’est pas d’humeur à se prêter au jeu. Il y a pourtant un fil rouge tenu en continu qui fait voir en ce disque un petit miracle de cohérence et d’équilibre, à cheval entre misérabilisme et poésie, beauté de l’ordure touchant le sacré du doigt – mais seulement d’une phalange, laissant à d’autres le loisir d’y aller en entier s’ils le souhaitent (l’usage de drogues est fortement conseillé si c’est le cas). Cela ne suffit pas toujours pour épater à chaque écoute ; cela, par contre, fait clairement voir Dopethrone autrement que comme un substitut à quelconque substance dont on serait en manque. Du nectar, que j’ai décidément été bien stupide de laisser de côté aussi longtemps.
Thrasho Amazon Ikea
1 Juillet 2026 - 68 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Dopethrone
Sludge / Stoner / Metal
2015 - Totem Cat Records
notes
Chroniqueur : 8/10
Lecteurs :   -
Webzines : (2)  8.25/10

plus d'infos sur
Dopethrone
 Dopethrone
Sludge / Stoner / Metal - 2008 - Canada		   

tracklist
01.   Sludgekicker  (04:37)
02.   Chameleon Witch  (07:03)
03.   Vagabong  (06:05)
04.   Scum Fuck Blues  (04:29)
05.   Dry Hitter  (06:15)
06.   Bullets  (06:14)
07.   Riff Dealer  (06:38)

Durée : 41:21

line up
parution
13 Avril 2015

Essayez aussi
Seum
 Seum
Parking Life
2026 - Autoproduction		   
Bongzilla
 Bongzilla
Weedsconsin
2021 - Heavy Psych Sounds Records		   
Witchden
 Witchden
Consulting The Bones
2012 - Zero Budget Records		   
Oruga
 Oruga
Oruga (EP)
2011 - Autoproduction		   
Kylesa
 Kylesa
Ultraviolet
2013 - Season Of Mist		   

Dopethrone
Hochelaga
Lire la chronique
Tårfödd
Skyfall (EP)
Lire la chronique
Nedgravd
Ascension
Lire la chronique
Thorium
Suburban Rot
Lire la chronique
Hellfest 2026 - Tales From The Pit
Lire le dossier
Krajiny Hmly
Popol vo vetre
Lire la chronique
Endless
Incantation of Darkness
Lire la chronique
Weedeater
...and Justice for Y'all
Lire la chronique
Pro-Pain
The Truth Hurts
Lire la chronique
Monster Magnet
Dopes To Infinity
Lire la chronique
Numen
Erre
Lire la chronique
Verdun
Abyssal Womb
Lire la chronique
Trelldom
...by the Word...
Lire la chronique
Soulburn
Quantifying Cosmic Doom
Lire la chronique
Acolythus
Unearthly Kingdoms 'Neath L...
Lire la chronique
Imperial Triumphant
Spirit of Ecstasy
Lire la chronique
Tactical Grinding Terror Europe 2026
Fake Dust + Serpillère + Te...
Lire le live report
Bewitched
Diabolical Death Mass
Lire la chronique
2026 EU/UK
The Dillinger Escape Plan +...
Lire le live report
Véhémence
Assiégé pour l'éternité
Lire la chronique
Illdisposed
Four Depressive Seasons
Lire la chronique
Supuration/S.U.P.
Hegemony (Rééd.)
Lire la chronique
Deliverance
The Voyager Golden Banquet
Lire la chronique
Exorcizphobia
Neurosis Unbound
Lire la chronique
Psalm
Psalm (EP)
Lire la chronique
Primus
A Handful of Nuggs (EP)
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Juin 2026
Jouer à la Photo mystère
Nécropole
Nadir At The Crown
Lire la chronique
Angellore
Nocturnes
Lire la chronique
Sledgehammer
Destroy/Rebuild
Lire la chronique