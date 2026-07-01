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Lokabrenna - Acephalic Apocrypha

Chronique
Lokabrenna Acephalic Apocrypha (Démo)
S’il a été aussi brutal qu’inattendu l’arrêt des activités de SVARTIDAUÐI fût une véritable déception tant ses deux opus magistraux ont durablement marqué la scène Islandaise de leur empreinte, repoussant notamment plus loin les notions de folie et de technique ajoutées à des ambiances cathartiques à l’opacité impressionnante. Si depuis cette séparation le guitariste Þórir Garðarsson a fondé VAFURLOGI (histoire de s’occuper en attendant l’hypothétique retour de SINMARA) et que le batteur Magnús Skúlason s’est retrouvé lié à de multiples projets (intégration au sein de MISÞYRMING et FORSMÁN, création de BARNAVEIKI), en revanche on n’avait plus trop de nouvelles de son chanteur Sturla Viðar Jakobsson resté relativement silencieux. Cela est désormais de l’histoire ancienne avec l’arrivée de la première Démo de LOKABRENNA, son projet solo particulièrement sombre et cryptique à l’occultisme exacerbé où les odeurs de putréfaction comme de mort sont oppressantes au possible durant ces quatre morceaux et presque cinquante minutes de musique. Car oui avec une durée moyenne particulièrement longue (visiblement des restes de son ancienne formation) l’homme à tout faire présent ici réussit le tour de force de pondre quelque chose de particulièrement imposant sans jamais être bourratif, jouant à la fois sur les ambiances puantes du caveau et la lumière des flammes où le Diable n’est jamais très loin.

Il faut dire qu’avec un nom qui signifie "Feu de Loki" on sait tout de suite où l’on met les pieds, et côté contenu on ne va d’ailleurs pas être déçu par ce voyage tortueux et jouissif où l’on va passer par de nombreuses émotions… tout en étant totalement désarçonné par cette vision totalement barré mais cohérente où il est difficile de trouver ses repères, afin de mieux piéger les courageux qui auront pris la peine de se pencher sur cette œuvre tentaculaire qui va nous embarquer dans les visions infernales peintes par les Brueghel père et fils. Il est vrai que d’entrée l’introduction horrifique de « Nights Of The Gnashing Teeth » ne va pas laisser indifférent, vu qu’on va avoir la sensation d’être dans un vieux film de série Z à cheval entre les classiques de la Hammer et les nanars gore intersidéraux de par ces claviers proéminents étouffés au loin dignes des premiers EMPEROR, avant qu’ensuite tout n’explose de par des blasts à rallonge et une ambiance de chaos continu où les guitares affûtées ressortent du lot avec cette batterie qui martèle et ralentit en permanence. Joignant des plans tribaux, de la reverb’ à gogo et une désorientation permanente (tant les tempos ne cessent de changer) son auteur nous renvoie inconsciemment à son pays et au volcanisme qui le compose, avec la part d’inconnu que cela implique. Désarticulé, barré mais absolument cohérent l’ensemble défile donc à vive allure sans trace d’ennui visible… et ce malgré une durée délirante qui aurait pu paraître rédhibitoire, et si effectivement ça n’évitera pas quelques longueurs à gauche comme à droite on va progressivement oublier tout cela en fermant les yeux et en partant loin vers d’autres horizons inexplorés.

Ceux-ci vont d’ailleurs voir la noirceur s’accentuer encore plus magistralement, et en premier lieu via l’interlude « Eldritch Armaments I: Anti-God Indoctrination » aux synthés morbides mais aussi discrets, avant que les explosions de toutes parts ne renforcent un peu plus le côté impénétrable de ce récital à la puissance dévastatrice qui va grimper plus loin encore avec les deux visions proposées sur « Spread Blood Eagle ». Ici durant presque un quart d’heure on oscille entre des guitares coupantes au rendu glacial et un entrain généralisé assez sobre (si on peut le dire…) où ça joue vite et fort, puis à une messe noire bizarroïde qui n’a rien à envier aux vieux "Dracula" avec le regretté Christopher Lee, pour le côté légèrement kitch mais totalement en raccord avec le reste. Faisant donc émerger la brutalité autant que l’occulte sur un jeu tout en variations rythmiques cette plage montre donc que même en partant sur des virages totalement opposés sa tête pensante reste toujours parfaitement propre dans l’exécution, maîtrisant totalement son sujet avant de balancer son dernier fait d’armes et sans doute le plus ambitieux sous le nom de « The Indifferent Stars Above ».

Car ici le tabassage va être mise de côté au profit d’un côté messianique et orthodoxe plus prononcé, misant majoritairement sur un bridage intensif qui lorgne presque vers le Doom le plus éprouvant afin de créer un rendu orageux et à la limite de l’hypnose… tant on est quasiment dans un état second en l’écoutant. Si on ajoute à cela des relents tribaux, de l’électricité dans l’air, une oppression de tous les instants et une humidité proche de 100 % on obtient presque un effet bad trip, volontaire ou non mais qui en tout cas se montre suffisamment perturbant pour qu’on y prenne goût. Demandant donc du temps et de la patience cette ultime moment de grâce (à l’instar des précédents et de l’ensemble de cette galette) va souffrir d’un léger sentiment de recyclage mais aussi de béatitude malsaine, procurant donc un ressenti léger et de bien-être malgré tout le côté tortueux qui parsème l’ensemble de cet enregistrement à manipuler avec précaution et qui devra s’écouter dans des conditions optimales.

Pas question donc de faire ça en dilettante mais plutôt bien installé, volets fermés et en mode nocturne sans personne dans l’entourage pour éviter toutes tentations extérieures… car oui malgré son côté bordélique l’intégralité ici présente fait preuve d’une cohésion constante assez stupéfiante, plaçant donc ce projet parmi les vraies découvertes de cette année. Typiquement donc le genre de choses qui ne laissera pas indifférent et donnera des avis très tranchés sans juste milieu, confortant donc que son auteur a réussi son coup de façon franchement impeccable. A voir désormais si cela passera l’épreuve du temps car on n’y reviendra pas souvent mais au contraire avec parcimonie, mais pour l’instant ça se place au-dessus de la mêlée et replace ainsi l’île nordique parmi les pays les plus intéressants à suivre en matière de gros son extrême… et rien que pour ça on peut tirer notre chapeau à son géniteur qui conserve une vision musicale très personnelle, déroutante certes mais aussi passionnante et riche d’éléments à découvrir au fur et à mesure des écoutes.
Thrasho Amazon Jean-Clint
1 Juillet 2026 - 49 lectures

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Lokabrenna
Black Metal Orthodoxe
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Lokabrenna
 Lokabrenna
Black Metal Orthodoxe - 2025 - Islande		   

tracklist
01.   Nights Of The Gnashing Teeth
02.   Eldritch Armaments I: Anti-God Indoctrination
03.   Spread Blood Eagle
04.   The Indifferent Stars Above

Durée : 50 minutes

line up
parution
22 Février 2026

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