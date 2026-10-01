Mortal Decay - Sickening Erotic Fanaticism Chronique Sickening Erotic Fanaticism

Il y a fort à parier que les lecteurs les plus assidus de Thrashocore ainsi que les fins connaisseurs à qui nous n’apprenons jamais rien savent déjà tout ce qu’il y a à savoir au sujet de Mortal Decay. Certes, quelques sorties manquent encore à l’appel (la preuve avec cette nouvelle chronique que vous n’espériez probablement plus) mais Keyser avait su répondre présent en deux occasions afin de vous délivrer la bonne parole au sujet d’un groupe qui, comme il le disait déjà très justement en 2009, a souvent tendance à être absent des discussions.



Formé en 1991 à Aubudon dans le New Jersey, Mortal Decay n’est effectivement pas aussi (re)connu que des groupes tels que Suffocation, Pyrexia, Dehumanized, Skinless ou Internal Bleeding. Il n’en reste pas moins l’un des premiers artisans d’un genre bien spécifique : le New York Death Metal. Après des débuts modestes mais néanmoins remarqués grâce à la sortie de trois démonstrations particulièrement convaincantes (Dawn Of Misery (1992), Grisly Aftermath (1993) et Brutalizing Creations (1995)), le groupe revient faire parler de lui en 1997 avec la sortie très attendue de son premier album. Un disque intitulé Sickening Erotic Fanaticism paru à l’époque sur Pulverizer Records (Deteriorate, Dying Fetus, Fleshgrid, Gorgasm, Jugle Rot, Sarcophagus...) et rendu « célèbre » pour cette photographie sans équivoque qui lui sert d’illustration...



Si cette première édition est évidemment épuisée depuis longtemps et naturellement introuvable à moins d’avoir les moyens et l’envie de dépenser quelques centaines d’euros pour se l’approprier, ce premier album a été réédité à plusieurs reprises ces trois / quatre dernières années grâce à des labels comme Dissonant Tapes et Hells Headbangers Records qui, tout en respectant les deux illustrations originales et quasi-similaires de l’époque (celle de 1997 chez Pulverizer Records et la réédition autoproduite de 1998 réalisée cette fois sous les couleurs de MDK Entertainment), ont offert à chacun le support qui lui convenait le mieux (jusqu’à une version Mini Disc limitée à cinquante exemplaires).



Paru un petit peu plus de deux ans après Brutalizing Creations, Sickening Erotic Fanaticism marque le retour d’un Mortal Decay aux effectifs légèrement chamboulés puisque le chanteur Johnny Paoline n’est à l’époque plus de la partie. Celui-ci sera remplacé pour l’occasion par Kelly Izquierdo (ex-Deathrune et invité de marque chez Immortal Suffering et Internal Bleeding) qui signe une prestation tout à fait convaincante mais peut-être un petit moins versatile et flamboyante que celles de son prédécesseur. Composé de dix titres, ce premier album reprend dans des versions réarrangées et réenregistrées pour l’occasion six morceaux déjà présents sur Grisly Aftermath ("Rejoice In Moribund", "Consume The Rancid Gore") et Brutalizing Creations ("Apparitions", "Revived Half Dead", "Opening The Graves", "Soaking In Entrails"). Certains ont probablement dû faire la grimace à l’époque mais pour une grande majorité d’auditeurs, c’est bien grâce à Sickening Erotic Fanaticism que s’est faite la découverte de Mortal Decay.

Sous l’étiquette un brin généraliste "New York Death Metal", on va retrouver ici un groupe à l’identité pourtant bien trempée. En effet, si Mortal Decay n’est pas la formation la plus brutale, la plus intense ni la plus démonstrative qu’ait porté le genre, elle possède un truc bien à elle : des riffs complexes et bien souvent tarabiscotés ainsi qu’un goût particulièrement prononcé pour les compositions à tiroirs s’étirant sur plusieurs minutes. À la façon du premier album de Protrusion chroniqué ici bas (The Last Suppuration) il y a quelques mois, la grande majorité des titres proposés ici dépassent allègrement les cinq minutes (l’album culmine ainsi à plus de cinquante-cinq minutes). Des formats allongés qui offrent au groupe du New Jersey la possibilité de varier les dynamiques, de faire évoluer ses compositions au gré de séquences qui ne se ressemblent pas, de jongler à sa guise entre groove, brutalité et lourdeur le tout selon des accents plus ou moins techniques ou primitifs... Bref, une certaine diversité qui jamais ne porte atteinte à l’efficacité ou l’homogénéité de l’ensemble. Alors naturellement, près de trente ans après sa sortie, Sickening Erotic Fanaticism n’est plus tout à fait aussi frais qu’à l’époque mais celui-ci reste encore aujourd’hui particulièrement convaincant. L’originalité relative des compositions qui nécessiteront d’ailleurs quelques écoutes avant de se révéler pleinement, le groove particulièrement irrésistible de nombreux passages, la production épaisse et typiquement new-yorkaise (grosses guitares bien chargées, batterie au naturel, basse à qui on a laissé la place de s’exprimer et une lourdeur ambiante), ces atmosphères sales, déviantes et urbaines, l’artwork, la production... Autant d’arguments valables qui encore aujourd’hui permettent à Sickening Erotic Fanaticism de s’imposer comme un album de choix dans ce genre de niche que représente le New York Death Metal.



Car même si tout n’y est pas pas parfait comme le prouvent par exemple certains solos qui manquent cruellement de feeling et de fluidité (je pense notamment à celui présent sur le morceau-titre qui sonne de façon très laborieuse) et que certaines influences semblent aujourd’hui plus évidentes qu’à l’époque (Suffocation en tête suivi de près par Dying Fetus pour ses quelques glissades de manches et autres courtes avalanches de notes), Sickening Erotic Fanaticism s’écoute aujourd’hui avec la même satisfaction qu’il y a vingt-neuf ans. Un disque qui a su affronter les affres du temps pour rester tout aussi digne et pertinent qu’à l’époque. Alors pas sûr que ces récentes rééditions et encore moins cette modeste chronique en français permettent à Mortal Decay de s’immiscer désormais dans les discussions tagguées « NYDM » mais au moins peut-on se targuer d’avoir donné un peu de visibilité à un groupe qui le mérite.

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