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Vice & Rale - Infection fatale

Chronique
Vice & Rale Infection fatale (EP)
Je ne l’attendais pas forcément mais voilà donc venir le premier EP de VICE & RALE intitulé Infection fatale. Je ne l’attendais pas car mes mots peut-être un peu secs au sujet de la démo précédente de 2023 espéraient néanmoins un avenir radieux pour le trio.

Pourtant, il n’y a pas vraiment de changement au programme de ces quatre nouvelles compositions car le style, de même que les intentions, sont exactement les mêmes. Certes, nous pourrons noter un effort notable concernant l’artwork, une représentation fidèle de moi-même agonisant et affalé sur mon plumard en période de canicule, mis à part ce détail du gant qui me laisse à penser que le monsieur a mal supporté un touché rectal. Mais au-delà de cette imagerie un peu glauque de décrépitude solitaire, la musique est restée peu ou prou la même, à savoir un thrash metal mâtiné de groove hardcore pour lequel mon enthousiasme subira hélas le même destin que les Allemands à la Coupe du Monde : un retour anticipé dans ses terres natales.

Évidemment, affirmer que je n’aime pas n’est en aucun cas un argument suffisant pour critiquer une sortie, d’autant que la formation a fourni des efforts notables (et constatables) pour soigner le visuel ainsi que la sonorisation, la production de cet EP s’avérant très honnête au regard des moyens dont les musiciens devaient disposer. De plus, on ne pourra pas reprocher à VICE & RALE de surfer sur les tendances ou de chercher à coller à une mouvance particulière, les mecs ont un registre auquel ils se tiennent et cette constance mérite d’être soulignée. En fait, le problème principal est que j’ai beaucoup de mal avec le chant, ou plutôt les textes, et que mon ressenti serait certainement légèrement différent si je ne comprenais pas les paroles. Cependant, même en faisant abstraction des lyrics, les riffs et les structures des titres restent encore dans une forme d’amateurisme qui aura du mal à réjouir un public autre que local. Cela dit, j’ai passé tellement d’excellentes soirées à assister à des concerts de groupes locaux que reconnaître à la bande des qualités suffisantes pour fracasser un bar est déjà en soi un gage de reconnaissance, de mérite, et de remerciements par avance pour tous les kids qui rentreront chez eux heureux de leur sortie.

L’article est bref, j’en conviens, je ne vois pourtant pas comment vous inciter à la découverte. À la limite j’apprécie le timbre presque death du vocaliste qui confère une particularité aux morceaux, sans cela trop convenus.
Thrasho Amazon Sosthène
4 Juillet 2026 - 6 lectures

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Vice & Rale
Thrash Groove Metal
2026 - Indépendant
notes
Chroniqueur : 2.5/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Vice & Rale
 Vice & Rale
Thrash Metal - 2022 - France		   

formats
  • Digital / 21/06/2026 - Indépendant

nouveaute
A paraître le 21 Juin 2026

tracklist
01.   Ma résilience  (05:26)
02.   Légitime vengeance  (04:36)
03.   Combat  (04:04)
04.   Infection fatale  (04:34)

Durée : 18:40

line up
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