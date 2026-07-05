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Carnivore A.D. - Transmutation

Chronique
Carnivore A.D. Transmutation (EP)
Le spécialiste de CARNIVORE en ces pages est indéniablement AxGxB. Nous lui devons les chroniques de l’album éponyme (1985) puis de Retaliation (1987) et l’histoire aurait pu s’arrêter là, voire aurait dû s’arrêter là. Pourtant, trois hommes en ont décidé autrement, endossant la lourde responsabilité de redonner vie à l’héritage laissé par Peter Steele : Baron Misuraca (DARKSIDE NYC, SHEER TERROR) au chant et à la basse, Chuck Lenihan (CRUMBSUCKERS, GENITORTURERS, CHRISTIAN DEATH) aux guitares, enfin Joe Cangelosi à la batterie, lui aussi doté d’un joli CV (KREATOR, MASSACRE, WHIPLASH). Et si CARNIVORE AD a vu le jour en 2017, ce n’est que cette année que la formation offre son premier effort discographique, un EP « cinq titres » intitulé Transmutation.

La pochette ne laisse planer aucun doute quant à la filiation : même typographie et imagerie guerrière que Retaliation, teinte verdâtre façon TYPE O NEGATIVE, je préciserai cependant que tout cela se réalise avec la bénédiction de Louie Beateaux, batteur originel de CARNIVORE. Autre point à porter au crédit de ce Tribute Band : les musiciens se fendent de compositions originales, respectant l’esprit mais ne recopiant pas bêtement la lettre. Ainsi, une fois le « Prologue » passé, le groupe nous embarque pour un périple en territoire bien connu : un thrash metal rustre et puissant comme du SODOM, gonflé par une fibre hardcore particulièrement marquée notamment au cours de lignes de basse 100% new-yorkaises. Les accélérations sont bonnardes (« Social Decomposition »), les mid-tempos propices aux pas de danses urbaines (« Mine Is the Hand »), castagne fraternelle, alors que morceau « I Stand Alone » va plutôt fouiller dans le container à déchets nucléaires de l’époque Bloody Kisses pour un mimétisme vocal bluffant de réalisme sans pour autant atteindre la poésie gothico-romantique de l’œuvre de Steele. L’exercice est cependant suffisamment maîtrisé pour mériter les encouragements les plus sincères.

Il reste que si l’on met de côté l’affect qui entoure le projet, les compositions restent solides sur leurs appuis et peuvent facilement s’apprécier sans rien connaître de l’histoire qui les entoure. Certes, la formule crossover s’avère archi connue mais au moins elle est exécutée par des mecs qui en sont quasiment à l’origine, la question de la crédibilité ne se pose donc pas vraiment. Pourtant, entre un « Prologue » frôlant l’inutile et un « I Stand Alone » qui détonne quelque peu au milieu de ces trois autres compagnons de tranchées (« Transmutation » ; « Social Decomposition » ; « Mine Is the Hand »), l’EP manque peut-être un peu d’épaisseur. À mon avis, l’objet est davantage là pour compléter physiquement les concerts, destiné aux collectionneurs (le vinyle édition limitée est disponible en quatre couleurs, ou plutôt était disponible car il est épuisé sur le Bandcamp officiel du groupe) ou aux fans absolus qui veulent conserver un souvenir ailleurs que dans leur mémoire.

Pour ma part, si j’ai découvert ces cinq pistes avec un plaisir non feint, j’avoue qu’elles m’ont plus donner l’envie de repartir à la découverte de CARNIVORE sans attendre une suite conséquente à ce Transmutation honorable mais non mémorable.
Thrasho Amazon Sosthène
5 Juillet 2026 - 104 lectures

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Carnivore A.D.
Thrash Metal Crossover
2026 - Apostasy Records
notes
Chroniqueur : 3.5/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Carnivore A.D.
 Carnivore A.D.
Thrash Metal Crossover - 2017 - Etats-Unis		   

formats
tracklist
01.   Prologue  (01:21)
02.   Transmutation  (05:45)
03.   I Stand Alone  (03:59)
04.   Social Decomposition  (02:06)
05.   Mine Is the Hand  (04:25)

Durée : 17:36

line up
parution
27 Mars 2026

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