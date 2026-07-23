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Murder Squad - Human Genocide / Blackness Within

Chronique
Murder Squad Human Genocide / Blackness Within (EP)
Facile à retenir, la discographie des Suédois de Murder Squad se résume après trente-trois ans de carrière erratique à seulement deux albums et un EP. De ce triptyque paru entre 2001 et 2013, seul le EP Human Genocide / Blackness Within était absent jusque-là des colonnes de votre webzine préféré. Comme vous pouvez le constater sous vos yeux évidemment ébahis, cette erreur est désormais corrigée.
En effet, même si beaucoup d’entre vous doivent probablement s’en foutre comme de leurs premières dents de lait, j’avoue que j’aime assez terminer ce que j’ai commencé, surtout avec les groupes qui vraiment me bottent. Avec treize ans de retard sur sa sortie officielle, je viens donc aujourd’hui clôturer le chapitre discographique de nos quatre copains suédois qui depuis l’année dernière ont d’ailleurs repris le chemin des planches après onze années d’inactivité.

Paru en première instance sur le label néerlandais Wolfsbane Records (Darkified, Eucharist, Escarium, Har, Interment, Pyre...) dans une édition limitée à 500 exemplaires, Human Genocide / Blackness Within s’apprête à être réédité par le label polonais Darkness Shall Rise Productions. L’occasion idéale pour vous en parler d’autant plus que début septembre je pourrais enfin les voir sur scène puisqu’ils figurent à l’affiche du Kill-Town Deathfest 2026.

Enregistrés en 2002 par Nicolas Alexander Elgstrand (Entombed, Dismember, Merciless, Repuked...), les deux titres de ce maigre EP d’à peine plus de cinq minutes sont issus des sessions d’enregistrement de l’excellent Ravenous Murderous paru en 2003 sur Threeman Recordings. Deux titres normalement bien connus des amateurs de Death Metal puisque "Human Genocide" et "Blackness Within" sont à l’origine des titres d’Autopsy tirés pour le premier de la première démo des Californiens parue en 1987 et pour le second de l’album Acts Of The Unspeakable paru en 1992 sur Peaceville Records. Enfin cerise sur le gâteau, cette illustration infâme signée une fois de plus des mains du talentueux et regretté Timo Ketola.

Si le mimétisme entre Murder Squad et Autopsy était déjà particulièrement flagrant sur Unsane, Insane And Mentally Deranged et Ravenous Murderous, ce n’est évidemment pas avec ces deux relectures fidèles de la tête aux pieds aux versions originales (avec tout de même une pointe de sauce suédoise dedans) que le groupe va se démarquer de ses homologues américains. Portés par une production délicieusement dépouillée et abrasive, ces deux titres s’imposent une fois encore comme un hommage vibrant et sincère à l’un des pères fondateurs du Death Metal par quatre gaillards qui d’ailleurs ne sont probablement pas très loin de jouir du même statut. En effet, si vous prenez le train en marche ou que votre mémoire vous fait quelque peu défaut, permettez-moi de rappeler à toute fin utile que l’on trouve tout de même au sein de Murder Squad messieurs Matti Kärki au chant (Dismember, ex-Carnage, ex-General Surgery, ex-Therion, ex-Carbonized...), Ulf Cederlund à la guitare (Entombed, Morbid, ex-Nihilist...), Richard Cabeza à la basse (Dismember, Unanimated, ex-Damnation, ex-General Surgery, ex-Carbonized...) et enfin Peter Stjärnvind à la batterie (Merciless, ex-Entombed, ex-Unanimated, ex-Regurgitate...). Un line-up de choix et des musiciens qui avec leurs groupes respectifs ont grandement contribué eux aussi à façonner il y a de cela près de quarante ans le Death Metal tel qu’on le connaît aujourd’hui...

Ces deux titres en tant que simple exercice de style ne sont peut-être pas aussi intéressants ou pertinents que cette vingtaine de morceaux qui composent au total les deux albums du groupe mais peu importe, le plaisir à l’écoute de ce modeste EP reste entier pour nous autres modestes auditeurs comme pour les quelques musiciens impliqués dans cette petite sauterie et qui s’en donnent qui plus est ici à coeur joie. Il est d’ailleurs à noter que les effectifs ont été quelque peu chamboulés pour l’occasion puisque si le line-up dans sa configuration originale est bel et bien à l’oeuvre sur "Human Genocide", c’est Chris Reifert lui-même que l’on retrouve derrière les fûts sur "Blackness Within". Bien décidé à ne pas rester sur la touche, Peter Stjärnvind ira emprunter la guitare d’Ulf Cederlund qui, privé d’instrument, s’occupera alors de mener tout ce petit monde à la baguette (littéralement puisqu’il est en effet crédité sous la mention "conductor" sur l’insert papier présent dans ce 7").

Paru dix ans après Ravenous Murderous, Human Genocide / Blackness Within en est pourtant le parfait petit compagnon. Comme sur ce deuxième album, l’amour porté par Murder Squad à Autopsy est toujours aussi flagrant si ce n’et même davantage puisque les deux titres qui le composent sont en effet des reprises. Comme ce deuxième album, Chris Reifert est là encore de la partie (bon, rien de surprenant puisque ces morceaux sont issus des mêmes sessions d’enregistrement). Enfin, comme ce deuxième album, ces morceaux que l’on savaient déjà excellents sont portés par un groupe sincère dont les deux seuls objectifs clairement affichés sont de prendre du plaisir entre potes et rendre encore une fois hommage à l’un des plus grands groupes de Death Metal encore en activité aujourd’hui.
Thrasho Amazon AxGxB
23 Juillet 2026 - 18 lectures

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Murder Squad
Death Metal
2013 - Wolfsbane Records
notes
Chroniqueur : 4/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Murder Squad
 Murder Squad
Death Metal - 1993 - Suède		   

tracklist
01.   Human Genocide (Autopsy Cover)  (03:15)
02.   Blackness Within (Autopsy Cover)  (01:52)

Durée : 05:07

line up
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