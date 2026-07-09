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Vide - Aux enfants des ruines

Chronique
Vide Aux enfants des ruines
C’est rare. Extrêmement rare. Cela n’a dû arriver que quatre ou cinq fois en presque vingt ans de chroniques : une note maximale. Avec Aux enfants des ruines, son premier véritable album après des années dans l’ombre (seulement des EP autoproduits en digital), VIDE décroche un 10/10 mérité. Si le projet lui-même restait discret, ce n’était pas le cas de son unique membre : Hylgaryss, l’un de nos plus grands trésors nationaux. Une valeur sûre, une légende vivante, déjà derrière des bijoux comme SAINTE OBIYANA DU FROID ou LE PROCHAIN HIVER.

Et il le confirme une fois de plus. Aux enfants des ruines est un modèle de black metal à la fois raw et profondément sensible. Ses sept compositions nous enveloppent dans une vague d’émotions puissantes et irrésistibles. Quand VIDE s’emballe, il détruit tout sur son passage et impose un chaos sulfureux. Quand il ralentit et laisse la douleur s’exprimer, les émotions débordent. Hylgaryss a toujours manié ces deux facettes avec maestria : la douceur mélancolique de DARK SANCTUARY, la colère glaciale de WINTER FUNERAL. Avec VIDE, il parvient à les équilibrer de manière diaboliquement efficace.

Qu’est-ce qui distingue cet album de ses grands frères ? Une aura et un charisme particuliers, une fois de plus grâce à un élément original signé Hylgaryss. Là où LE PROCHAIN HIVER jouait sur des vocaux féminins sublimes, VIDE fait appel à des chœurs d’enfants. Purs, mais malheureux, tristes, émouvants. C’est exactement ce qui me touche au plus profond.

Cet album ne pouvait qu’obtenir un 10/10. Il coche toutes les cases : plaisir immédiat, longévité, rejouabilité, équilibre parfait, personnalité forte, originalité et profondeur. Cette profondeur culmine d’ailleurs sur le dernier morceau, où des chœurs d’hommes adultes remplacent ceux des enfants, comme si l’innocence avait disparu et que le garçon des pistes précédentes avait grandi. L’album se referme sur sa voix, sur ses mots.

Je classe d’ores et déjà Aux enfants des ruines parmi les sorties les plus cultes du black metal, pas seulement de l’année, mais dans son ensemble, même s’il s’agit d’un black metal de niche, aux côtés de certains BEKHIRA ou DESOLATION TRIUMPHALIS.
Thrasho Amazon Sakrifiss
9 Juillet 2026 - 15 lectures

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Vide
Black metal mélancolique
2026 - Antiq Records
notes
Chroniqueur : 10/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Vide
 Vide
Black metal mélancolique - 2022 - France		   

tracklist
01.   Aux enfants des ruines
02.   Hymne au vide
03.   Nourrir la haine
04.   Messe des ruines - l'appel aux loups
05.   Messe des ruines - Le refuge
06.   Messe des ruines - Testament
07.   Messe des ruines - Passage

Durée : 49:26

parution
27 Février 2026

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