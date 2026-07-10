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Aldheorte - The Wild Divine

Chronique
Aldheorte The Wild Divine
Et voilà un album moyen. Enfin, à mon humble avis, car d’autres ont manifestement pris leur pied en l’écoutant. Un malin lui a même collé la note maximale sur Metal Archives. Ça m’a quand même un peu sidéré. Le pire, c’est qu’il a des arguments, et qu’il les a exposés avec un sérieux presque désarmant… Alors oui, c’est mal, mais je vais lui voler ses commentaires pour mieux exposer mon propre avis. Voilà donc ce qu’il apprécie :

« L’équilibre entre rudesse et souffle épique » : il aime à la fois la froideur rugueuse et agressive du disque, et ses passages plus chaleureux, atmosphériques et porteurs d’espoir. Sakrifiss n’est pas impressionné : ce type d’équilibre n’a rien d’exceptionnel, et il est même plutôt fréquent dans le black metal.

« Le mélange d’influences bien digérées » : il entend un black metal traditionnel nourri à la fois de Cascadian black metal / WOLVES IN THE THRONE ROOM et de vibes scandinaves classiques, surtout du BATHORY période viking (Hammerheart, Twilight of the Gods), avec parfois des touches évoquant EMPEROR, voire MYSTICUM. Sakrifiss se contentera de rappeler que tous les groupes ont des influences, et qu’il est donc assez normal qu’ALDHEORTE en ait lui aussi. Après, sont-elles réellement digérées ? Et surtout, sont-elles aussi évidentes et variées que le laisse entendre ce commentaire ? Je cherche encore les passages qui rappelleraient BATHORY ou EMPEROR plus qu’une autre formation.

« Des morceaux variés et marquants » : il insiste sur le fait que chaque titre a sa personnalité, qu’il y a beaucoup d’idées, des surprises, et aucun filler. Sakrifiss se demande alors si notre petit malin a souvent l’occasion d’écouter du black metal, parce que s’il se sent à ce point marqué et surpris par ce contenu, il devrait carrément devenir maboul à l’écoute d’autres sorties bien plus fortes et bien plus originales.

« Une écriture dynamique mais maîtrisée » : selon lui, même quand le groupe fonce à toute allure, il garde toujours le contrôle, sait placer les bons moments atmosphériques, les mélodies fortes et les changements de rythme sans que cela paraisse forcé. Puis il enchaîne sur une « vraie cohérence artistique » : il sent que le groupe sait exactement ce qu’il veut faire et va au bout de son idée, sans passage bancal ni impression de remplissage. Sur ce point, Sakrifiss valide assez largement. Oui, les Américains savent composer. Oui, l’album est construit avec sérieux. Mais cela ne suffit pas à le hisser au-dessus de la mêlée. Disons-le autrement : la forme est solide, mais le fond ne dépasse jamais vraiment la concurrence.

Même remarque au sujet des louanges adressées à la production, jugée très réussie, puissante, claire et propre sans tomber dans le lo-fi, tout en restant efficace pour ce style. Très bien. On peut saluer ce genre de qualités techniques, bien sûr. Mais d’une part, le résultat ne plaira qu’à ceux qui aiment quand ça ronfle bien ; d’autre part, cela n’a jamais suffi à transformer un disque correct en chef-d’œuvre.

Mais que voulez-vous, notre petit malin a bien le droit d’avoir ses goûts, et son enthousiasme fait presque plaisir à voir. Sakrifiss, lui, ne le partage pas du tout. Il craint même d’avoir déjà oublié ALDHEORTE après trois autres écoutes de groupes autrement plus « marquants ».
Thrasho Amazon Sakrifiss
10 Juillet 2026 - 21 lectures

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Aldheorte
Black Metal
2026 - Solistitium Records
notes
Chroniqueur : 6.5/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Aldheorte
 Aldheorte
Black Metal - Etats-Unis		   

tracklist
01.   Vanity  (04:39)
02.   The Wild Divine  (05:15)
03.   Ouroboros  (05:09)
04.   Building Shrines To Vermin  (05:06)
05.   Prayers To Fallen Gods  (05:29)
06.   Hesperus  (05:37)
07.   The Offering  (05:52)

Durée : 37:07

line up
  • Udun / Chant, Basse
  • Rhynn / Guitare, Programmation

parution
27 Mars 2026

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