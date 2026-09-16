Sněť - V Bažinách Vědomí Chronique V Bažinách Vědomí





Bref, maintenant que les points ont été mis sur les "i" de je ne sais qui, laissez-moi embrayer sur ce deuxième album paru la semaine dernière et intitulé V Bažinách Vědomí où "Dans les marécages de la conscience" si j’en crois ce chouette outil qu’est Google Traduction. Un programme en dix titres et trente-sept minutes sponsorisé une fois de plus par Dark Descent Records et Me Saco Un Ojo Records avec le soutien du producteur Greg Wilkinson (bassiste d’Autopsy et co-fondateur et co-propriétaire des Earhammer Studios) chargé ici d’assurer le mixage et le mastering de ces quelques nouveaux morceaux avec le talent qu’on lui connait en la matière. Enfin, puisqu’il n’est pas qu’un singe qui arpente la scène en buvant sa vinasse directement à la bouteille, Tomáš Mitura aka Řád Zdechlin signe également l’enregistrement de ce deuxième album ainsi que cette illustration puante et fort à propos eut égard à cette traduction dispensée un petit peu plus haut.



Alors si vous me connaissez bien, j’imagine que vous vous doutez déjà de ce que je m’apprête à vous raconter... En effet, sans surprise et comme toujours, rien n’a vraiment changé du côté de nos joyeux tchèques. Un retour aux affaires placé sous le signe d’un Death Metal primitif et ultra groovy qui ravira à n’en point douter les auditeurs les moins raffinés. Une musique qui ne nécessite aucun superlatif afin d’être décrite au plus juste mais qui systématiquement va susciter une évidente satisfaction à son écoute.

Porté par une production extrêmement convaincante (puissante et ronde avec un growl épais intelligemment mis en avant), V Bažinách Vědomí use dans son ensemble des mêmes arguments que son excellent prédécesseur. Compositions relativement courtes (entre trois et quatre minutes en moyenne), riffs d’allure primitive et pourtant tricottés avec soin et une pointe de technique, accélérations généreuses mais également variées puisque l’on va retrouver des séquences menées le couteau entre les dents à coups de blasts aussi punitifs que jouissifs et d’autres passages moins tendus mais diablement entrainants et pour finir quelques titres plus lourds, sournois et entêtants (d’ailleurs de manière un poil plus marquée et tourmentée que sur



Alors non, rien de neuf sous le soleil tchèque mais le seul souhait exprimé clairement à l’égard de ce successeur était qu’il soit au moins aussi convaincant que son prédécesseur et la bonne nouvelle est qu’il l’est au moins tout autant. La révolution attendra donc encore un peu, en attendant on se régalera une fois de plus de tous ces riffs épais et primitifs distillés par une paire de guitaristes suffisamment inspirés pour toujours convaincre, de ces accélérations musclées ("Tíha Světů" à 3:49, "Kladivo Ve Tmě" à 0:21, les tous derniers instants de "Natur", "Ve Stínu Slunce" à 2:25, les premières secondes de "Apokalyptický Smaragd Budoucí Doby", "Moskyt" à 1:32...) et autres cavalcades tout aussi efficaces ("Tíha Světů" à 1:32, "Natur" à 0:24, "Jako Každý" à 0:08, "Nekončící Koloběh Snění A Probouzení" à 2:37...) qui donnent à V Bažinách Vědomí ce caractère hyper dynamique et diablement entrainant, de ces nombreux ralentissements servant de parfaits contrepoints à ces coups de boutoirs mentionnés à l’instant. Cerise sur le gâteau, ces nombreux leads et autres solos forts sympathiques qui apportent une dimension mélodique supplémentaire en plus d’un adjuvant méphitique appréciable vis-à-vis de ces ambiances moites et putrides, ce growl gras et profond particulièrement chouette et bien évidemment ce groove de babouin décérébré qui fait systématiquement mouche et donne irrésistiblement envie de chalouper.



Naturellement très attendu après un V Bažinách Vědomí un retour à la hauteur des attentes exprimées à son égard. Les Tchèques en profitent également pour affiner leur identité avec quelques titres plus tortueux ainsi que quelques lignes de chant déclamées dans leur langue natale qui clairement donnent à ces instants un charme supplémentaire que l’on ne manquera pas d’apprécier. Globalement, ce nouvel album n’est pas bien différent de son prédécesseur et c’est à vrai dire tout ce que l’on attendait de Sněť. Maintenant, on espère que le groupe viendra défendre les couleurs de V Bažinách Vědomí sur scène car, comme explicité clairement dans mon premier paragraphe, c’est là la promesse d’un moment mémorable qui vous laissera assurément de bons souvenirs (en plus de quelques bleus si vous êtes du genre actif au cœur de la bataille). Sněť n’est probablement pas le groupe le plus fin à avoir émergé des bas-fonds de l’underground Death Metal mais une chose est sûre, il est très certainement l’un des plus divertissants à regarder sur scène. Porté par un chanteur particulièrement charismatique qui sans trop en faire parvient pourtant à électriser son public et à capter tous les regards grâce à sa gestuelle de babouin et ses expressions tout aussi simiesques, le groupe tchèque s’est depuis toujours illustré par des prestations incroyablement fun et agitées. Si un jour vous hésitez à vous rendre à un de leurs concerts parce que la flemme, parce que demain il faut aller bosser, parce que 15 balles c’est cher et qu’en plus il faut rajouter les bières ou que sais-je encore alors souvenez-vous de ce que je vais vous dire : BOUGEZ-VOUS LE CUL BANDE DE FEIGNASSES ! Vous ne le regretterez vraiment mais alors vraiment pas.Bref, maintenant que les points ont été mis sur les "i" de je ne sais qui, laissez-moi embrayer sur ce deuxième album paru la semaine dernière et intituléoùsi j’en crois ce chouette outil qu’est Google Traduction. Un programme en dix titres et trente-sept minutes sponsorisé une fois de plus par Dark Descent Records et Me Saco Un Ojo Records avec le soutien du producteur Greg Wilkinson (bassiste d’Autopsy et co-fondateur et co-propriétaire des Earhammer Studios) chargé ici d’assurer le mixage et le mastering de ces quelques nouveaux morceaux avec le talent qu’on lui connait en la matière. Enfin, puisqu’il n’est pas qu’un singe qui arpente la scène en buvant sa vinasse directement à la bouteille, Tomáš Mitura aka Řád Zdechlin signe également l’enregistrement de ce deuxième album ainsi que cette illustration puante et fort à propos eut égard à cette traduction dispensée un petit peu plus haut.Alors si vous me connaissez bien, j’imagine que vous vous doutez déjà de ce que je m’apprête à vous raconter... En effet, sans surprise et comme toujours, rien n’a vraiment changé du côté de nos joyeux tchèques. Un retour aux affaires placé sous le signe d’un Death Metal primitif et ultra groovy qui ravira à n’en point douter les auditeurs les moins raffinés. Une musique qui ne nécessite aucun superlatif afin d’être décrite au plus juste mais qui systématiquement va susciter une évidente satisfaction à son écoute.Porté par une production extrêmement convaincante (puissante et ronde avec un growl épais intelligemment mis en avant),use dans son ensemble des mêmes arguments que son excellent prédécesseur. Compositions relativement courtes (entre trois et quatre minutes en moyenne), riffs d’allure primitive et pourtant tricottés avec soin et une pointe de technique, accélérations généreuses mais également variées puisque l’on va retrouver des séquences menées le couteau entre les dents à coups de blasts aussi punitifs que jouissifs et d’autres passages moins tendus mais diablement entrainants et pour finir quelques titres plus lourds, sournois et entêtants (d’ailleurs de manière un poil plus marquée et tourmentée que sur Mokvání V Okovech ) à l’image de "Tíha Světů", "Ve Stínu Slunce" ou "Nekončící Koloběh Snění A Probouzení" qui ponctuent l’album et apportent au passage un poil de nuances (dynamiques et vocales puisque Tomáš Mitura y laisse parfois de côté son growl pour des lignes de chants plus insidieuses comme par exemple sur "Ve Stínu Slunce") à ces trente-sept minutes bien chargées.Alors non, rien de neuf sous le soleil tchèque mais le seul souhait exprimé clairement à l’égard de ce successeur était qu’il soit au moins aussi convaincant que son prédécesseur et la bonne nouvelle est qu’il l’est au moins tout autant. La révolution attendra donc encore un peu, en attendant on se régalera une fois de plus de tous ces riffs épais et primitifs distillés par une paire de guitaristes suffisamment inspirés pour toujours convaincre, de ces accélérations musclées ("Tíha Světů" à 3:49, "Kladivo Ve Tmě" à 0:21, les tous derniers instants de "Natur", "Ve Stínu Slunce" à 2:25, les premières secondes de "Apokalyptický Smaragd Budoucí Doby", "Moskyt" à 1:32...) et autres cavalcades tout aussi efficaces ("Tíha Světů" à 1:32, "Natur" à 0:24, "Jako Každý" à 0:08, "Nekončící Koloběh Snění A Probouzení" à 2:37...) qui donnent àce caractère hyper dynamique et diablement entrainant, de ces nombreux ralentissements servant de parfaits contrepoints à ces coups de boutoirs mentionnés à l’instant. Cerise sur le gâteau, ces nombreux leads et autres solos forts sympathiques qui apportent une dimension mélodique supplémentaire en plus d’un adjuvant méphitique appréciable vis-à-vis de ces ambiances moites et putrides, ce growl gras et profond particulièrement chouette et bien évidemment ce groove de babouin décérébré qui fait systématiquement mouche et donne irrésistiblement envie de chalouper.Naturellement très attendu après un Mokvání V Okovech qui m’avait particulièrement convaincu et des prestations scéniques absolument mémorables (ceux qui savent, savent), Sněť ne déçoit pas et signe avecun retour à la hauteur des attentes exprimées à son égard. Les Tchèques en profitent également pour affiner leur identité avec quelques titres plus tortueux ainsi que quelques lignes de chant déclamées dans leur langue natale qui clairement donnent à ces instants un charme supplémentaire que l’on ne manquera pas d’apprécier. Globalement, ce nouvel album n’est pas bien différent de son prédécesseur et c’est à vrai dire tout ce que l’on attendait de Sněť. Maintenant, on espère que le groupe viendra défendre les couleurs desur scène car, comme explicité clairement dans mon premier paragraphe, c’est là la promesse d’un moment mémorable qui vous laissera assurément de bons souvenirs (en plus de quelques bleus si vous êtes du genre actif au cœur de la bataille).

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