Grit! - So Far So Good Chronique So Far So Good





Si tu n’as pas la référence au Joueur du Grenier, célèbre Youtubeur adepte de rétrogaming, ce n’est pas grave, cela n’empêchera en rien la dégustation express de So Far So Good (… So What!), premier album de GRIT!. Mais quelle est donc cette nouvelle engeance en provenance de La Touraine ? Un simple duo composé d’anciens membres de grindcore et du brutal death metal.



Nous l’aimons ce mélange hein ? La bassesse maligne de titres qui te perforent le fondement en moins d’une minute couplée à des régurgitations vocales dont la gutturalité n’a d’égale que la putridité. Oui, quinze compositions expédiées en environ autant de minutes, c’est le tarif en vigueur, personne ne criera à la pingrerie de la paire, comme quoi ils auraient des oursins au fond des poches du battle dress. D’ailleurs, à quoi faire plus long ? Il y a un stade dans l’extrême où la durée devient nuisible aux objectifs fixés. Question style, j’aurais tendance à ranger les Français aux côtés de Julien Rahami qui se farcit tous les instruments, t’as capté que le gaillard est solide. Il turbine sec le bonhomme, moi ça m’impressionne toujours de vor des types aussi à l’aise, même si je ne minimise pas l’apport vocal de Gilles De Oliveira dont le coffre souffle un vent de chaos à chaque instant.



Les prises de risques sont rares, il y en a pourtant, quelques plans électroniques façon thunderdome sortent un museau timide le temps d’une seconde pour repartir aussi vite au fond du terrier et ne jamais en ressortir. Merci bien. Lorsqu’on écoute un disque tel que So Far So Good, on n’a pas soif d’expérimentations, de bizarreries et, cela, GRIT! l’a parfaitement compris, lui qui ne s’éloigne que très rarement du chemin d’avoines qu’il choisit de suivre. Il reste qu’il n’y a pas non plus de quoi gloser durant des heures : ce LP vient se placer dans la file d’attente hautement qualitative des nouveaux pourfendeurs de la scène hexagonale et si je garde une préférence pour les productions « Qui veut du caca sur son vomi ? »Si tu n’as pas la référence au Joueur du Grenier, célèbre Youtubeur adepte de rétrogaming, ce n’est pas grave, cela n’empêchera en rien la dégustation express de(… So What!), premier album de. Mais quelle est donc cette nouvelle engeance en provenance de La Touraine ? Un simple duo composé d’anciens membres de HAPPY FACE , avec en prime un passage au sein de NECROPSY pour le chanteur, le résultat de cette nouvelle union se situant à la frontière duet duNous l’aimons ce mélange hein ? La bassesse maligne de titres qui te perforent le fondement en moins d’une minute couplée à des régurgitations vocales dont la gutturalité n’a d’égale que la putridité. Oui, quinze compositions expédiées en environ autant de minutes, c’est le tarif en vigueur, personne ne criera à la pingrerie de la paire, comme quoi ils auraient des oursins au fond des poches du. D’ailleurs, à quoi faire plus long ? Il y a un stade dans l’extrême où la durée devient nuisible aux objectifs fixés. Question style, j’aurais tendance à ranger les Français aux côtés de P.O.R.C. , qu’on commence à bien connaître par ici, car j’y entends un même fond de barbarie à la croisée des chemins, toujours outrageusement blasté, pas vraiment porté sur la gaudriole et produisant, sans technique démonstrative, une bonne mandale aux finitions bétonnées. De plus, comme c’est le seulqui se farcit tous les instruments, t’as capté que le gaillard est solide. Il turbine sec le bonhomme, moi ça m’impressionne toujours de vor des types aussi à l’aise, même si je ne minimise pas l’apport vocal dedont le coffre souffle un vent de chaos à chaque instant.Les prises de risques sont rares, il y en a pourtant, quelques plans électroniques façonsortent un museau timide le temps d’une seconde pour repartir aussi vite au fond du terrier et ne jamais en ressortir. Merci bien. Lorsqu’on écoute un disque tel que, on n’a pas soif d’expérimentations, de bizarreries et, cela,l’a parfaitement compris, lui qui ne s’éloigne que très rarement du chemin d’avoines qu’il choisit de suivre. Il reste qu’il n’y a pas non plus de quoi gloser durant des heures : ce LP vient se placer dans la file d’attente hautement qualitative des nouveaux pourfendeurs de la scène hexagonale et si je garde une préférence pour les productions Lixiviat Records , moins portées sur le graillon, il demeure que cette sortie indépendante mérite plus qu’une écoute d’estime tant elle fait honneur à la tradition brutale de notre beau pays.

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