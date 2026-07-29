Gravecrawler - Nidus Chronique Nidus

GRAVECRAWLER se présentent aujourd’hui à nous avec leur premier LP intitulé Nidus, une sortie dont les premières écoutes s’avèrent difficiles à qualifier. En effet, et sans doute est-ce imputable aux différents types de chants qui sont utilisés, j’hésite constamment entre le death façon 90’s du pays natal, le brutal death sauce américaine (« breeeee bree breeeeeee »), l’approche écrasante du Bo Summer, le black death dès lors que le frontman s’emploie dans un registre plus criard, voire le funeral doom (« Fetid Bloom »)… Et si une telle versatilité vocale s’avère souvent être un atout majeur, je finis rapidement par trouver que cela plombe les onze compositions. Le chanteur étant presque constamment présent (il a assuré la production de Nidus je comprends mieux ce traitement de faveur), il s’impose trop, cette mise en avant systématique se faisant au détriment des compositions pourtant efficaces dans leur classicisme.



Cependant, il faut admettre que les musiciens ne proposent pas grand-chose afin de concurrencer l’hégémonie de Billy Lundevall : aucun solo, aucun passage un tant soit peu complexe, aucune introduction atmosphérique (si ce n’est « The Untended Seeding »), tout n’est que rythmique aux hachures parfois proches du deathcore (peut-être que le passé du bassiste Roni Iivonen au sein de IN REVERENCE déteint), l’auditeur se faisant donc massacrer les tympans piste après piste sans jamais percevoir de réelles différences, à l’exception d’un « Carrion Soil » aux senteurs GRAVECRAWLER semble encore balbutiante, ne me séduisant que par intermittence et principalement lors des instants les plus brutaux car j’en apprécie la gutturalité grasse. Quant au reste… Les morceaux défilent sans que l’on en retienne un élément spécifique, c’est plutôt un sentiment global qui domine, celui d’avoir écouté un truc qui matraque le plus possible (« Contagion (Single Edit) ») sans discernement particulier, une inspiration assez pauvre heureusement compensée par des accès de violence, un son caverneux ou quelques breaks bien sentis.



Un album suffisamment bon pour se faire remarquer, pas encore assez pour susciter l’engouement. Peut-être la prochaine fois ? En effet, sur un plan strictement formel, Nidus prête peu le flanc aux critiques : quel que soit le poste la technique est solide, les mecs aiment le death, tous les death, du mélodique au brutal, de l’européen à l’américain, l’écueil principal étant donc de vouloir trop embrasser au lieu de dégraisser dans l’optique de ne faire valoir qu’une ou deux influences clés. Faisant suite à trois démos puis une compilation, toutes parues entre 2021 et 2023, les Suédois dese présentent aujourd’hui à nous avec leur premier LP intitulé, une sortie dont les premières écoutes s’avèrent difficiles à qualifier. En effet, et sans doute est-ce imputable aux différents types de chants qui sont utilisés, j’hésite constamment entre lefaçon 90’s du pays natal, lesauce américaine (« breeeee bree breeeeeee »), l’approche écrasante du ILLDISPODED époque Submit à cause des vocaux déformés à la, ledès lors que les’emploie dans un registre plus criard, voire le(« Fetid Bloom »)… Et si une telle versatilité vocale s’avère souvent être un atout majeur, je finis rapidement par trouver que cela plombe les onze compositions. Le chanteur étant presque constamment présent (il a assuré la production deje comprends mieux ce traitement de faveur), il s’impose trop, cette mise en avant systématique se faisant au détriment des compositions pourtant efficaces dans leur classicisme.Cependant, il faut admettre que les musiciens ne proposent pas grand-chose afin de concurrencer l’hégémonie de: aucun solo, aucun passage un tant soit peu complexe, aucune introduction atmosphérique (si ce n’est « The Untended Seeding »), tout n’est que rythmique aux hachures parfois proches du(peut-être que le passé du bassisteau sein dedéteint), l’auditeur se faisant donc massacrer les tympans piste après piste sans jamais percevoir de réelles différences, à l’exception d’un « Carrion Soil » aux senteurs BLOODBATH évidentes. Il serait par conséquent exagéré de parler d’un mauvais album mais la personnalité desemble encore balbutiante, ne me séduisant que par intermittence et principalement lors des instants les plus brutaux car j’en apprécie la gutturalité grasse. Quant au reste… Les morceaux défilent sans que l’on en retienne un élément spécifique, c’est plutôt un sentiment global qui domine, celui d’avoir écouté un truc qui matraque le plus possible (« Contagion (Single Edit) ») sans discernement particulier, une inspiration assez pauvre heureusement compensée par des accès de violence, un son caverneux ou quelquesbien sentis.Un album suffisamment bon pour se faire remarquer, pas encore assez pour susciter l’engouement. Peut-être la prochaine fois ? En effet, sur un plan strictement formel,prête peu le flanc aux critiques : quel que soit le poste la technique est solide, les mecs aiment le, tous les, du mélodique au brutal, de l’européen à l’américain, l’écueil principal étant donc de vouloir trop embrasser au lieu de dégraisser dans l’optique de ne faire valoir qu’une ou deux influences clés.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE