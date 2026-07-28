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Grimveil - Beneath the Veil of Silent Woods

Chronique
Grimveil Beneath the Veil of Silent Woods
Certaines collaborations sont foireuses, ou n’apportent rien de marquant. D’autres sont providentielles. J’aurais pu rappeler à quel point Ravenlord de WOODS OF INFINITY a été magistral sur les compositions de SAPAUDIA, ou citer TWILIGHT, HELL MILITIA ou encore DOEDSVANGR, tous des groupes portés par des visages (re)connus de la scène black metal. Mais c’est d’un tout nouveau groupe que j’ai envie de parler. Un groupe qui m’a bluffé alors même que je connaissais les qualités de ses deux membres.

GRIMVEIL vient tout juste de voir le jour, et il a été créé à l’initiative du Suédois Simon Lindgren. L’homme a la belle particularité de s’être mis sérieusement à la musique sur le tard. C’est effectivement en 2022, à l’aube de la quarantaine, qu’il a créé TÅRFÖDD, excellent groupe particulièrement doué pour aller débusquer des émotions profondément enfouies. Et alors qu’il a l’habitude de tout faire lui-même, il a eu l’idée de confier les vocaux à un Allemand à la carrière un peu plus longue : Revenant. Certains le connaissent depuis le début des années 2010 pour son implication dans SARKRISTA, mais son succès semble plus évident depuis qu’il a lancé, presque à lui seul, ORDER OF NOSFERAT en 2020. Alternant continuellement black metal et dungeon synth, il a contribué à la nouvelle vague du vampyr metal.

GRIMVEIL est donc la réunion de deux groupes bien identifiés dans l’underground, mais aux personnalités et aux approches différentes. Leur collaboration ne pouvait donc qu’attiser la curiosité, et éventuellement laisser dubitatif. Cependant, le résultat parle de lui-même et l’on constate que les deux hommes étaient faits pour travailler ensemble. Tout en conservant les plus grandes qualités de chacun, ils parviennent à créer une nouvelle entité, personnelle et dotée d’une identité forte. Nous prenons le talent de composition de l’un, avec ses passages mélancoliques, son agressivité et ses envolées, puis nous y ajoutons les vocaux carrés, maîtrisés et puissants de l’autre. Nous arrosons le tout d’une thématique qui n’est ni celle de TÅRFÖDD, ni celle d’ORDER OF NOSFERAT. Cet album, avec ses huit compositions, développe en une heure une vision de la forêt qui oscille entre le sublime, le mystique et l’inquiétante étrangeté. La nature n’est jamais un simple décor : elle est une présence vivante, consciente et ancienne, face à laquelle l’humain perd progressivement ses repères. Et l’ensemble est extrêmement immersif, même sans saisir le moindre mot des paroles en anglais, car les morceaux incorporent des breaks explicites, faits de bruits de la forêt et de guitares acoustiques. C’est excellemment intégré aux compositions.

Cette formule ne semblera sans doute pas nouvelle aux connaisseurs de black metal atmosphérique que nous sommes, mais l’efficacité l’emporte sur l’originalité. Il y a beaucoup de bons passages, dont certains très motivants, d’autres inspirants, et d’autres encore presque relaxants. Difficile, donc, de résister à GRIMVEIL, qui arrive à un moment où ORDER OF NOSFERAT tournait en rond. C’est une excellente occasion de montrer un nouveau visage à cette voix...
Thrasho Amazon Sakrifiss
28 Juillet 2026 - 97 lectures

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Grimveil
Black Metal atmosphérique
2026 - Purity Through Fire
notes
Chroniqueur : 8.5/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Grimveil
 Grimveil
Black Metal atmosphérique - 2026 - International		   

tracklist
01.   Where the Path Fades to Nothing
02.   Into the Depths of Shrouded Pines
03.   Only Trees Bear Witness
04.   Beneath the Veil of Silent Woods
05.   The Distant Murmur of Trees
06.   Where Beauty Breathes in Silence
07.   As Fog Devours the Trail
08.   The Light that Lives in Leaves

Durée : 61:06

line up
parution
1 Juin 2026

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