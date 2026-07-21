Nouveau venu au sein de la foisonnante scène finlandaise, PSEUDOMAIMER
entend bien faire connaître son death metal
aussi coloré que putréfié aux oreilles du monde entier. Pour y parvenir, les membres n’ont pas lésiné puisqu’en un an ce n’est pas moins d’une démo (Canticles for Mordophiles
), d’un EP (Cavernopathic Autoentombment
) puis d’un LP (The Necrodivine
) qui sont parus, tous en indépendant et vraisemblablement uniquement au format digital, en attendant d’éventuelles rééditions dès lors que ce rejeton putride aura trouvé un centre d’accueil. Et il en a les moyens ! En effet, outre cet artwork
chargé particulièrement criard, l’approche brutale, simpliste et majoritairement mid-tempo saura certainement trouver de nombreux amateurs.
Certes, rien de neuf à se mettre sous le tentacule. Ce death
gluant, nous le connaissons sous toutes les coutures, avec son chant de zombie décharné, ses riffs boueux… Pourtant, le slime prend assez facilement et ce pour quelques raisons évidentes : la formation sait appuyer sur l’accélérateur quand il le faut (« Dung Bulwark (Shrouded in Shit) »), use intelligemment de la basse dont les nombreux breaks
font systématiquement mouche et, enfin, les ambiances développées sont suffisamment intéressantes pour que le chanteur puisse se permettre de laisser la place à de longs moments purement instrumentaux. Pour moi, c’est souvent un signe positif, lorsque le vocaliste ne se sent pas tenu d’occuper l’espace afin de masquer l’indigence de certains plans.
Évidemment, les influences locales telles que DEMILICH
ou ADRAMELECH
se font sentir mais les Finlandais ont néanmoins leur petit truc gluant à eux, ni copieur, ni suiveur, jetant parfois un œil sur la pesanteur américaine d’un INCANTATION
sans les aspects occultes et satanistes. Ici, le baveux s’intéresse davantage à l’horreur, au rampant, aux sucs qui suintent et qui collent, parfois bizarrement sautillant (« Rotluminescent Biomachinum »), cela met bêtement en joie je le reconnais.
En définitive, prenons The Necrodivine
uniquement pour ce qu’il est : un disque d’été qui nous accompagnera peut-être jusqu’à la rentrée de septembre mais dont le contenu manque encore du corps nécessaire pour passer l’hiver. Cependant, au regard de la bonne tenue de ces trente-six minutes, il ne faudra pas balayer trop vite le souvenir de PSEUDOMAIMER
dont le Mighty Max Death Metal
pourrait créer la surprise dans quelques années.
Par Sosthène
Par gulo gulo
Par Deathrash.
Par Ikea
Par Deathrash.
Par Sosthène
Par AxGxB
Par AxGxB
Par isotaupe
Par AxGxB
Par Lestat
Par Sagamore
Par Sagamore
Par Jean-Clint
Par AxGxB
Par Keyser
Par Sosthène
Par Sosthène
Par Lestat
Par Sosthène