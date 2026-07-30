Perverted Ceremony - Cavernous Hallucinations Chronique Cavernous Hallucinations (EP)

Paru en février 2020 au seul format cassette dans une édition confidentielle probablement limitée à une petite poignée d’exemplaires, il aura fallu attendre juin 2021 pour que sorte via Medieval Prophecy Records une version vinyle diffusée un petit peu plus largement. Pas de quoi évidemment noyer le marché sous une pluie de 7" impies mais suffisamment pour satisfaire les quelques adorateurs de cet obscur culte belge qui d’ailleurs n’a malheureusement plus donné signe de vie depuis...



Intitulé Cavernous Hallucinations, cette modeste contribution affichée à moins de dix minutes ne compte que deux nouveaux morceaux. En guise d’illustration, le groupe a repris celle déjà utilisée pour l’édition cassette mais cette fois-ci dans une version colorée respectant très probablement l’oeuvre originale dont je n’ai pas réussi à déterminer ni le nom ni le peintre qui en est à l’origine même après avoir sollicité l’aide de l’IA de Google (même s’il est possible que je m’y sois pris comme un pied). Comme quoi...



Enregistrées entre 2019 et 2020, ces deux compositions s’inscrivent sans absolument aucune surprise dans la continuité des précédents travaux de la formation. Ainsi et comme toujours, la production, l’écriture et l’exécution y sont pour le moins rudimentaires. Guitares maigrelettes qui grésillent aussi dignement qu’il leur est possible et dont les quelques mélodies faisandées n'ont aucun mal à nous cueillir, basse étonnamment bien restituée et aux rondeurs plutôt hypnotiques, batterie lointaine et toujours aussi dépouillée et enfin un chant qui comme à l’accoutumée semble avoir été enregistré depuis la pièce d’à côté... Autant d’atouts que de défauts selon de quel côté de la ligne on se situe mais qui ont toujours contribué à façonner l’identité de ce duo belge habitué des caves, tombeaux et autres pièces obscures assurément mal aérées.



De durées quasi identiques, "Cavernous Hallucinations" et "Inside The Black Flame" déploient tous les deux les mêmes arguments pour tenter de convaincre l’auditeur. Toujours aussi largement influencé par la musique des Finlandais de Beherit ou des Américains de Profanatica, Perverted Ceremony offre ici un mélange d’accélérations déglinguées et possédées et de séquences faméliques au caractère plus cérémonial mais dont découle des atmosphères toujours aussi sales et habitées. La formule n’est pas nouvelle et ces deux compositions ne sortent clairement pas des sentiers battus pour qui à l’habitude du Black Metal de Perverted Ceremony et plus généralement de ce genre de formule occulte et particulièrement primitive mais de toute façon qui écoute ce genre de groupe bancal, approximatif et malsain dans l’espoir d’être témoin d’une quelconque révolution ? Là n’est clairement pas le propos d’un Perverted Ceremony davantage intéressé par l’idée de renouer avec un certain esprit du Black Metal lorsque celui-ci vivait encore reclus, à l’abris des modes, des regards accusateurs et autres réappropriations ayant parfois quelque peu participé à dénaturer le genre...



Petit EP sans prétention, Cavernous Hallucinations ne se destine évidemment qu’aux seuls clients de Perverted Ceremony ayant déjà précédemment croisé la route de ce duo belge. Ils y trouveront ce qu’ils y ont toujours trouvé sur les précédentes sorties du groupe : un Black Metal archaïque et rudimentaire porté davantage sur les ambiances noires et ritualistes qui imprègnent chaque composition plutôt que sur la performance. Rien de bien nouveau mais les amateurs sauront néanmoins s’en satisfaire pleinement. Maintenant, ce qui serait pas mal, c’est que Perverted Ceremony sorte de son caveau et de son silence et nous revienne avec quelque chose d’un petit peu plus consistant.

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