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Gangrenated - Demise Profanation

Chronique
Gangrenated Demise Profanation (EP)
Sitôt créé, sitôt signé. Il n’aura pas fallu longtemps à GANGRENATED, nouvelle formation estonienne, pour trouver un contrat discographique parfaitement honorable au sein des écuries Iron Corpse et Iron Fortress Records, deux maisons aussi respectées que respectables en matière de death metal gras, quand bien même il ne serait que de deuxième division. Car ainsi en va-t-il de Demise Profanation, EP baveux s’il en est dont la pochette ainsi que la reprise finale de MORTICIAN en disent plus qu’un long discours.

Dans la grande tradition des débuts bruyants de CARCASS, les membres s’affublent de pseudonymes amusants tels que « Hydraulic Punishment Supervisor » (batterie) ou « Doppler Ultrasonography of Festering Bowel Remains » (basse), le chanteur-guitariste Denis incarnant quant à lui « Cadaver Buzzsaw Specialist, Seething Regurgitation & Necrofaunal Keyboards ». Cela peut prêter à sourire, l’on pourrait même trouver cela complètement grotesque mais ce genre de délire patronymique s’avère pourtant exactement dans l’esprit de ce que propose cette première parution, à savoir un death extrêmement rudimentaire, lourd et glaireux, obscur, humide, procurant in fine un plaisir certain à l’auditeur pour qui la mélodie est le cadet de ses soucis.

Certes, quinze minutes dont une cover, c’est probablement encore un peu maigre pour chanter les louanges de nouveaux arrivants à peine âgés d’une vingtaine d’années, cela est néanmoins déjà suffisant pour susciter la curiosité, donner envie d’en entendre davantage. À titre personnel, j’apprécie notamment ce chant d’outre-tombe, monolithique, dénué de la moindre once d’humanité, alors que le trio se fend de quelques riffs entraînants (« Harvest of the Larvae-Ridden » ; « Gangrene Muncher »), jouant du larsens, salissant volontairement la production afin d’accroître le sentiment de désolation qui émane des cinq pistes. De plus, ces mid-tempos collent à la peau comme le slip d’un obèse en période de canicule, c’est l’une de mes formules favorites en dépit de solos encore trop approximatifs (soit ils ne servent à rien, auquel cas mieux vaut ne pas en mettre, soit ils apportent quelque chose ce qui n’est pas encore vrai ici) et d’un enregistrement manquant un poil de punch (l’introduction à la batterie de « Demise Profanatation » est un peu plate).

Cela dit, j’ai envie d’encourager le groupe, de lui dire que cet EP est une excellente carte de visite et que ses signatures ne sont pas dues au hasard. Désormais, à moins que quelques splits viennent se glisser dans le parcours, j’espère une prochaine sortie conséquente qui confirmera toutes les promesses contenues dans ces quelques minutes de putréfaction auditive.
Thrasho Amazon Sosthène
8 Août 2026 - 301 lectures

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1 COMMENTAIRE(S)

AxGxB citer
AxGxB
08/08/2026 23:26 		note: 4/5
Rien de nouveau sous le soleil mais c'est extrêmement bien ficelé dans le genre bien gras. Bien convaincu pour ma part.

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Gangrenated
Death Metal
2026 - Iron Fortress Records
notes
Chroniqueur : 3.5/5
Lecteurs : (2)  3.75/5
Webzines :   -

plus d'infos sur
Gangrenated
 Gangrenated
Death Metal - 2025 - Estonie		   

formats
  • K7 / 30/04/2026 - Iron Corpse (Limited edition)
  • Digital / 04/05/2026 - Iron Corpse (Bandcamp)
  • Digital / 04/05/2026 - Indépendant
  • CD / 24/07/2026 - Iron Fortress Records

tracklist
01.   Flayed on a Lathe  (01:48)
02.   Harvest of the Larvae-Ridden (The Carrion Genesis)  (03:38)
03.   Gangrene Muncher  (04:23)
04.   Demise Profanation  (02:28)
05.   Zombie Apocalyse (Mortician cover)  (03:29)

Durée : 15:46

line up
parution
30 Avril 2025

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