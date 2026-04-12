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Vague à Lame - Par-delà l'horizon

Chronique
Vague à Lame Par-delà l'horizon
Signé sur le confidentiel label parisien Grave Records qui, outre la formation qui nous intéresse aujourd’hui, ne propose à son catalogue que les travaux de MALFETE, plutôt orienté dark ambient, le one-man band VAGUE À LAME (non je n’ai pas commis de faute) est arrivé en début d’année avec un premier LP intitulé Par-delà l’horizon, quatre ans après la démo Songe-creux de 2022.

Alors que les débuts avaient des senteurs de raw black mâtiné d’une pincée de dungeon synth, l’album a quant à lui clairement choisi son camp : résolument black metal, sans dorure particulière, l’ambivalence est saisissante entre cette pochette maritime évoquant le recueillement et la virulence dont les compositions font parfois preuve, à l’image de « L’urgence de mourir », du moins dans sa première moitié puisque la fin se dirige progressivement vers davantage de mélodie. Cependant, en dépit de ces évolutions, cette sortie peine à me convaincre pleinement du fait d’une difficulté à comprendre les objectifs stylistiques qui habitent Naecis. En effet, le morceau d’ouverture « Crypte » possède une structure et des riffs finalement proches du thrash légèrement heavy, technique même, introduction brouillant la lecture globale du projet qui oscillera par la suite entre agressivité frontale (« ONI » ; « L’urgence de mourir »), aspirations épico-mélancoliques (« Le vieux chemin »), voire de façon surprenante des inspirations stoner rock (« Le culte des embruns ») où les vocaux, toujours rageurs, ne collent que peu à la musique. Quoi qu’il en soit, il y a prise de risques…

De cet effritement né une forme de frustration. En effet, autant les parties purement black ont leurs spécificités, une identité particulière étonnante pour un groupe aussi récent (et je ne pense pas que cela soit uniquement imputable à la présence de Borie de la Combe Noire que l’on connaît en ces pages pour son appui à PRIEURÉ), ce qui rend une chanson telle que « La catin de Normandie » totalement aboutie en dépit de ses sept minutes, autant les efforts réalisés pour soigner la production et sortir d’un cadre strictement black ne rendent pas forcément les services attendus.

Car, à bien y regarder, je trouve que le mix très brut de Songe-creux correspondait mieux à l’identité du Français, qui sonne évidemment proprement aujourd’hui mais peut-être pas de la façon qui collerait exactement à sa personnalité… Bref, j’ai tendance à penser que paradoxalement les idées seraient davantage mises en valeur avec un traitement moins soigné. Pour le reste, j’attends de voir quelle sera l’orientation future car, je le redis, VAGUE À LAME compose quelque chose d’un peu à part dans le paysage hexagonal, reste à affiner le concept, l’habiller du son adéquat.
Thrasho Amazon Sosthène
4 Août 2026 - 28 lectures

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Vague à Lame
Black Metal
2026 - Grave Records
notes
Chroniqueur : 7/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Vague à Lame
 Vague à Lame
Black Metal - 2022 - France		   

formats
  • Digital / 12/04/2026 - Indépendant
  • CD / 12/04/2026 - Grave Records

tracklist
01.   Crypte  (03:20)
02.   ONI  (05:29)
03.   L'urgence de mourir  (05:08)
04.   Le vieux chemin  (05:13)
05.   Le culte des embruns  (07:29)
06.   Frénésie Métropolitaine  (05:53)
07.   La catin de Normandie  (07:17)

Durée : 39:49

line up
parution
12 Avril 2026

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