chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
178 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Devourment
 Devourment - Pious Impiety ... (C)
Par Niktareum		   
Viande
 Viande - Monument aux morts (C)
Par BBB		   
Morgal
 Morgal - The Seventh Circle (C)
Par Keyser		   
Take It In Blood
 Take It In Blood - Exit Fro... (C)
Par AxGxB		   
Sick Of It All
 Sick Of It All - Scratch Th... (C)
Par Sosthène		   
Red Hot Chili Peppers
 Red Hot Chili Peppers - Mot... (C)
Par Jean-Clint		   
Final Resting Place
 Final Resting Place - Third... (C)
Par Sosthène		   
Altarage
 Altarage - Worst Case Scenario (C)
Par gulo gulo		   
Les news du 25 Juillet 2026
 Les news du 25 Juillet 2026... (N)
Par gulo gulo		   
Les news du 24 Juillet 2026
 Les news du 24 Juillet 2026... (N)
Par Jean-Clint		   
Illdisposed
 Illdisposed - There's Somet... (C)
Par Sosthène		   
Soulburn
 Soulburn - Feeding on Angels (C)
Par Cujo		   
Saidan
 Saidan - Fangdriller: Scars... (C)
Par MaxCavalerheil		   
Truck Violence
 Truck Violence - The Weathe... (C)
Par Sosthène		   
Les news du 19 Juillet 2026
 Les news du 19 Juillet 2026... (N)
Par gulo gulo		   
Lycosia
 Lycosia - Lycosia (C)
Par Sosthène		   

Duir - Catarsi

Chronique
Duir Catarsi
Les éléments extra-musicaux peuvent-ils nuire à la qualité d’un album ? Certains vous répondront immédiatement que oui, en prenant comme principal exemple l’idéologie du groupe. Comment apprécier une formation qui met en avant des opinions trop éloignées des nôtres ? Personnellement, cela ne me pose aucun problème. J’écoute justement du black metal pour découvrir la colère des autres, comprendre ce qui les pousse à s’exprimer et à utiliser cet art noir pour défendre leur vision du monde. En revanche, il m’arrive d’être refroidi par d’autres raisons qui paraîtront sans doute absurdes à la plupart… Un label, une pochette, un clip, une nationalité, une référence… Il y a des détails qui me font tiquer et qui me poussent à faire un pas en arrière avant même d’avoir lancé l’album. Lorsqu’il n’y en a qu’un, j’arrive généralement à en faire abstraction. Mais DUIR… en a accumulé plusieurs.

Avant tout, le groupe est signé chez AOP Records. Et si le label compte dans ses rangs un poulain exceptionnel, ELLENDE, il abrite aussi, à mon goût, beaucoup trop de formations qui s’écoutent jouer et qui ont franchi la frontière du « trop lisse pour Sakrifiss ». HARAKIRI FOR THE SKY, SERVANT, HERETOIR… Ces groupes ne sont pas mauvais, loin de là, mais ils m’ennuient. Je n’arrive pas à me laisser happer par leurs ambiances, qui me paraissent tellement fabriquées, tellement préméditées… Creuser un trou pour me faire tomber dedans, c’est une chose ; installer des clignotants tout autour pour être certain que je marche dedans, c’en est une autre.

DUIR n’évolue toutefois pas exactement dans le même registre que les formations que je viens de citer. Son approche est moins « moderne ». Il s’agit d’un groupe italien fondé en 2013 par MK, avec l’ambition de mêler ses influences personnelles aux sonorités du folk et du black metal. Est-ce original ? Non, justement. Est-ce bien fait ? Évidemment. Est-ce efficace ? C’est plus discutable. Le travail est tellement sérieux que l’auditeur ne peut qu’admirer la qualité de la composition et des arrangements. Pourtant, la lassitude finit par s’installer assez rapidement. Tout semble très codifié, très calculé pour séduire des oreilles distraites en quête d’émotions immédiates. Ce folk / black metal mélodique et atmosphérique est clairement taillé pour la scène, et rien d’étonnant à ce que le groupe ait déjà partagé l’affiche avec GROZA, GAEREA ou DARKEND. Tout cela est finalement assez logique.

Voilà ce qui me freine et empêche mon cerveau de se libérer complètement pour simplement se laisser porter par les compositions. Heureusement, la cornemuse me préserve souvent de l’ennui, tout comme la flûte et la vielle à roue. En réalité, sans TZ, le musicien chargé de ces instruments, je crois que je serais nettement plus sévère envers Catarsi

En revanche, je dois saluer le travail accompli autour du concept. L’histoire se déroule pendant la Première Guerre mondiale et suit un jeune soldat partagé entre la fierté, le désespoir et l’oubli. Les clips pourront eux aussi diviser. Ils mettent largement en avant les membres du groupe, qui n’ont pas résisté à la mode des masques et des costumes. Les leurs sont ornés de néons en forme de branches… une idée qui fait directement écho au nom du groupe, puisque DUIR signifie « chêne » en celtique.
Thrasho Amazon Sakrifiss
31 Juillet 2026 - 8 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Duir
Black Metal folk atmosphérique
2026 - AOP Records
notes
Chroniqueur : 7/10
Lecteurs :   -
Webzines : (1)  6.43/10

plus d'infos sur
Duir
 Duir
Black Metal folk atmosphérique - 2013 - Italie		   

tracklist
01.   Manifesto
02.   Di nessuno
03.   Impeto
04.   Della notte
05.   Del giorno
06.   Oltre l'alba

Durée : 46:33

parution
26 Juin 2026

Essayez aussi
Negură Bunget
 Negură Bunget
Tău
2015 - Lupus Lounge		   
Waldgeflüster
 Waldgeflüster
Meine Fesseln
2014 - Black Blood Records		   
Latitude Egress
 Latitude Egress
To Take Up The Cross
2014 - AOP Records		   
Alda
 Alda
Passage
2015 - Bindrune Recordings		   
Árstíðir Lífsins
 Árstíðir Lífsins
Aldafǫðr Ok Munka Dróttinn
2014 - Ván Records		   

Duir
Catarsi
Lire la chronique
Perverted Ceremony
Cavernous Hallucinations (EP)
Lire la chronique
Viande
Monument aux morts
Lire la chronique
Sick Of It All
Scratch The Surface
Lire la chronique
Morgal
The Seventh Circle
Lire la chronique
Gravecrawler
Nidus
Lire la chronique
Red Hot Chili Peppers
Mother's Milk
Lire la chronique
Grimveil
Beneath the Veil of Silent ...
Lire la chronique
Sallow Moth
Hydrophilous Brood
Lire la chronique
Relic
Crown Of Flies (EP)
Lire la chronique
Gigan
Quasi-Hallucinogenic Sonic ...
Lire la chronique
Schattenvald
Alle hernach
Lire la chronique
Grit!
So Far So Good
Lire la chronique
Final Resting Place
Third World Tribunal
Lire la chronique
Eternal Evil
Forever Feared
Lire la chronique
Noir Pâle
Major Arcana
Lire la chronique
Murder Squad
Human Genocide / Blackness ...
Lire la chronique
Edoma
Hymns Of The Ice Kingdom
Lire la chronique
Degenerated
Echoes of Infection
Lire la chronique
Sanctuarium
Into The Mephitic Abyss
Lire la chronique
Take It In Blood
Exit From Life
Lire la chronique
Rotten Soil
I Worship Death
Lire la chronique
Khôrada
Salt
Lire la chronique
Soulburn
Feeding on Angels
Lire la chronique
Illdisposed
There's Something Rotten......
Lire la chronique
Saidan
Fangdriller: Scars Beneath ...
Lire la chronique
Scasm
Punished By Disembowelment
Lire la chronique
Eradikated
Wiring Of Violence
Lire la chronique
Strup
Abyssurge
Lire la chronique
Dionysiaque
La Tourbe des rêves
Lire la chronique