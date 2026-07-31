Si je faisais une chronique aussi longue que la durée de cet album, il faudrait au moins le double de pages que d’habitude : Still
totalise 77 minutes. Pas sûr que le site de Thrashocore puisse supporter ça sans bugger. Alors faisons court, mais faisons efficace.
Still est le premier album de FINSTERFORST
depuis l’entrée dans les années 2020. Le précédent, Zerfall
, datant de 2019, avait déjà permis au groupe de se racheter après les errements de Mach dich frei
et de l’EP #Yølø
. Certains l’avaient raté, parfois volontairement. Dommage, car il marquait un retour vers le FINSTERFORST
qu’on aimait. Et comme ce nouvel opus s’inscrit dans la même lignée, je reprends la conclusion que j’avais formulée à l’époque, toujours valable :
« FINSTERFORST
redevient ainsi un peu plus sage, et parvient à retrouver ses premières préoccupations : nous faire voyager de manière digne dans des espaces extérieurs grandioses et magnifiques… plutôt qu’au fond d’une taverne, au milieu des comiques contents de boire leur pisse. Il a rééquilibré les divers éléments, et utilise désormais les chœurs et les parties folk avec une bien meilleure maîtrise. Adulte, mature, avec des côtés sombres et d’autres lumineux, comme à ses débuts. »
Sept ans plus tard, le constat tient toujours. Still
, sorti chez AOP Records (fin de l’aventure Napalm), confirme cette direction. Musicalement, on retrouve leur « Black Forest Metal » : un mélange de black, de folk, d’atmosphérique, d’épique et d’une pincée de post-metal. L’agressivité brute se transforme régulièrement en mélancolie profonde, dans un résultat mature et sombre.
Sombre, justement, comme les thèmes abordés sur les sept compositions originales. L’album explore la condition humaine à travers l’anxiété, l’aliénation, le deuil, les peurs et les doutes. On y croise aussi la soumission, le destin, la mort, la guerre moderne et la solidité face au vide. Un programme dense, à l’image de l’album, dont la longueur s’explique surtout par deux choix. D’abord, « Leere », quasi un EP à lui seul avec ses 25 minutes. Ensuite, deux reprises en fin de tracklist : « Beyond the North Waves » d’IMMORTAL
, qui s’intègre plutôt bien, et « Another Brick in the Wall Pt. II » de PINK FLOYD
, nettement plus incongrue. Le groupe se fait ici davantage plaisir à lui-même qu’à l’auditeur. Mais ne jugeons pas un album à ses bonus.
Au final, Still
est un bon album de FINSTERFORST
. Solide, maîtrisé, digne de leurs meilleurs moments… sans pour autant marquer les esprits sur le long terme. On l’écoutera avec plaisir pendant une ou deux semaines, avant de passer à autre chose.
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