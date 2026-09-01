Desecrated Altar - Rites Of Imprecation Chronique Rites Of Imprecation (Démo)

Est-ce que comme moi votre curiosité a été piquée par cette illustration prometteuse et ce logo ciselé et puant le blasphème ? Si tel est le cas, sachez que vous avez probablement fait le bon choix en cliquant sur cette chronique puisqu’à titre personnel c’est probablement l’une de mes meilleures découvertes de ces derniers mois, rien que ça...



Originaire d’Orlando en Floride, Desecrated Altar se forme dans le courant de l’année 2025 autour d’un trio de jeunes musiciens (vingt ans de moyenne d’âge) dont les curriculum vitae n’ont rien de très parlant. Opérant dans l’ombre comme n’importe quelle autre formation en devenir, le groupe passe plusieurs mois à composer les titres de sa toute première démonstration. Une oeuvre baptisée Rites Of Imprecation parue début août sur Bandcamp et YouTube avant que ne soit récemment annoncé une édition cassette via un obscur label indonésien du nom de Sfigmos Records (à noter qu’une version CD devrait également voir le jour prochainement).



Alors évidemment en scrutant sous toutes ses coutures cette illustration démoniaque, on comprend très vite que Desecrated Altar ne s’est pas fixé pour mission de faire bouger les lignes ni de bouleverser quoi que ce soit avec son interprétation d’un Death Metal absolument infernal mais qui peut bien s’en soucier face à ce genre de démonstration qui à défaut d’originalité transpire la passion, l’authenticité et le goût du travail bien fait ? Puisant en effet l’essentiel de son inspiration du côté d’un certain Morbid Angel période Abominations Of Desolation et Altars Of Madness, Desecrated Altar n’offre à ses auditeurs rien de bien nouveau à se mettre dans les oreilles. Seulement voilà, ces six compositions parmi lesquelles une introduction et une conclusion instrumentales sont suffisamment bien troussées pour reléguer cette caractéristique au rang de simple détail insignifiant.



Définitivement très proche du Morbid Angel de la première heure et de tous ces groupes et autres disciples adeptes d’un Death Metal particulièrement bestial et blasphématoire (Sadistic Intent, Necrovore, Incubus, Angelcorpse et j’en passe), Desecrated Altar mène cette première démonstration avec panache au son de riffs extrêmement nerveux et intenses et d’accélérations haletantes partagées entre cavalcades thrashisantes jamais très compliquées mais toujours aussi entrainantes et séquences nettement plus soutenues et sacrément redoutables. À cette formule connue de tous depuis belle lurette mais néanmoins parfaitement exécutée par nos trois Floridiens viennent également se greffer quelques leads et autres solos chaotiques, bruyants et excessifs rappelants sans grande surprise le jeu possédé et reconnaissable entre mille d’un Trey Azagthoth profondément habité, quelques passages moins tendus lors desquels les Américains en profitent parfois pour insuffler une pointe de groove fuligineux sur laquelle, évidemment, on ne crachera pas, quelques touches synthétiques pour un rendu sinistre et malveillant encore un petit peu plus prenant (c’est vrai notamment sur "Invokation" et "Realm Of Unlight" qui servent ici d’introduction et de conclusion aussi poussiéreuses que réussies mais également sur "Vengeance Overture" avec ces nappes sombres et horrifiques dispensées afin de mieux étoffer l’atmosphère générale) et enfin un enchevêtrement de voix démoniaques partagé entre le growl arraché et bardé de réverb’ de Sebastian Escalona et les quelques invectives moins profondes mais plus sournoises et vicieuses de Brady Sotnick. Bref, si l’énoncé de toutes ces caractéristiques et autres références flagrantes ne vous a pas donné envie de vous intéresser de près au cas des Floridiens et de leur Death Metal particulièrement intense et sauvage alors ce n’est pas le paragraphe qui va suivre qui réussira à vous convaincre davantage.



En effet, Rites Of Imprecation se distingue également par son absence d’un véritable batteur. Enfin quand je dis "se distingue" ce n’est pas tout à fait exacte puisqu’à l’écoute de ces quelques compositions on ne peut pas dire que cela saute pour autant aux oreilles. Alors évidemment, maintenant que je vous ai tous mis au parfum, il sera difficile de ne pas l’entendre au détour d’une séquence un poil plus suspecte qu’à l’accoutumé mais la vérité est que Brady Sotnick a fait ici un chouette travail de programmation en prenant soin d’apporter à ses différents « patterns » un son naturel voire un brin désuet afin de coller le plus possible à cette image passéiste faisant grandement écho au Death Metal des années 80. Assez peu friand de l’utilisation de cet instrument synthétique dans le Death Metal, j’insiste donc ici sur le fait que cette batterie programmée ne devrait poser aucun souci même aux oreilles habituellement les plus réfractaires à ce genre de sonorités.



Les deux pieds fermement ancrés dans la Floride des années 80, les trois garçons de Desecrated Altar livrent avec Rites Of Imprecation une première démonstration sacrément convaincante si l’on possède naturellement de quelconques affinités avec le Death Metal de Morbid Angel, Sadistic Intent, Necrovore ou Incubus. Évidemment, tout le monde aurait préféré lire que derrière toutes ces frappes dispensées pendant plus de vingt-deux minutes se tenait un véritable batteur mais encore une fois cela ne devrait pas vous tenir éloigné des Américains si les groupes mentionnés ci-dessus sont parmi vos favoris. D’ailleurs le trio est actuellement en recherche active d’un batteur afin de pallier à ce qui n’est aujourd’hui qu’un tout petit détail sans grande importance. Bref, que les amateurs de Death Metal bestial se réjouissent, un nouveau venu vient de faire son entrée dans le cercle et nul doute qu’il ira loin s’il se montre capable de capitaliser sur cette très chouette première sortie.

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2026 - Autoproduction Death Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : (1) 4/5 Webzines : -

plus d'infos sur Desecrated Altar

Death Metal - 2025 - Etats-Unis

nouveaute A paraître le 3 Août 2026

écoutez Invokation

Rites Of Imprecation

Vengeance Overture

Vae Victis

Astral Vortex

Realm Of Unlight

tracklist 01. Invokation (02:14) 02. Rites Of Imprecation (04:41) 03. Vengeance Overture (04:58) 04. Vae Victis (03:29) 05. Astral Vortex (05:58) 06. Realm Of Unlight (01:12)

Durée : 22:32

line up Sebastian Escalona / Chant, Basse

Brooke Kaye / Guitare

Brady Sotnick / Guitare, Chant, Programmation, Claviers

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