Revelation - Salvation's Answer Chronique Salvation's Answer

John Brenner, chanteur et guitariste de Revelation, est mort le 31 juillet de cette année des suites d’un cancer à l’estomac. Cela est tragique et, comme souvent dans ce genre de situation, l’envie de rendre hommage est grande. Seulement, le concernant, il est bien difficile d’écrire un éloge comme cela a pu être le cas pour d’autres disparus tout autant regrettés.



La raison est simple : malgré son importance au sein de la scène doom, Revelation reste encore méconnu. Formé en 1985 sous le nom de Panic avant d’obtenir son patronyme définitif en référence au morceau « Revelation (Life or Death) » de Trouble issu de son album sans-titre puis renommé Psalm 9 (oui, dans le doom, les riffs sont bien plus simples que tout ce qui les entoure), le groupe aura vite tapé dans l’œil d’un certain Lee Dorrian et de son label alors tout jeune, Rise Above. Une relation qui se sera créée à la suite de divers échanges de cassettes avant d’aboutir à la sortie de ce premier album, en réalité deuxième suite à une première tentative insatisfaisante en 1988 dont on retrouve la totalité des titres ici réenregistrés et réarrangés (cf. parenthèses précédentes).



Salvation’s Answer aurait presque pu connaître le même destin, tant les galères pour le mettre sur bandes et le sortir ont été présentes (cf… non, vous avez compris), le groupe laissant même le soin à Lee Dorrian de choisir la pochette et l'enchaînement des morceaux, de guerre lasse. La formation tiquera sur ce parti-pris d’avoir mis les morceaux les plus lourds en premier, de même que ce fameux sticker cachant une partie de cette photo du grand autel de Pergame, sticker aujourd’hui iconique de cet album à mettre parmi les plus doom de Revelation malgré une identité déjà à-part.



Car ce qui départage le groupe du reste de la scène est en premier lieu son style particulier, autant marqué par le doom le plus traditionnel – austère même pourrait-on dire à l’écoute des riffs de « Lost Innocence » ou « Images of Darkness » préfigurant la radicalité d’un Reverend Bizarre – que le rock progressif le plus doux et sinueux (« Paradox »). Une schizophrénie qui rend la musique de Revelation des plus particulières, au même titre que la voix de John Brenner, claire, fluette, parfois au bord de la fausse note quand elle essaye de pousser dans les aiguës.



Il y a cependant des qualités évidentes à cette musique une fois ces éléments dépassés (dont on peut comprendre qu’ils soient infranchissables pour certains). Bien qu'il ne s'agisse peut-être pas de leur œuvre la plus aboutie en termes de composition, d'interprétation ou d'écriture, Salvation’s Answer dégage une liberté qui est la marque des meilleurs débuts dans ce qu’ils peuvent avoir de trouble, celui-ci étant fortement imprégné d'un style typique de la fin des années 80 se nourrissant aussi bien de rock progressif que de speed metal (« Long After Midnight » par exemple). Cette voix, aussi déroutante puisse-t-elle être lors des premières rencontres, possède un charme bien à elle, éteint et mélancolique, dont on peut trouver des traces chez Lee Dorrian dans sa diction ou chez Karl Simon (The Gates of Slumber) dans son timbre fragile qui cherche sa force.



Tout est déjà là, en germe, mais le meilleur reste à venir. Revelation aura eu tout au long de son existence une vie tumultueuse faite de virages, d’arrêts, de changements de membres importants… et d’évolutions, de retour aux sources, d’expérimentations. Salvation’s Answer contient une part de tout cela, de sa conception tumultueuse, réécriture d’un disque mort-né qui sera réédité bien plus tard – l’album sans-titre de 2009 paru sur The Church Within –, à ses morceaux partant d’un doom intransigeant et rudimentaire pour dérouler de plus en plus de variété, résidus thrash, élévations speed et rêveries progressives s’appuyant sur l’ossature typiquement doom de l’ensemble. Un album des plus insolites mais qui ne fait qu’effleurer ce que sera par la suite Revelation.

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