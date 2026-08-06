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Spectre - A Procession of the Dead

Chronique
Spectre A Procession of the Dead
En 2004, j’aimais voir le black metal évoluer. En réalité, je m’éloignais progressivement du « trve black » au profit de formations aux saveurs plus variées, plus atmosphériques ou agressives d’une autre manière. Mes albums préférés de cette année-là restent ainsi Si monvmentvm reqvires, circvmspice de DEATHSPELL OMEGA, By the Black Wing de MOLOTH, Zyklus de LUNAR AURORA, Beyond the Light de NAE’BLIS, Deliverers of Faith de CLANDESTINE BLAZE ou encore Maître des dominations cérébrales d’ARYOS. Cela ne m’empêchait pas d’apprécier certaines sorties plus classiques dans leur sadisme, comme Requiem Tenebrae de NEHEMAH ou Old Black de NEGATOR, mais il fallait vraiment qu’elles soient exceptionnelles pour retenir mon attention. C’est la raison pour laquelle le split entre FUNERAL GRIM et SPECTRE ne m’avait pas marqué plus que cela. Ce n’était tout simplement pas le bon moment pour mes oreilles… ni pour mon âme.

Cela n’a pourtant pas empêché les deux formations espagnoles de poursuivre leur chemin, même si, pendant de longues années, seul FUNERAL GRIM est resté actif. Le groupe a publié deux albums, en 2008 puis en 2013, avant qu’une terrible nouvelle ne tombe fin 2024 avec le décès de son unique membre, Ur Profanum. SPECTRE, de son côté, a mis beaucoup plus de temps à revenir, après une interruption d’une dizaine d’années. Ce n’est qu’en 2015 que Gangreal (guitares) et Black'et (batterie) relancent véritablement le projet. Ils recrutent alors un nouveau bassiste, Javi Bastard, ainsi qu’une nouvelle chanteuse afin de remplacer… Ur Profanum. Oui, si vous avez suivi, c’est bien le musicien qui était seul derrière FUNERAL GRIM et qui nous a malheureusement quittés récemment. Et la petite surprise, le petit twist, c’est que cette nouvelle voix est féminine. Lilith. Bon, je sais, des « Lilith », il doit y en avoir une centaine dans le monde du metal (Metal Archives vous le confirmera sans difficulté) mais celle-ci n’est pas une inconnue puisqu’elle officie au sein de KÖRGULL THE EXTERMINATOR depuis 2004.

« Du trve black avec une voix féminine ? Sacrilège ! » Non, tu fais un raccourci un peu douteux. Lilith ne chante jamais avec une voix claire. Elle alterne des vocaux caverneux et des cris stridents capables de tromper bien des auditeurs. Il faut avoir l’habitude des chanteuses extrêmes pour deviner qu’il s’agit d’une femme… Un peu à la manière d’Onielar de DARKENED NOCTURN SLAUGHTERCULT. Quant à la voix claire que l’on entend brièvement sur « A Procession of the Dead », apportant une touche dark/doom qui évoque presque CASTLE RAT, elle appartient en réalité à une invitée : Beatriz. Bref, Lilith est démoniaque, crédible et parfaitement à sa place.

Et attention, lorsque je parlais de « trve black », je faisais référence au split de 2004. Depuis, les choses ont évolué. Un premier album, paru en 2018, montrait déjà une volonté d’élargir la formule, mais cette évolution se confirme encore davantage sur A Procession of the Dead. On retrouve toujours ce black metal virulent, sale et profondément malveillant, mais enrichi d’envolées mélodiques et de nombreux synthétiseurs aux sonorités d’orgue démoniaque qui épaississent considérablement l’atmosphère.

L’ensemble, les vocaux, cette musique et tous ces effets, donne naissance à dix compositions particulièrement inspirées, mais surtout très personnelles et immédiatement captivantes. L’oreille est happée dès les premières secondes et ne parvient plus à s’extirper de ce piège auditif pendant quarante-deux minutes. C’est excellent, jubilatoire même : il y a de la force, de la haine, des respirations intelligemment placées… J’ai parfois l’impression d’entendre un CELESTIAL BLOODSHED influencé par EMPEROR.

Je suis donc véritablement emballé par le travail de ces Espagnols version 2026, dont le line-up réunit Gangreal (guitares, basse), Shunh Oath (guitares, basse), Javi Bastard (basse), Varg The Mighty (synthétiseurs), Black'et (batterie) et Lilith Necrobitch (chant).
Thrasho Amazon Sakrifiss
6 Août 2026 - 459 lectures

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Spectre
Black Metal Horrifique
2026 - Solistitium Records
notes
Chroniqueur : 8.5/10
Lecteurs : (1)  7.5/10
Webzines :   -

plus d'infos sur
Spectre
 Spectre
Black Metal Horrifique - 2004 - Espagne		   

nouveaute
A paraître le 7 Août 2026

tracklist
01.   Torax
02.   Phantom Drummer of Tedworth
03.   A Procession of the Dead
04.   A Forest in Hell
05.   Valse Spectrorum
06.   Blood Rituals in the House of the Dead
07.   The Restless Spirit of the Screaming Woods
08.   Saducismus Triumphatus
09.   Into the Mausoleum
10.   Goddesses of Vengeance

Durée : 42:28

line up
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