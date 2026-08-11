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Excrementory Grindfuckers - Jetz is auch egal

Chronique
Excrementory Grindfuckers Jetz is auch egal
Dans quel horrible bourbier me suis-je encore fourré ? Sur le papier, un groupe allemand qui joue du grindcore en s’appelant EXCREMENTORY GRINDFUCKERS, c’était du billard, je visualisais déjà l’écriture de l’article en pilotage automatique, quelques clichés faciles sur la bière et les moustaches… Un mot en souvenir de Battiston bien sûr… Avant que la réalité ne me rattrape brutalement : je ne suis pas journaliste. Si je l’avais été, j’aurais pris le soin de m’intéresser davantage à cette horde active depuis 2012 avant de m’engager et j’aurais découvert que la plupart de leurs disques (quatre LP avant ce Jetz is auch egal) contiennent une forte dimension parodique, chose qui, à part chez ZIMMERS HOLE, m’exaspère au plus haut point. Vous me direz que la photo de groupe aurait dû me mettre sur la voie mais, depuis GWAR, je ne m’arrête plus à de tels excès. Quelle misère…

Car oui nous sommes bien faces à de joyeux trublions, de drôles de loustics pas derniers pour la déconne qui nous régalent dans leur langue pourtant possiblement poétique (Novalis, Goethe, Schiller, Mann, etc.) de tout un tas de conneries où se mêlent effectivement à une trame grind death tout un délire folklorique festif conçu pour se taper sur les cuisses… « On se bourre de quiches, on boit des énormes pintes de bière et on finit en farandole en hurlant des tyroliennes ou en vomissant partout, on ne regrette pas sa soirée ! » (Le général Ludwig von Apfelstrudel dans Papy fait de la résistance). Le pire étant que je ne peux pas vraiment en dire du mal tant c’est bien réalisé, le genre de truc qui en festival sonnera l’arrivée de l’apéro, de la fête à Neuneu, qu’il soit dix heures du matin ou minuit.

Il reste que vingt-cinq titres de ce tonneau, c’est définitivement trop pour moi. Un peu comme si je m’infligeais un binge-watching des spectacles de Didier Gustin et Michel Boujenah, je sors de l’expérience avec le sentiment d’être encore plus con qu’en commençant, ce qui n’est pas rien ! C’est long, mais long… On dit que les meilleurs blagues sont les plus courtes, ce dicton n’a jamais été aussi vrai.

Hé, je ne noircirais pas un peu le tableau là ? Si je le reconnais. Il y a un coupable plaisir gustatif, le même que celui d’une grosse choucroute arrosée de Fischer. Entre les accélérations sauvages, les chœurs virils ultra hardcore, les accouplements étranges (« Durst ist auch ein Gefüll », soit GREEN DAY suçant RAMMSTEIN sous l’œil attendri de David Hasselhoff), l’attitude punk d’un « Die Kids machen das richtig », avec parfois le sentiment que les mecs se foutent de la gueule de THERION (« Sic transit gloria mundi ») voire de la totalité de la scène heavy symphonique, c’est finalement un magistral doigt d’honneur que dresse EXCREMENTORY GRINDFUCKERS. Systématiquement débile, pourtant indécrottablement malin, je ne vois finalement pas trente-six façons d’apprécier le LP : ivre mort, avec quarante de fièvre.

Je passe probablement à côté de tous les pieds de nez infligés, au mieux je dirais que l’on a là une version grind death des THE TOY DOLLS du temps de Absurd-ditties et que si vous tenez absolument à mettre une ambiance de saucisses confites lors de votre prochaine soirée, Jetz is auch egal est là pour ça. Putain, je paire des poings de QI à chake piste aussi n’irèje pas plu lwoin au jour de wi car je panse que toulemonde a comprendu là où ke je voulé en venir.
Thrasho Amazon Sosthène
9 Août 2026 - 316 lectures

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3 COMMENTAIRE(S)

isotaupe citer
isotaupe
11/08/2026 09:21
Je les ai connus début 2000 avec leur 1er album (une compil d'après Metal archives) et leur reprise de The final countdown. J'ai jamais pu supporter. D’ailleurs tout ce qui est parodique et qui vient de Germanie me hérisse le poil!
Sosthène citer
Sosthène
10/08/2026 18:03
Ah je ne pensais pas que c'était si connu ! Moi non plus je ne peux pas blairer ça mais bon, je ne pouvais cartonner le disque sous prétexte que je n'aime pas :-)
isotaupe citer
isotaupe
10/08/2026 13:52
J'ai jamais pu saquer ce type de groupe prout prout pouet pouet, et notamment CE groupe. Insupportable.

44 minutes... l'enfer...

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Excrementory Grindfuckers
Grind Death Metal Festif et Parodique
2026 - Indépendant
notes
Chroniqueur : 7.5/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Excrementory Grindfuckers
 Excrementory Grindfuckers
Grind Death Metal Festif et Parodique - 2001 - Allemagne		   

formats
  • Digital / 07/08/2026 - Indépendant

nouveaute
A paraître le 7 Août 2026

tracklist
01.   Schon falsch  (00:35)
02.   Jetz is auch egal  (02:01)
03.   Hauptsache kein Metal  (01:19)
04.   Durst ist auch ein Gefühl  (02:30)
05.   Die Hodenbrauerei zapft ab  (01:19)
06.   Durchfall im Moshpit  (01:38)
07.   Die Kids machen das richtig (feat. Der Zweite Mensch)  (02:02)
08.   Sic transit gloria mundi  (01:42)
09.   Kannst du nmir mal das erklären  (01:23)
10.   Einfach mal die Fresse halten (feat. Alf Ator & Tim Tom)  (01:53)
11.   Der König von Müllorca  (02:05)
12.   Die da unten (feat. Der Zweite Mensch)  (01:44)
13.   Nur zum Saufen hier  (01:36)
14.   Tag 1 (nach der Probezeit)  (01:44)
15.   Songs über Scheiße  (01:52)
16.   Ein Bier bitte (feat. Antti "Hyrde" Hyyrynen)  (01:36)
17.   Ihr wurdet gewarnt  (01:52)
18.   Rauchen ist meine Leidenschaft  (01:39)
19.   Covid-26  (02:19)
20.   Tanz die Marionette  (01:47)
21.   Pure Quack (feat. Nikola Sarcevic)  (01:35)
22.   Oma weiß was gut ist  (01:52)
23.   In meinem Keller (feat. Mushiflo)  (02:56)
24.   Es wird schlimmer (Die Apokalyptischen Reiter Cover)  (03:36)
25.   War`s das (alles wert)  (03:16)

Durée : 44:51
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