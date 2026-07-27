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Uncontrolled - …No Hope

Chronique
Uncontrolled …No Hope (EP)
Comme il ne se passe plus grand-chose du côté de SACRED REICH depuis la sortie de Awakening en 2019, le guitariste Joey Radziwill cherche à tuer son ennui.

Avec son projet solo UNCONTROLLED, nous ne pourrons guère dire qu’il le tue avec une grande originalité. Avec talent certes, le savoir-faire est indéniable, mais les quatre titres de …No Hope portent tellement la marque de DEATH dans sa période Human que cela pourrait parfois en devenir gênant. Pourtant, à l’instar des LEFT TO DIE, DEATH TO ALL, GRUESOME, MORFIN ainsi que des dizaines d’autres formations, le mec parvient toutefois à rendre hommage en évitant et les clichés et le simple plagiat. Peut-être que le mimétisme s’avère amoindri du fait de la présence de petites touches techno thrash croisant le fer de ce death metal à l’ancienne, il demeure que je suis tout de même assez emballé par ces quelques pistes expédiées en onze minutes. Ok, les riffs de « Mind’s Gates » sonnent vraiment trop comme ceux de « Lack of Comprehension » et, globalement, nous retrouverons ici à peu près tous les tics musicaux de Chuck Schuldiner, le tout restant une copie carbone qui n’égalera jamais l’original, en dépit des efforts fournis.

Néanmoins, pourquoi ne pas donner une chance à ce nouvel arrivant ? Il ne prétend pas révolutionner quoi que ce soit, les solos sont excellents, de même que le riffing ainsi que le chant pile dans l’esprit nécessaire. À la limite, les compositions sont trop expéditives à mon goût, n’excédant jamais les trois minutes là où quelques développements supplémentaires auraient été appréciés. Certes la formule s’avère efficace et beaucoup de choses sont condensées en des espaces d’expression restreints, ce qui tend à démontrer que le problème ne vient pas de l’inspiration. En revanche, au regard de la qualité proposée, j’aurais apprécié davantage de travail sur les ambiances, davantage de moments purement instrumentaux mettant en valeur les prouesses techniques du compositeur.

Après tout, ce n’est qu’un premier EP. Gageons que si suite il y a, elle tiendra toutes ses promesses.
Thrasho Amazon Sosthène
15 Août 2026 - 76 lectures

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Uncontrolled
Death Metal
2026 - Indépendant
notes
Chroniqueur : 3.5/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Uncontrolled
 Uncontrolled
Death Metal - 2026 - Etats-Unis		   

formats
  • Digital / 27/07/2026 - Indépendant

nouveaute
A paraître le 27 Juillet 2026

tracklist
01.   From Within  (02:31)
02.   Drowned in Gray  (03:02)
03.   Mind’s Gate  (03:13)
04.   Paralyzed  (03:00)

Durée : 11:46

line up
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