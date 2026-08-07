Haprefleur - Forêt Pluviale Chronique Forêt Pluviale (Compil.)

Borie de la Combe Noire est partout en ce moment. En effet, après avoir été récemment retrouvé derrière la batterie de artwork de Forêt Pluviale, une compilation regroupant tous les titres d’HAPREFLEUR parus depuis 2024. Ce nom ne vous dira probablement rien, le one-man band mené par Lotus Pâle n’ayant rien écrit de nouveau ces deux dernières années. Aussi, plutôt que de se lancer dans un nouveau projet, le musicien a préféré offrir une seconde jeunesse à ses compositions passées tout en proposant cependant deux inédits, vraisemblablement « Perce-neige » et « Tournesol ».



Je n’ai encore rien dit du genre abordé : le black metal mais bien plus proche de la poésie pastorale que des caveaux humides. En effet, entre les références à la nature, l’utilisation d’un poème de Verlaine (« Le Dahlia »), le logo et les pochettes représentant des paysages ruraux, on ne pourra pas dire qu’il y a une quelconque tromperie sur les ambitions de ce nouveau représentant du metal noir hexagonal. Je dirais même que c’est plutôt le message qui accompagnait la demande d’article qui est trompeur : de l’ambient raw black metal, voilà une qualification que je n’aurais clairement pas utilisée pour décrire la musique du Périgourdin. Certes, le son est assez rustre et le chant criard mais nombre d’éléments, tant dans les riffs que dans les sonorités des guitares, m’évoquent davantage le post voire le shoegaze, cela n’enlevant d’ailleurs strictement rien aux délicieuses odeurs de sous-bois qui émanent de cette parution.



Après, j’ai toujours un peu de mal avec ce genre de formations. Je comprends la démarche d’exprimer une vision artistique par le prisme d’une agressivité poétisée, picturale (le « Tournesol » de Van Gogh, la peinture de Cézanne pour illustrer la démo « Le dahlia »…) et, quelque part, les ambitions me rappellent celles de black, à en dévoiler un visage que l’on n'a que rarement le loisir de contempler. Décidemment,est partout en ce moment. En effet, après avoir été récemment retrouvé derrière la batterie de VAGUE A LAME , il signe aujourd’hui l’de, une compilation regroupant tous les titres d’parus depuis 2024. Ce nom ne vous dira probablement rien, lemené parn’ayant rien écrit de nouveau ces deux dernières années. Aussi, plutôt que de se lancer dans un nouveau projet, le musicien a préféré offrir une seconde jeunesse à ses compositions passées tout en proposant cependant deux inédits, vraisemblablement « Perce-neige » et « Tournesol ».Je n’ai encore rien dit du genre abordé : lemais bien plus proche de la poésie pastorale que des caveaux humides. En effet, entre les références à la nature, l’utilisation d’un poème de Verlaine (« Le Dahlia »), le logo et les pochettes représentant des paysages ruraux, on ne pourra pas dire qu’il y a une quelconque tromperie sur les ambitions de ce nouveau représentant dunoir hexagonal. Je dirais même que c’est plutôt le message qui accompagnait la demande d’article qui est trompeur : de l’, voilà une qualification que je n’aurais clairement pas utilisée pour décrire la musique du Périgourdin. Certes, le son est assez rustre et le chant criard mais nombre d’éléments, tant dans les riffs que dans les sonorités des guitares, m’évoquent davantage levoire le, cela n’enlevant d’ailleurs strictement rien aux délicieuses odeurs de sous-bois qui émanent de cette parution.Après, j’ai toujours un peu de mal avec ce genre de formations. Je comprends la démarche d’exprimer une vision artistique par le prisme d’une agressivité poétisée, picturale (le « Tournesol » de Van Gogh, la peinture de Cézanne pour illustrer la démo « Le dahlia »…) et, quelque part, les ambitions me rappellent celles de TENEBRISME ou REFLECTING THE LIGHT , soit des œuvres de solitaires qui, loin d’une posture instagrammable, esquissent dans leur coin des trames sonores brutes, ne permettant peut-être pas d'envisager une signature sur un label mais contribuant néanmoins à diversifier le, à en dévoiler un visage que l’on n'a que rarement le loisir de contempler.

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