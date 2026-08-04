Poison Vomit - Detachment of Soul Chronique Detachment of Soul (EP)

Metal Archives) le mot « Vomit », ouvrons plutôt nos chakras et plongeons un instant dans ce que proposent ces nouveaux-venus Indonésiens. Certes l’offrande est maigre, Detachment of Soul ne contenant que trois pistes pour une durée totale de douze minutes. Aurais-je souhaité un présent plus généreux ? Oui, cela pour une raison simple : le brutal death metal à tendance slam que joue le (vraisemblablement) quatuor fait extrêmement plaisir à entendre.



Absolument rien de neuf certes. Sans surprise, l’inspiration première est à aller chercher du côté de beatdown hardcore avec des éléments foncièrement plus metal, solos et growls entre autres. Ainsi, les trois morceaux s’appuient globalement sur des structures assez similaires où les instants blastés particulièrement virulents (« Mental Atrophy ») et justifiant à eux seuls le qualificatif de « brutal » alternent avec des ralentissements tout en nerfs de tough guy. Enfin, histoire de renforcer la filiation avec l’école américaine, le groupe se fend d’une production particulièrement sourde sans toutefois exagérer, écueil que reprochait récemment AxGxB à un disque que je ne parviens plus à retrouver… Bref, l’idée globale est sans doute saisie, à ce stade de l’article chacun devrait savoir s’il envie ou non de découvrir.



Pourtant, en dépit de l’agréabilité indéniable qui filtre de chacun de ses riffs entraînants, il est peut-être encore prématuré pour voir en POISON VOMIT un véritable espoir de la scène indonésienne dont on sait ici les qualités et l’extravagance. Il est néanmoins possible que les mecs parviennent à tirer leur épingle du jeu car, outre un sens évident du groove de pachyderme, leur approche très 90’s du style rompt un peu avec la sur-technicité habituellement en vigueur dans cette contrée moite. Sans compter que le vocaliste est doté d’un bel organe à la gutturalité aguichante, je ne serai donc pas étonné que la bande quitte rapidement la clandestinité d’Outta Sight Records pour voguer vers des demeures plus renommées. Affaire à suivre, encore un truc qui va déchausser quelques dents… Ne nous arrêtons pas à ce nom tout pourri qui exploite pour la deux-cents seizième fois (selon) le mot « Vomit », ouvrons plutôt nos chakras et plongeons un instant dans ce que proposent ces nouveaux-venus Indonésiens. Certes l’offrande est maigre,ne contenant que trois pistes pour une durée totale de douze minutes. Aurais-je souhaité un présent plus généreux ? Oui, cela pour une raison simple : leà tendanceque joue le (vraisemblablement) quatuor fait extrêmement plaisir à entendre.Absolument rien de neuf certes. Sans surprise, l’inspiration première est à aller chercher du côté de SUFFOCATION et, globalement, de cette scène new-yorkaise qui aime à mélanger son grosavec des éléments foncièrement plus, solos etentre autres. Ainsi, les trois morceaux s’appuient globalement sur des structures assez similaires où les instants blastés particulièrement virulents (« Mental Atrophy ») et justifiant à eux seuls le qualificatif de « brutal » alternent avec des ralentissements tout en nerfs de. Enfin, histoire de renforcer la filiation avec l’école américaine, le groupe se fend d’une production particulièrement sourde sans toutefois exagérer, écueil que reprochait récemmentà un disque que je ne parviens plus à retrouver… Bref, l’idée globale est sans doute saisie, à ce stade de l’article chacun devrait savoir s’il envie ou non de découvrir.Pourtant, en dépit de l’agréabilité indéniable qui filtre de chacun de ses riffs entraînants, il est peut-être encore prématuré pour voir enun véritable espoir de la scène indonésienne dont on sait ici les qualités et l’extravagance. Il est néanmoins possible que les mecs parviennent à tirer leur épingle du jeu car, outre un sens évident dude pachyderme, leur approche très 90’s du style rompt un peu avec la sur-technicité habituellement en vigueur dans cette contrée moite. Sans compter que le vocaliste est doté d’un bel organe à la gutturalité aguichante, je ne serai donc pas étonné que la bande quitte rapidement la clandestinité d’pour voguer vers des demeures plus renommées. Affaire à suivre, encore un truc qui va déchausser quelques dents…

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2026 - Outta Sight Records Brutal Slam Death Metal notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Poison Vomit

Brutal Slam Death Metal - 2024 - Indonésie

formats Digital / 04/08/2026 - Outta Sight Records

nouveaute A paraître le 4 Août 2026

écoutez Full EP

tracklist 01. Womb-Bound Regret (05:04) 02. Reign of Blood (03:23) 03. Mental Atrophy (03:36)

Durée : 12:03

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