chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
386 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Incubus
 Incubus - Incubus (Démo) (C)
Par Deathrash.		   
Forced Entry
 Forced Entry - Uncertain Fu... (C)
Par Sosthène		   
Quicksand
 Quicksand - Bring On The Ps... (C)
Par AxGxB		   
Hellfest 2026 - Tales From The Pit - Dimanche 21/06/2026
 Hellfest 2026 - Tales From ... (R)
Par AxGxB		   
Excrementory Grindfuckers
 Excrementory Grindfuckers -... (C)
Par isotaupe		   
Gangrenated
 Gangrenated - Demise Profan... (C)
Par AxGxB		   
Mouflon
 Mouflon - Eros & Thanatos (C)
Par Lestat		   
Viande
 Viande - Monument aux morts (C)
Par Sagamore		   
Morgal
 Morgal - The Seventh Circle (C)
Par Sagamore		   
Les news du 5 Août 2026
 Les news du 5 Août 2026 - N... (N)
Par Jean-Clint		   
Kyuss
 Kyuss - Muchas Gracias - Th... (C)
Par AxGxB		   
Les news du 4 Août 2026
 Les news du 4 Août 2026 - R... (N)
Par Keyser		   
Haserot
 Haserot - Advent Of Suffering (C)
Par Sosthène		   
Pendrak
 Pendrak - Pendrak (C)
Par Sosthène		   
Kronos
 Kronos - Colossal Titan Strife (C)
Par Lestat		   
Grind Crust Massacre
 Grind Crust Massacre - Pend... (R)
Par Sosthène		   
Devourment
 Devourment - Pious Impiety ... (C)
Par Keyser		   
Take It In Blood
 Take It In Blood - Exit Fro... (C)
Par AxGxB		   

Ragana - Desolation's Flower

Chronique
Ragana Desolation's Flower
L’envie de vous parler de ce disque ne date pas d’hier mais elle n’a pas pu se concrétiser avant aujourd’hui. Rien à voir avec Ragana, qui n’a juste pas eu de chance, son œuvre se trouvant chez moi attachée à un souvenir traumatisant, le mauvais disque écouté au mauvais moment. Bref, « s’agirait de grandir » comme l’a dit un certain antihéros populaire et enfin aborder Desolation’s Flower

Surtout qu’il transporte son propre lot de traumas et de blessures, suffisamment pour qu’on n’ajoute pas les siens à la barque. Le duo n’a jamais été des plus positifs, se trouvant aussi bien lié au RABM pour son éthique que le DSBM pour son goût pour les atmosphères au bord du suicide. Si l’ensemble est bien plus fluide que cela, il est clair qu’on ne respire pas la joie dans cette musique qui ne se détache pas de son contexte de création, comme celles de pas mal de contemporains pareillement extrêmes, engagées et hybrides (Portrayal of Guilt, Thou, The Body, King Woman, Atriarch, The HIRS Collective, Emma Ruth Rundle… auxquels on pense tous ici, d’une façon ou d’une autre). Prenant pour base un black / doom dépressif et rachitique – les ombres de Leviathan et Drudkh paraissent s’esquisser sur le morceau-titre et ses rythmiques pluvieuses, une chouette effraie hurlant sa peine –, les dames développent d’autres amours plus indie, slowcore et folk variant régulièrement le propos, voire prennent les premières places (« Pain » ou encore le touchant « DTA »).

Là-dessus, aucune nouveauté pour l’amateur de longue-date, qui aura probablement rencontré Ragana à l’occasion de son split avec Thou – là où le projet gagnera en popularité malgré des années d’activité et des réalisations diverses auparavant – ou sur le prédécesseur You Take Nothing déjà à cheval sur les genres évoqués plus haut. La créativité propre aux Ricaines est de nouveau présente, une créativité de deux personnes sur la même longueur d'onde, chacune s’exprimant sans se noyer dans le collectif d'un groupe (cette batterie capable de jouer de façon à se faire oublier comme d'assourdir de blasts). Quiconque découvrira Desolation’s Flower sera étonné de cette alliance naturelle de styles aussi éloignées sur le papier et ce, malgré une intensité de chaque instant.

C’est que, ici plus qu’avant (au point de faire considérer les disques précédents comme expérimentations et cet album comme fruit), l’ensemble réunit le meilleur de chaque monde. Une plus grande maîtrise des climats, notamment cet équilibre entre révolte et effondrement qui parcourt ces quarante-et-une minutes, donne à Desolation’s Flower une profondeur rare où se dépassent les clichés narratifs de lumière au bout du tunnel et autres jeux de clair-obscur. Ragana, pour aussi simple – évident – qu’elle sonne malgré sa diversité, embrasse l’ambivalence des sentiments quand ils sont ressentis et non analysés, ses mélodies pouvant être à la fois livides et éclatantes, sa tristesse se teintant de hargne, mélanges d’amertume et de nervosité (« Woe »), de mélancolie et de rage (« In the Light of the Burning World »), d’excitation et d’abattement (« Pain »), des mouvements d’humeurs s’unissant dans une sincérité à fleur de peau. Une véritable musique d’écorchée ; adjectif qualifiant aussi bien cette production râpeuse, brute, qu’une interprétation spontanée et douloureuse (ces cris qui coûtent visiblement à qui les profère).

Desolation’s Flower, sans surprise pour qui a des yeux, s’intéresse à ce qui pousse, ce qui émerge des ruines. Raison pour laquelle il paraît lancer ses émotions de façon chaotique, dans une fuite en avant constante typique du black metal mais qui, paradoxalement, fait du surplace, accrochée à sa terre brûlée (ce qui peut rendre l’écoute moins intéressante sur la fin). Il n’en reste pas moins que, dans ses vérités exprimées, l’album touche particulièrement, comme un rappel que dans ce monde parfois plein de douleurs nous ne sommes pas les seuls à les ressentir. Je suis sûr que tout le monde trouvera un exemple de ce dont je parle. Pour ma part, comme exprimé plus haut, j’ai le mien.
Thrasho Amazon Ikea
12 Août 2026 - 155 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Ragana
Black / Doom / Post Metal / Slowcore
2023 - The Flenser
notes
Chroniqueur : 8.5/10
Lecteurs : (1)  7.5/10
Webzines :   -

plus d'infos sur
Ragana
 Ragana
Black / Doom / Post Metal / Slowcore - 2011 - Etats-Unis		   

tracklist
01.   Desolation's Flower  (08:29)
02.   Woe  (06:35)
03.   Ruins  (05:55)
04.   DTA  (04:04)
05.   Winter's Light Pt. 2  (07:10)
06.   Pain  (03:57)
07.   In the Light of the Burning World  (05:15)

Durée : 41:25

line up
  • Coley / Voix, Guitare, Batterie
  • Maria / Voix, Guitare, Batterie

parution
27 Octobre 2023

Essayez aussi
Verdun
 Verdun
Abyssal Womb
2026 - Transcending Obscurity Records		   
Demande à la poussière
 Demande à la poussière
Demande à la poussière
2018 - Argonauta Records		   
Vous Autres
 Vous Autres
Champ Du Sang
2019 - Sleeping Church Records / Sludgelord Records		   
Rorcal
 Rorcal
Világvége
2013 - Cal Of Ror / Sick Man Getting Sick Records / Lost Pilgrims		   
Mourning Dawn
 Mourning Dawn
Waste (EP)
2017 - Aesthetic Death		   

Ragana
Desolation's Flower
Lire la chronique
Haprefleur
Forêt Pluviale (Compil.)
Lire la chronique
Forced Entry
Uncertain Future
Lire la chronique
Horrid Mass
Nauseating Ecstatic Degener...
Lire la chronique
Quicksand
Bring On The Psychics
Lire la chronique
Excrementory Grindfuckers
Jetz is auch egal
Lire la chronique
Gangrenated
Demise Profanation (EP)
Lire la chronique
Mendacium Tour
Evoken + TodoMal
Lire le live report
Mouflon
Eros & Thanatos
Lire la chronique
Eternal Champion
Friend Of War (EP)
Lire la chronique
Nordlys
Lichterglanz Finsternis
Lire la chronique
Inferno
The Anthropic Sophisms (On ...
Lire la chronique
Spectre
A Procession of the Dead
Lire la chronique
Jesuit
Discography (Compil.)
Lire la chronique
Angurvadal
Winds Of Jötunheimr
Lire la chronique
Forsmán
Brenndar Rústir & Fuðrandi ...
Lire la chronique
Revelation
Salvation's Answer
Lire la chronique
Vague à Lame
Par-delà l'horizon
Lire la chronique
Kyuss
Muchas Gracias - The Best O...
Lire la chronique
Haserot
Advent Of Suffering
Lire la chronique
Incubus
Incubus (Démo)
Lire la chronique
Finsterforst
Still
Lire la chronique
Parallel Minds
Cairn
Lire la chronique
Grind Crust Massacre
Pendrak + Ovearth + Skunk
Lire le live report
Kronos
Colossal Titan Strife
Lire la chronique
La photo mystère du 1 Août 2026
Jouer à la Photo mystère
Warning
Rituals of Shame
Lire la chronique
Rapture In Blood
Gods Of Perversion
Lire la chronique
Astriferous
Atavistic Unraveling
Lire la chronique
One Day In Pain
Devouring The Gods
Lire la chronique