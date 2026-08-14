chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
223 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Vomepotro
 Vomepotro - Fall Into Decay (C)
Par Sosthène		   
Emptiness
 Emptiness - Nowhere Speaks (C)
Par gulo gulo		   
Thy Serpent
 Thy Serpent - Death (EP) (C)
Par Deathrash.		   
Ragana
 Ragana - Desolation's Flower (C)
Par Ikea		   
Incubus
 Incubus - Incubus (Démo) (C)
Par Deathrash.		   
Forced Entry
 Forced Entry - Uncertain Fu... (C)
Par Sosthène		   
Quicksand
 Quicksand - Bring On The Ps... (C)
Par AxGxB		   
Hellfest 2026 - Tales From The Pit - Dimanche 21/06/2026
 Hellfest 2026 - Tales From ... (R)
Par AxGxB		   
Excrementory Grindfuckers
 Excrementory Grindfuckers -... (C)
Par isotaupe		   
Gangrenated
 Gangrenated - Demise Profan... (C)
Par AxGxB		   
Mouflon
 Mouflon - Eros & Thanatos (C)
Par Lestat		   
Viande
 Viande - Monument aux morts (C)
Par Sagamore		   
Morgal
 Morgal - The Seventh Circle (C)
Par Sagamore		   
Les news du 5 Août 2026
 Les news du 5 Août 2026 - N... (N)
Par Jean-Clint		   
Kyuss
 Kyuss - Muchas Gracias - Th... (C)
Par AxGxB		   
Les news du 4 Août 2026
 Les news du 4 Août 2026 - R... (N)
Par Keyser		   
Haserot
 Haserot - Advent Of Suffering (C)
Par Sosthène		   
Pendrak
 Pendrak - Pendrak (C)
Par Sosthène		   
Kronos
 Kronos - Colossal Titan Strife (C)
Par Lestat		   
Grind Crust Massacre
 Grind Crust Massacre - Pend... (R)
Par Sosthène		   

Soulgrind - Ad Pulchram Mortem

Chronique
Soulgrind Ad Pulchram Mortem
SOULGRIND faisait partie de ces groupes dont j’espérais un retour. Il y en a quelques-uns comme ça, qu’on attend avec un petit espoir. Car si la mort d’un membre primordial met définitivement fin à une formation, un simple split peut très bien déboucher sur un retour. « Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir ! » C’est pourquoi je n’ai jamais véritablement tiré un trait sur THE KOVENANT, WOODS OF INFINITY, ANOREXIA NERVOSA ou SOULGRIND. Oui, ce sera difficile pour certains d’entre eux de vraiment revenir, mais nous avons des surprises tous les ans, donc l’optimisme n’est pas vain.

Et si le retour de SOULGRIND est un véritable événement, c’est parce que son dernier album en date remontait à 2010. Son absence a duré 16 ans, ce qui équivaut peu ou prou à sa durée d’activité, puisque son premier méfait, La matanza, el himno pagano, était paru en 1994. Le groupe avait commencé sa carrière avec beaucoup d’éléments liés au death et au doom, puis avait peu à peu évolué, trouvant sa voie personnelle à travers des touches gothiques, puis pagan et folk. Son évolution avait été progressive et cohérente, faisant de chaque album une pièce à part, ou presque. « Ou presque », parce que les trois derniers albums avaient beaucoup plus de points communs entre eux que les précédents. The Origins of the Paganblood (2005), Pakana (2007) et The Tuoni Pathway (2010) étaient tous très bons, mais ils se suffisaient à eux-mêmes et il était sans doute nécessaire de s’arrêter là. Le groupe et son public commençaient aussi à se lasser de cette formule.

Mais au bout de 16 ans, tout le monde a eu envie de retrouver SOULGRIND. Les fans de l’époque n’ont jamais trouvé d’autres formations proposant des ambiances similaires, façonnées par des personnalités fortes, mais surtout complémentaires. Et la première excellente nouvelle, c’est que ces membres indispensables sont bien au rendez-vous. Ce n’est pas un SOULGRIND « à moitié » qui est de retour, mais exactement celui que l’on attendait, avec Lord Heikkinen aux guitares, Azhemin aux vocaux masculins et aux claviers, et l’incroyable Tanya Lillith aux vocaux féminins. Tant que ces trois-là étaient présents, la qualité était presque assurée. Ils ont réussi à convaincre JP de reprendre la basse alors qu’il avait quitté le groupe vers 2008, et ils ont recruté des proches de confiance : Micko Hell aux guitares et Suntio à la batterie. Leurs points communs ? Tous deux font partie depuis quelques années de l’autre groupe de Lord Heikkinen, WALHALLA, et ont également joué au sein de GLOOMY GRIM (RIP Agathon, au passage…). Les conditions étaient donc réunies pour que les fans espèrent retrouver le SOULGRIND de l’époque. Mais comme vous le savez, plus on est confiant, plus on nourrit d’espoirs, et plus la déception nous guette : la chute risque alors d’être d’autant plus rude.

Ad Pulchram Mortem est composé de 10 morceaux. Il totalise 66 minutes, avec des titres aux durées variées, allant de 4 à 11 minutes. Le premier va être déterminant, car il va enfin répondre à notre question sur le style choisi pour ce retour. « Nousee musta lintu » commence et se montre rassurant. Il fait surtout office d’introduction, avec uniquement une musique douce sur laquelle Lillith pose sa voix. C’est le côté gothique du groupe qui ouvre l’album, celui qui permettait à l’époque de faire des comparaisons avec DARK SANCTUARY. C’est un bon titre, mais on se doute qu’il ne s’agit que d’une mise en bouche. Il est suivi par « The Origin of the White Serpent », qui ouvre véritablement les hostilités. Et là, les guitares se lâchent tout de suite dans des ambiances black pagan familières, bientôt rejointes par la voix bien rauque d’Azhemin. Presque trois minutes passent, puis la voix féminine arrive à son tour, offrant ce ping-pong entre les deux chanteurs qu’on a toujours apprécié chez les Finlandais. Là, le fan pousse un ouf de soulagement, car il comprend qu’il retrouve vraiment le SOULGRIND des années 2000. Il est définitivement rassuré. Il se dit qu’il va passer un bon petit moment, enveloppé dans la nostalgie d’une autre époque. En réalité, il n’est pas prêt pour la suite.

Je n’étais pas prêt pour la suite. Parce que si ces deux premières compositions replantent le décor et ravivent les sensations associées à SOULGRIND, les titres qui suivent vont enrichir la formule sans jamais la dénaturer. Et il va y avoir des pépites inattendues, d’un niveau jamais atteint jusque-là. J’étais fan des albums des années 2000, mais ici, j’ai eu des coups de cœur à répétition. Les mélodies sont efficaces, l’équilibre entre les vocaux masculins et féminins est appréciable, mais c’est vraiment Lillith qui explose tout. Ses effets de voix, sa capacité à aller aussi bien dans l’aigu que dans le grave, ses placements, son charisme… Tout est majestueux. Que ce soit sur « Jylhä metsämies », « Tears of the Earth », « A Whispered Curse upon the Gale » ou encore « As a Narrow Fjord Descends », je suis bluffé à chaque écoute. Sa voix ! Sa voix est magique. Et la cerise sur le gâteau, c’est le morceau final. « Into the Shadows of Devotion » est un cadeau pour elle, et finalement pour nous. Elle y chante seule pendant 11 minutes, mais elle porte parfaitement le titre et lui insuffle des émotions pures, rares, génialissimes. Je ne suis pas vraiment client des groupes « metal à chanteuse » comme WITHIN TEMPTATION, dont je ne suis fan que du premier album, Enter, mais là, je m’incline.

J’espérais que SOULGRIND reviendrait à la vie, ne serait-ce que pour réveiller en moi quelques sensations proches de celles des années 2000. Mon vœu a été exaucé, mais mes espoirs ont été surpassés, car le niveau général d’Ad Pulchram Mortem écrase carrément celui de ses prédécesseurs. Je suis conquis, totalement conquis.
Thrasho Amazon Sakrifiss
14 Août 2026 - 127 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Soulgrind
Pagan Metal
2026 - Inverse Records
notes
Chroniqueur : 9/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Soulgrind
 Soulgrind
Pagan Metal - 1992 - Finlande		   

nouveaute
A paraître le 14 Août 2026

tracklist
01.   Nousee musta lintu
02.   The Origin of the White Serpent
03.   Jylhä metsämies
04.   The Last Day of Therinon
05.   In the Circus of Tuonela
06.   Dark Water Wide
07.   Tears of the Earth
08.   A Whispered Curse upon the Gale
09.   As a Narrow Fjord Descends
10.   Into the Shadows of Devotion

Durée : 65:37

voir aussi
Soulgrind
 Soulgrind
Pakana
2007 - Holy Records		   

Essayez aussi
Moonsorrow
 Moonsorrow
Jumalten Aika
2016 - Century Media Records		   
Primordial
 Primordial
Storm Before the Calm
2002 - Metal Blade Records		   
Moonsorrow
 Moonsorrow
Varjoina kuljemme kuolleiden maassa
2011 - Spinefarm Records		   

Soulgrind
Ad Pulchram Mortem
Lire la chronique
Vomepotro
Fall Into Decay
Lire la chronique
Emptiness
Nowhere Speaks
Lire la chronique
Ragana
Desolation's Flower
Lire la chronique
Haprefleur
Forêt Pluviale (Compil.)
Lire la chronique
Forced Entry
Uncertain Future
Lire la chronique
Horrid Mass
Nauseating Ecstatic Degener...
Lire la chronique
Quicksand
Bring On The Psychics
Lire la chronique
Excrementory Grindfuckers
Jetz is auch egal
Lire la chronique
Gangrenated
Demise Profanation (EP)
Lire la chronique
Mendacium Tour
Evoken + TodoMal
Lire le live report
Mouflon
Eros & Thanatos
Lire la chronique
Eternal Champion
Friend Of War (EP)
Lire la chronique
Nordlys
Lichterglanz Finsternis
Lire la chronique
Inferno
The Anthropic Sophisms (On ...
Lire la chronique
Spectre
A Procession of the Dead
Lire la chronique
Jesuit
Discography (Compil.)
Lire la chronique
Angurvadal
Winds Of Jötunheimr
Lire la chronique
Forsmán
Brenndar Rústir & Fuðrandi ...
Lire la chronique
Revelation
Salvation's Answer
Lire la chronique
Vague à Lame
Par-delà l'horizon
Lire la chronique
Kyuss
Muchas Gracias - The Best O...
Lire la chronique
Haserot
Advent Of Suffering
Lire la chronique
Incubus
Incubus (Démo)
Lire la chronique
Finsterforst
Still
Lire la chronique
Parallel Minds
Cairn
Lire la chronique
Grind Crust Massacre
Pendrak + Ovearth + Skunk
Lire le live report
Kronos
Colossal Titan Strife
Lire la chronique
La photo mystère du 1 Août 2026
Jouer à la Photo mystère
Warning
Rituals of Shame
Lire la chronique