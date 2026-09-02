La discographie de MANES
mérite d’être connue, elle ne mérite pas forcément d’être aimée, je l’admets. En effet, le fossé artistique séparant Under ein blodraud maane
de tout ce qui suivra est tel qu’on ne peut qu’imaginer une scission forte, voire violente, entre les deux membres fondateurs, Sargatanas
(chant) et Cernunnus
(instruments). Il n’en est rien, nous les retrouverons main dans la main, bons compagnons, au sein de MANII
, l’autre côté du miroir, le versant sombre de MANES
. Cela dit, en 1999, les critiques furent unanimes pour saluer l’arrivée via Hammerheart Records
de ces Norvégiens déjà auréolés d’une solide réputation underground
grâce à leurs trois démos parues entre 1993 et 1995.
Le style, ancré dans un black metal
légèrement symphonique mais surtout foncièrement étrange, sera hâtivement comparé à ULVER
ou DØDHEIMSGARD
mais je pense que cela est surtout dû à leurs évolutions respectives qui partagent nombre de points communs. Car en ce qui concerne ces six compositions, c’est surtout leur ambiance de décadence baroque qui marque, ce sens inouï de l’esthétisme derrière le grésillement sale de guitares au son raw
, brut. Sans compter le sentiment de solitude astrale qui envahit peu à peu l’écoute (« De mørke makters dyp »)… Un grand disque de BM
? Ce constat fait vraisemblablement l’unanimité chez tous ceux qui l’ont écouté et les amateurs des trois premiers LIMBONIC ART
devraient se trouver en terrain connu au cours de ces trente-sept minutes follement inspirées, voyage psychotique dans une galaxie psychotrope, cheminement introspectif où la laideur de l’habillage, voulue, masque la beauté d’une vie intérieure lumineuse, luciférienne.
Quelque part, lorsqu’on connaît les LP ultérieurs, on a envie de se demander : pourquoi ? Pourquoi avoir ainsi tiré un trait aussi radical sur le black
alors que le duo tenait une formule unique, un touché d’une sensibilité rare ? Je comprends le rejet que subira Vilosophe
car, à bien des égards, c’est un reniement qui aurait mérité un changement de nom : MANES
aurait alors écrit les albums de MANII
et inversement, nous aurions peut-être mieux compris le gap mais de cela, je m’en moque. MANES
me fascine d’autant plus qu’il a exploré pendant près d’une décennie la noirceur, s’est baigné dans le lac Léthé puis en est revenu avec une formule nouvelle, encore plus extrême dans ses choix artistiques, encore plus clivante, une seconde vie qu’il serait absurde de déplorer au regard des bijoux qui furent forgés.
Il restera à jamais la voix unique de Sargatanas
, explorateur des profondeurs de la psyché humaine, confesseur et bourreau, compteur ou prophète de l’Apocalypse… Subsisteront également les riffs boréals de Cernunnus
, son sens des arrangements subtils qui, déjà, subliment chaque instant passé dans cette chute éternelle d’une âme à la recherche d’elle-même, découvrant qu’elle n’existe pas. Oui, Under ein blodraud maane
(sous un lune rouge sang) est l’un des derniers classiques des années 90, clôturant la décennie de la plus belle des manières, rendant grâce aux glorieux anciens, ouvrant une porte gigantesque sur le monde sans limite à venir.
Par Jean-Clint
Par Keyser
Par Dantefever
Par gulo gulo
Par coreandcoupdate
Par gulo gulo
Par Delak6788
Par Jean-Clint
Par Jean-Clint
Par Sosthène
Par Y.S
Par Y.S
Par Oxcidium
Par xworthlessx
Par Lestat
Par Sakrifiss
Par Cujo
Par Cujo
Par Sosthène
Par gulo gulo
Par Deathrash.