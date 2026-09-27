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Manes - Vilosophe

Chronique
Manes Vilosophe
N’aurais-je pas tendance à surestimer Vilosophe uniquement à cause du titre « Diving with Your Hands Bound » ? Si, probablement. Est-ce que c’est grave ? Pas vraiment, du moins tant qu’il y aura des guerres, des cancers, des télé-réalités.

Je m’étais déjà interrogé quant à l’évolution musicale de MANES lors de l’article sur Under ein blodraud maane, je ne vais pas y revenir et donc considérer cet album de 2003 comme un nouveau départ, faisant totalement fi du passé. Nouveau style, nouveau line up : le chanteur Asgeir Hatlen ainsi que le guitariste Eivind débarquent de chez ATROX, Torstein Parelius prend la basse (CHTON, FROST), Runes Hoemsnes a fait ses classes à la batterie pour THE 3RD AND THE MORTAL (qui pèse un maximum), tu comprends vite que les musiciens qui entourent désormais Tor-Helge Skei (précédemment surnommé Cernunnus) proviennent de milieux moins extrêmes, cela donnant immédiatement des indications quant à la coloration de l’album.

Et plus je le réécoute, plus je devine les désillusions d’alors. Non pas parce que toute trace de black metal a été gommé, de cela je m’en fiche royalement, plutôt parce que le disque se montre encore un peu bancal, le merveilleux y côtoie l’anecdotique, ne retenant finalement que certaines lignes vocales absolument somptueuses bien que parfois agaçantes du chanteur. Affirmation un brin radicale, j’en conviens. C’est vrai que si « Nodamnbrakes », la chanson d’ouverture, génère chez vous une intense nausée, poursuivre plus avant ne sera que souffrance car nous avons là l’expression du nouveau visage de MANES, avant-gardiste, mélodique au sens « pop » du terme. Et même « Diving… » ne devient foncièrement intéressante qu’à compter de 03:30 sauf qu’à partir de cet instant le riff me chamboule, l’harmonie me bouleverse, uniquement à l’aide de ces simples mots : « What have we done ; I cannot overcome ; What we've become ; I cannot overcome ; You and I ; You and I forever ; Stop it now ; Come let's go ». Là je crève littéralement : le riff, la guitare lead en arrière-plan, la batterie free style qui balance des patterns déstructurés, la tension émotionnelle de la voix, je lâche systématiquement une purée visqueuse au fond de mon slibard et c’est marre, seuls les plus grands sont en mesure d’écrire de tels moments d’anthologie et ces sept minutes rachètent absolument tout, notamment un trop mièvre « White Devil Black Shroud ».

Le problème d’avoir placé un titre pareil dès le début du disque, c’est que la suite semble forcément en-deçà. Pourtant, le bluesy « Terminus a Quo » s’avère superbe, un potentiel lacrymal énorme surtout lorsque le tempo s’emballe avec un batteur qui démontre que son truc ce n’est pas le blast mais le jazz, voire l’electro parce que ses métriques sont acides, maison. Et ce goût pour le clubbing tu le ressens d’autant plus au cours de « Death of the Genuine », pure composition electro rock, un viagra de 04:44, c’est environ la durée moyenne d’un rapport sexuel. Quant à ce final composé de « Ende » puis « The Hardest of Comedowns », ne l’aurais-je pas enterré trop vite ? C’est vrai que l’on n’atteint pas forcément l’intensité des pistes précédentes mais bon sang le vocaliste me rend dingue, il a un phrasé unique, un timbre rare, ne ressemblant qu’à lui-même et, par extension, suscitant autant de rejets que d’adhésions. Personnellement, j’ai toujours adoré sa voix claire, empruntée, délicieusement dandy, une mélancolie noble, maîtrisée, jamais dans l’affect ampoulé.

Après de multiples écoutes, il me semble clair que Vilosophe est davantage une rupture qu’un accomplissement. Le sujet black metal a été balayé d’un revers de la main, les compositions n’atteignent pas encore la perfection sensuelle des LP à venir, néanmoins les quarante-sept minutes préfigurent des parcours de formations telles que VIRUS ou CODE, soit les prémisses d’une nouvelle source d’intelligence au sein de la scène metal européenne.
Thrasho Amazon Sosthène
27 Septembre 2026 - 61 lectures

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Manes
Electro Dark Rock
2003 - Code666 Records
notes
Chroniqueur : 7.5/10
Lecteurs :   -
Webzines : (1)  9.5/10

plus d'infos sur
Manes
 Manes
Dark Electro Rock - 1993 - Norvège		   

formats
  • CD / 2003 - Code666 Records

tracklist
01.   Nodamnbrakes [One Zero / Endpoint]  (04:38)
02.   Diving with Your Hands Bound [Nearly Flying]  (10:37)
03.   White Devil Black Shroud  (03:55)
04.   Terminus a Quo / Terminus ad Quem  (05:21)
05.   Death of the Genuine [The Redemption Ritual]  (04:43)
06.   Ende  (06:20)
07.   The Hardest of Comedowns  (05:56)
08.   Confluence [The Vilosophe Crux]  (05:35)

Durée : 47:05

line up
parution
3 Février 2003

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