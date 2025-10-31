Lorsque je me trompe, je le reconnais. J’avoue donc avoir fait un mauvais procès à ORPH
. Parce que c’est encore un one-man band
, parce que je ne sais pas quoi penser de la pochette de Dead
, parce que j’ai écouté rapidement les premières mesures du titre éponyme et que j’ai trouvé cela répétitif, redondant… Je n’étais pas dans le bon état d’esprit il semblerait. Bon, je ne crierai pas au génie méconnu non plus mais ces quatre compositions méritent davantage que le sort initial auquel je les destinais. De plus, Johnny Thrash
, le monsieur qui s’occupe donc de tout, bah il a un peu roulé sa bosse déjà, de 2004 à 2010 au sein de MORPHOSS
(deux démos puis un LP) puis dans le tout aussi confidentiel ORDER OF ELEPHANTS
… De l’expérience donc, ce qui à ma plus grande surprise s’entend durant ces dix-sept petites minutes.
Le style n’est pas bien compliqué, on navigue entre le brutal thrash
, le death metal
ainsi qu’un mince filet de black
pour l’ambiance de titres tels que « Evil ». Sur le papier, une formule usée jusqu’à la corde de tes espadrilles estivales et pour laquelle il faut frapper fort à la porte de la conscience pour qu’on daigne se lever pour ouvrir. Sauf que là, à force de persuasion, avec sa production hyper propre, ses riffs carrés et son chant en place, il finit par convaincre le bougre, te convaincre qu’une première partie dans un rade près de chez toi pourrait donner lieu à un chic moment houblonné, sans chichis… De plus, si je n’ai pas la berlue, le mec arbore un t-shirt HYPNOSIS
, ce qui le rend immédiatement sympathique, avenant, charmant, attachant. Et comme il se permet de balancer de bons directs pleine poire (« Pain »), c’est validé comme disent les jeunes !
À la limite j’apprécierais que le musicien se casse davantage la nénette au moment de nommer ses EP parce que Born
(2024) puis Dead
, à moins de cligner de l’œil vers BODY COUNT
, ça sonne un peu bâclé, idem concernant les titres des morceaux, le genre de mots qu’on marquait au tipex sur les trousses au collège. J’imagine que cela participe au concept, que Johnny Thrash
s’en branle un peu des fioritures et que tout ce qu’il souhaite c’est communiquer sa passion du gros thrash
qui tache sans s’embarrasser d’un quelconque décorum. À la bonne heure.
Tu sais quoi ORPH
? Je vais même te dire merci car grâce à toi j’ai découvert The Cursed King
, le seul full-length
de MORPHOSS
, et que j’ai trouvé ça ultra cool
, bien radical, bien extrême, bien foutu tout simplement. Après, je ne sais pas quels sont les projets du bonhomme, s’il envisage de passer à l’étape supérieure (recruter des musiciens, enregistrer un disque…) où s’il se contentera de balancer un EP chaque année mais il trouvera chez moi une oreille bienveillante.
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