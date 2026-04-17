Master's Ashes - How The Mighty Have Fallen Chronique How The Mighty Have Fallen





Si le nom ne vous dit rien, pas de panique ! Master’s Ashes est relativement passé sous les radars avec son premier album. Plusieurs raisons à cela, à commencer par des noms qui ne parleront qu’à des amateurs de vieux albums aux succès plus d’estime qu’autre chose, à commencer par le Voivod de la période sans Snake incarné par Eric Forrest. C’est une foule d’autres noms qui s’ajoute à lui, fait pour illuminer les yeux de l’amateur pointu de metal nineties : à la batterie et une guitare, on retrouve des anciens Crisis (groupe de sludge et metal alternatif des années 90) ; à la basse, un ancien Crowbar ; à la guitare, un ancien Dystopia et Mindrot… Si cela sent les années 90, ce n’est pas qu’à cause des répétitions présentes dans ce paragraphe. Tout dans Master’s Ashes hurle un retour à cette époque, de son illustration volontairement underground et hostile à sa musique aux paroles vindicatives et anarchistes.



Un style daté qui peut également expliquer la relative indifférence ayant suivi la sortie de cet album. Master’s Ashes s’inscrit clairement dans un genre aujourd’hui enterré, celui d’un post-metal qui affiche encore ses racines hardcore et crust comme pouvait le faire le Neurosis de Souls at Zero et Enemy of the Sun, première référence venant à l’esprit pour définir ce metal lourd, « doomed », et hargneux à la fois, prêt à affronter l’apocalypse voire à la créer lui-même pour ne pas perdre de temps. Pour un amoureux de ce type de riffing désespéré, rageur et punk pouvant aussi bien se trouver dans le sludge le plus acide – Dan Kaufman rappelle au marteau qu’il a été guitariste de How The Mighty Have Fallen est un bonheur tant il fait revivre ces sonorités avec la fraîcheur de l’époque.



Normal, puisque l’on a tout de même là quelques-uns de leurs accompagnateurs de première guerre ! Master’s Ashes présente en effet des personnes qui n’ont rien perdu de leur flamme d’alors, voire même la font brûler encore plus fort, soit en raison de tant d’années à avoir rongé son frein, soit en pressentiment d’une fin proche qui ne concerne pas que ces retraités prêts à reprendre les armes plutôt que les rendre. D’où une intensité qui, je dois l’avouer, a pu me faire demander grâce lors des premières écoutes, peinant à discerner des moments et mêmes des morceaux des uns des autres. Il faut être volontaire dans cette fuite qui va toujours à fond et toujours dans le rouge pour pleinement apprécier How The Mighty Have Fallen. La voix aide heureusement à s’impliquer, Eric Forrest donnant tout, tout le temps, avec un talent constant, autant à l’aise dans des hurlements de rage proches du thrash qu’un chant clair pouilleux et cynique, rappelant celui de Lenny Smith d’Atriarch dans ses accents gothiques (« Divert The Conflict III » ; « Beginning Of The End »). À lui seul, une cathédral qui appelle à brûler toutes les autres.



How The Mighty Have Fallen possède plusieurs coups d’éclats comme celui-ci, notamment dans des guitares qui ne prennent jamais le temps de poser des climats, de prendre par la main celles et ceux peu sensibles à ce type de son cru, austère et en combustion constante. Un sentiment d’urgence parcourt l’ensemble, se mariant parfaitement à un discours narratif anarcho-punk (« Preface », « Interzone » et « Epilogue » se chargeant d’introduire, approfondir et conclure une épopée clairement politique, réintroduisant ce qu’il peut y avoir de terroriste dans le révolutionnaire). Malgré tout, ce disque reste un plaisir de niche à écouter en tant que tel, plaisir rare – et donc à ne pas laisser passer pour peu que cela nous parle – mais au sujet duquel on pourra rétorquer qu’il existe déjà d’époque. Je répondrai pour ma part que la nôtre est tout autant voire plus noire et que pour cette raison, se replonger dans cette forme d’histoire de la violence ne fait pas de mal. Loin de là. 2026 aura été marquée par plusieurs retours plus ou moins attendus et souvent synonyme de succès : Converge et Neurosis sont évidemment ceux qui viennent en premier en tête mais ils ne sont pas les seuls tant les vieux briscards sortent de retraite plus ou moins longues. En moins connus, on peut citer Solace, Corrosion of Conformity, Down… mais aussi Master’s Ashes.Si le nom ne vous dit rien, pas de panique ! Master’s Ashes est relativement passé sous les radars avec son premier album. Plusieurs raisons à cela, à commencer par des noms qui ne parleront qu’à des amateurs de vieux albums aux succès plus d’estime qu’autre chose, à commencer par le Voivod de la période sans Snake incarné par Eric Forrest. C’est une foule d’autres noms qui s’ajoute à lui, fait pour illuminer les yeux de l’amateur pointu de metal nineties : à la batterie et une guitare, on retrouve des anciens Crisis (groupe de sludge et metal alternatif des années 90) ; à la basse, un ancien Crowbar ; à la guitare, un ancien Dystopia et Mindrot… Si cela sent les années 90, ce n’est pas qu’à cause des répétitions présentes dans ce paragraphe. Tout dans Master’s Ashes hurle un retour à cette époque, de son illustration volontairement underground et hostile à sa musique aux paroles vindicatives et anarchistes.Un style daté qui peut également expliquer la relative indifférence ayant suivi la sortie de cet album. Master’s Ashes s’inscrit clairement dans un genre aujourd’hui enterré, celui d’un post-metal qui affiche encore ses racines hardcore et crust comme pouvait le faire le Neurosis deet, première référence venant à l’esprit pour définir ce metal lourd, « doomed », et hargneux à la fois, prêt à affronter l’apocalypse voire à la créer lui-même pour ne pas perdre de temps. Pour un amoureux de ce type de riffing désespéré, rageur et punk pouvant aussi bien se trouver dans le sludge le plus acide – Dan Kaufman rappelle au marteau qu’il a été guitariste de Dystopia sur « Divert The Conflict I » – que le crust le plus sombre,est un bonheur tant il fait revivre ces sonorités avec la fraîcheur de l’époque.Normal, puisque l’on a tout de même là quelques-uns de leurs accompagnateurs de première guerre ! Master’s Ashes présente en effet des personnes qui n’ont rien perdu de leur flamme d’alors, voire même la font brûler encore plus fort, soit en raison de tant d’années à avoir rongé son frein, soit en pressentiment d’une fin proche qui ne concerne pas que ces retraités prêts à reprendre les armes plutôt que les rendre. D’où une intensité qui, je dois l’avouer, a pu me faire demander grâce lors des premières écoutes, peinant à discerner des moments et mêmes des morceaux des uns des autres. Il faut être volontaire dans cette fuite qui va toujours à fond et toujours dans le rouge pour pleinement apprécier. La voix aide heureusement à s’impliquer, Eric Forrest donnant tout, tout le temps, avec un talent constant, autant à l’aise dans des hurlements de rage proches du thrash qu’un chant clair pouilleux et cynique, rappelant celui de Lenny Smith d’Atriarch dans ses accents gothiques (« Divert The Conflict III » ; « Beginning Of The End »). À lui seul, une cathédral qui appelle à brûler toutes les autres.possède plusieurs coups d’éclats comme celui-ci, notamment dans des guitares qui ne prennent jamais le temps de poser des climats, de prendre par la main celles et ceux peu sensibles à ce type de son cru, austère et en combustion constante. Un sentiment d’urgence parcourt l’ensemble, se mariant parfaitement à un discours narratif anarcho-punk (« Preface », « Interzone » et « Epilogue » se chargeant d’introduire, approfondir et conclure une épopée clairement politique, réintroduisant ce qu’il peut y avoir de terroriste dans le révolutionnaire). Malgré tout, ce disque reste un plaisir de niche à écouter en tant que tel, plaisir rare – et donc à ne pas laisser passer pour peu que cela nous parle – mais au sujet duquel on pourra rétorquer qu’il existe déjà d’époque. Je répondrai pour ma part que la nôtre est tout autant voire plus noire et que pour cette raison, se replonger dans cette forme d’histoire de la violence ne fait pas de mal. Loin de là.

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2026 - Time To Kill Records Post Crust / Doom Metal notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

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Post Crust / Doom Metal - International

écoutez Preface

Defiance Disorder

Divert The Conflict I

Divert The Conflict II

Divert The Conflict III

Battle Obscura

Interzone

The Deceptive Cadence

Beginning Of The End

How The Mighty Have Fallen

Epilogue

tracklist 01. Preface (01:38) 02. Defiance Disorder (03:51) 03. Divert The Conflict I (05:17) 04. Divert The Conflict II (04:19) 05. Divert The Conflict III (03:44) 06. Battle Obscura (03:37) 07. Interzone (01:02) 08. The Deceptive Cadence (04:15) 09. Beginning Of The End (05:31) 10. How The Mighty Have Fallen (03:06) 11. Epilogue (03:13)

Durée : 39:33

line up Eric Forrest / Voix

Afzaal Deen / Guitare, Claviers

Dan Kaufman / Guitare

Fred Waring III / Batterie

Jeff Golden / Basse

Katie Golden / Claviers

Bryce Waring / Guitare

Mark James / Psaltérion À Archet

Greg Mollin / Voix

parution 17 Avril 2026

