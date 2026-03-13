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Fallath - Nälkäiset aaveet

Chronique
Fallath Nälkäiset aaveet
Et si…
Et si je notais un album uniquement à sa nationalité, celui-ci aurait au moins 8/10 parce qu’il vient de Finlande. Et la Finlande, tu peux lui faire confiance.

Et si je notais un album à son label, celui-ci aurait eu 9/10 il y a quatre ans. 6/10 maintenant. Parce que voilà, Naturmacht n’est plus aussi bien doté en talents que par le passé. Finis DAUÞUZ, GRIMA et HAVUKRUUNU. Une nouvelle génération a été signée et, si certains s’en sortent très bien (ASTRAL ALCHEMY), d’autres ont encore du mal à se démarquer, à s’imposer.

Et si je notais un album uniquement à la photo du groupe, celui-ci aurait autour de 5/10 parce que là, un gars est dans le trip, et les deux autres non. Même si c’est volontaire, je préfère quand on n’est pas dépareillé.


Et si je notais un album au nom de son groupe, celui-ci aurait sans doute un 7/10. J’aime le fait que FALLATH puisse renvoyer à une ancienne langue germanique proche du vieil anglais : en vieux frison, fallath est une forme du verbe falla, « tomber ». Ah bah oui ! Le rapprochement est malin pour ces Finlandais qui abordent notamment l’effondrement spirituel et l’inévitabilité de la destruction. Reste à savoir si c’est réellement l’origine du nom… Par contre, je n’aime pas sa sonorité.

Et si je notais un album à sa thématique, celui-ci aurait 8/10. Originale sans être non plus inédite, elle s’intéresse à ce que l’homme construit et laisse derrière lui. Religion, guerre, empire, nation, héroïsme, idée de la supériorité humaine… tout cela s’effondrera à un moment ou à un autre. Les guerres prétendument sacrées produisent des enfants affamés ; les dirigeants produisent des martyrs ; les villages deviennent des fosses communes ; les corps deviennent nourriture pour les larves ; les civilisations deviennent des ruines ; et finalement, la nature reprend ce que l’homme croyait posséder.

Et si je notais un album à sa pochette, celui-ci aurait 6/10 car, malgré l’idée claire de proposer de l’abstrait et de cacher la mort dans des taches qui n’en sont peut-être pas, il manque ce petit quelque chose qui donnerait envie de l’observer plus longtemps ou qui marquerait durablement l’esprit.

Mais voilà, je note un album à sa musique, à son atmosphère. Alors je lui mets 7/10. Il m’a perturbé à la première écoute, car il est très éloigné de ce que j’imagine des groupes de Naturmacht. Il a bien quelques éléments atmosphériques, mais les vocaux emportent les ambiances dans une direction totalement contraire. La comparaison la plus simple se fera avec le premier album de MOLOTH, celui qui était surexcité et incluait des énergies pratiquement punks. Les vocaux sont ici aussi très raclés, très sales et agressifs. Je l’avoue, cela ne m’a pas plu au début. Certains d’entre vous non plus n’apprécieront pas, même à la deuxième écoute, mais finalement, presque étonnamment, je l’ai accepté et j’ai pu un peu mieux entrer dans les compositions. Je ne peux pas dire que je suis fan, mais au moins, je sais que je reconnaîtrais le groupe grâce à sa formule. Le black metal punk avec quelques pointes mélodiques et une voix qui m’urine dessus.
Thrasho Amazon Sakrifiss
27 Août 2026 - 67 lectures

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Fallath
Black Metal punk
2026 - Naturmacht Productions
notes
Chroniqueur : 7/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Fallath
 Fallath
Black Metal punk - Finlande		   

tracklist
01.   Alkusoitto
02.   Ilosanoma
03.   Tuhon säkeet
04.   Vaikeneva katse
05.   Marttyyrien vainiot
06.   Tumman metsän laulu
07.   Saatanan mustat nahkasiivet
08.   Vaskisoturi
09.   Nälkäiset aaveet

Durée : 33:50

line up
  • A / Chant - Guitare
  • A. / Basse
  • J / Batterie

parution
13 Mars 2026

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