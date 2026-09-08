Gorge - Deeds Of Horror Chronique Deeds Of Horror

Gorge.



On ne va pas se mentir, ce genre de blase est tout de même rarement trompeur. En l’occurence nous avons ici à faire à un duo italien formé en 2025 et qui, sans surprise étant donné justement ce nom et ce logo, verse dans la pratique d’un Brutal Death Metal de premier ordre. Originaire de la petite ville de Pavia en Lombardie, cette jeune formation s’articule autour de Roberto Sava et Edoardo Nicoloso (batteur de Fulci depuis 2023) qui tous les deux se connaissent déjà très bien pour avoir par le passé fréquenté les mêmes groupes (Jorelia et Gravery). Aussi, après deux maigres démonstrations parues l’année dernière (King Of Brutality et Fear Of Losing A Vital Limb / King Of Brutality), le duo a choisi d’enclencher la seconde ces derniers mois avec une signature sur le label Time To Kill Records (Fulci, Cryptic Hatred, Coffin Birth, Liquid Flesh, Scorching Tomb, Tenebro...) concrétisée par la sortie encore toute fraîche d’un premier album intitulé Deeds Of Horror.



Illustré par Hannes Del Bello, tête pensante du label italien Dismal Fate Records et musicien notamment chez Engrossed, Sepolcro, Bava et Tenebro, dans un style qui n’est pas sans évoquer ce qui se faisait dans les années 90 en matière d’illustration typée Brutal Death, ce premier album est également passé entre les mains expertes de Davide Billia (batteur d’Antropofagus et Beheaded et producteur ayant déjà collaboré avec des groupes comme Aposento, Avulsed, Blasphemer, Devangelic, Putridity, Septycal Gorge) a qui a été confié une partie de l’enregistrement mais aussi l’intégralité du mixage et du mastering pour un résultat qui là encore n’est pas sans fortement rappeler les années 90, notamment grâce à un son épais et un brin compressé ainsi qu’une caisse-claire de type Téfal et assimilé.



Brutal Death + Hardcore + Années 90. Une formule simple mais qui ces dernières années semble avoir le vent en poupe. Ceux qui trouvent toujours à y redire préfèreront probablement se tenir éloignés de ces jeunes formations ayant choisit de s’engouffrer dans cette brèche par effet de mode ou que sais-je encore mais pour ma part j’avoue volontiers être sacrément client de ce genre de disque, surtout lorsqu’ils sont aussi bien troussés que ce premier album de Gorge.



Alors oui, tant pis pour le suspens mais je ne suis de toute façon pas là pour vous pondre un scénario à la sauce Shyamalan avec moult rebondissements et autre conclusion tout à fait inattendue. Non, Deeds Of Horror est un album de Brutal Death Metal tout ce qu’il y a de plus classique. Un disque bouclé en moins de trente minutes qui se contente de reprendre à son compte une certaine vision vieille de déjà plusieurs décennies, celle d’une école new-yorkaise portée autant sur la brutalité et la technique que le groove et l’attitude. De fait, si ce premier album n’est définitivement pas là pour amuser la galerie, jouant très souvent le fort-à-bras à coups de blasts punitifs et soutenus, d’harmoniques sifflées, de riffs relativement complexes et surtout tricotés à s’en donner mal à la tête, de changements de rythmes soudains et d’accélérations aussi jouissives qu’implacables (blasts évidemment mais aussi passages plus thrashisants), ce dernier met également l’accent à de nombreuses reprises sur le groove. Un groove de babouin décérébré qui puise toute son essence dans la scène new-yorkaise des années 90 c’est-à-dire autant du côté du Hardcore métallique à la Merauder, Bulldoze, Confusion NYC et compagnie que de celui de toutes ces formations estampillées du sceau NYDM (Dehumanized, Pyrexia, Suffocation, Internal Bleeding, Repudilation...). Quiconque a pris un jour un malin plaisir à jouer les australopithèques en slip de peau dans le secret de son salon ou de sa chambre à coucher se régalera à n’en point douter de tous ces ralentissements écrasants ("Sacred Misconception" à 1:04 et 3:14, "Visions Before Dying" à 1:46, "Mortal Decimation (Deeds Of Horror)" à 0:59 et surtout 2:04, "Unhinged Punishment" à 1:19 et 1:55, etc.) et autres séquences particulièrement chaloupées ("Sacred Misconception" à 1:47, "Visions Before Dying" à 0:40, la première partie de "Mortal Decimation (Deeds Of Horror)", "Unhinged Punishment" à 0:15 et 1:43 et ainsi de suite jusqu’à l’issue de ces vingt-sept minutes particulièrement physiques pour qui aime jouer des coudes et rouler des mécaniques). Alors non, rien de bien nouveau de la part de nos deux Italiens mais difficile néanmoins de faire plus efficace dans le genre... Enfin pour terminer cette chronique, deux petites choses qui méritent également d’être évoquées. Tout d’abord la présence d’un interlude baptisé d’ailleurs tel quel et qui loin de jouer les troubles-fêtes en cassant le rythme s’impose comme un titre instrumental tout en groove. Enfin la présence d’Angel Ochoa (Abominable Putridity, Cephalotripsy, ex-Disgorge, ex-Condemned...) sur le titre "Unhinged Punishment" pour une petite collaboration des plus sympathiques et évidemment fort. propos.



Extrêmement bien troussé à défaut d’être novateur ou que sais-je encore, Deeds Of Horror est le genre de disque que l’on s’enfile sans réfléchir et qui à chaque fois parvient à faire mouche. Il faut dire que tout est particulièrement bien calibré sur ce premier album aussi court qu’efficace. Brutal, groovy, varié, direct et produit de manière à faire écho aux grandes heures du genre (quelque part entre la seconde moitié des années 90 et la première des années 2000) sans pour autant sonner comme un disque aujourd’hui daté, celui-ci concentre à travers des titres "convenus" mais particulièrement bien composés tout ce qui fait le charme de ce genre de Brutal Death à la sauce typiquement new-yorkaise. Bref, Deeds Of Horror s’impose avec aisance comme une sortie absolument indispensable pour tous les amateurs du genre. Rien de plus, rien de moins.

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