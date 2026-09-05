chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
329 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Les news du 1 Septembre 2026
 Les news du 1 Septembre 202... (N)
Par Deathrash.		   
Desecrated Altar
 Desecrated Altar - Rites Of... (C)
Par Keyser		   
Ninth Realm
 Ninth Realm - Damnation's Veil (C)
Par Dantefever		   
Electric Wizard
 Electric Wizard - Black Masses (C)
Par gulo gulo		   
Mucky Pup
 Mucky Pup - Lemonade (C)
Par coreandcoupdate		   
Sectarian Defacement
 Sectarian Defacement - Host... (C)
Par gulo gulo		   
Nargaroth
 Nargaroth - Apocalyptic Steel (C)
Par Delak6788		   
Burial Ruthless
 Burial Ruthless - Held by Evil (C)
Par Jean-Clint		   
Orph
 Orph - Dead (EP) (C)
Par Jean-Clint		   
Temple Of Dread
 Temple Of Dread - Dreadspaw... (C)
Par Sosthène		   
Deftones
 Deftones - Around The Fur (C)
Par Y.S		   
Korn
 Korn - Korn (C)
Par Y.S		   
Gangrenated
 Gangrenated - Demise Profan... (C)
Par Oxcidium		   
Ragana
 Ragana - Desolation's Flower (C)
Par xworthlessx		   
Les news du 16 Août 2026
 Les news du 16 Août 2026 - ... (N)
Par Lestat		   
Enterré Vivant
 Enterré Vivant - Shiki (四季)... (C)
Par Sakrifiss		   
Terrorizer
 Terrorizer - World Downfall (C)
Par Cujo		   
Forced Entry
 Forced Entry - Uncertain Fu... (C)
Par Cujo		   
Vomepotro
 Vomepotro - Fall Into Decay (C)
Par Sosthène		   
Emptiness
 Emptiness - Nowhere Speaks (C)
Par gulo gulo		   
Thy Serpent
 Thy Serpent - Death (EP) (C)
Par Deathrash.		   

Redstone - The Fall

Chronique
Redstone The Fall
Faisant suite à l’EP Immortal de 2024 qui ne m’avait que moyennement convaincu à cause d’une prépondérance à jouer du gros rock de ricain au lieu de renforcer les parties stoner, les Angevins de REDSTONE retrouvent une actualité en ce mois de septembre avec la sortie de leur premier album intitulé The Fall. Sept titres pour tenter de changer d’avis.

L’ouverture « Raise Your Voice » durcit le ton, laissant à penser que la formation a choisi son camp, celui du bien : un juste équilibre entre des couplets mélodiques et un refrain puissant, le style reste très accessible mais s’est considérablement étoffé pour des formats « chansons » désormais parfaitement adaptés aux concerts en petites salles. Ce constat sera d’ailleurs confirmé par les compositions suivantes, peu oui prou forgées selon le même modèle, davantage Electra Glide que Rat Bike, cependant toujours plaisant par temps chaud dès lors qu’une buvette sympathique est à portée de main.

Je note également que la qualité des lignes de chant rattrape les quelques trous d’air en forme de balade (« Witness of the Fall ») car c’est clairement lorsque les musiciens plombent le tempo qu’ils s’en sortent le mieux, à l’image des efficaces « The Storm » ou « Best Served Cold » qui, à mon sens, appuient le clin d’œil aux GALACTIC COWBOYS que je citais déjà dans le précédent article. Rien d’extraordinaire, juste un boulot soigné, appliqué, sérieux sans se prendre la tête sur des plans alambiqués qui seraient mal maîtrisés, il est aisé de se laisser porter par ces ondes positives.

Piste après piste, le même constat : REDSTONE a évolué. Il a accentué les contrastes entre moments planants (« Silent Mess », « Anything »), atmosphériques et rugosité d’un rock stoner certes sonnant légèrement daté mais correctement exécuté, sans prétention, sans superflu. C’est vrai, la galette ne contient que peu voire pas de metal et The Fall sera à même de plaire à quiconque n’est pas allergique aux guitares. Ce n’est pas un reproche, au contraire : le LP jouera le rôle de porte d’entrée pour toute personne désireuse de découvrir le genre en douceur. D’ailleurs, je me demande si quelques solos n’apporteraient pas un surcroît d’intérêt, ne serait-ce que pour casser le sentiment d’être figé dans des structures encore trop semblables. Cela dit, c’est aussi ce dépouillement qui donne à la bande sa spécificité, le sillon peut encore être approfondi avant d’y ajouter des adjuvants.

En définitive, les Angevins ont muri, affiné leur approche sans renier leur personnalité, c’est tout ce que l’on attend d’un tel projet.
Thrasho Amazon Sosthène
5 Septembre 2026 - 67 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Redstone
Stoner Rock
2026 - Indépendant
notes
Chroniqueur : 7/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Redstone
 Redstone
Stoner Rock - 2019 - France		   

formats
  • Digital / 04/09/2026 - Indépendant

nouveaute
A paraître le 4 Septembre 2026

tracklist
01.   Raise Your Voice  (04:07)
02.   The Storm  (04:44)
03.   Witness Of The Fall  (04:01)
04.   Best Served Cold  (03:41)
05.   Silent Mess  (01:53)
06.   Pointless  (04:29)
07.   Anything  (04:26)

Durée : 27:21

line up
voir aussi
Redstone
 Redstone
Immortal (EP)
2024 - Indépendant		   

Essayez aussi
Unida
 Unida
Coping With The Urban Coyote
1999 - Man's Ruin Records		   
Kyuss
 Kyuss
Kyuss (Welcome To Sky Valley)
1994 - Elektra Records		   
Horseback
 Horseback
The Invisible Mountain
2009 - Relapse Records / Utech Records		   
Weedpecker
 Weedpecker
III
2018 - Stickman Records		   
Big Business
 Big Business
Mind the Drift
2009 - Hydra Head Records		   

Redstone
The Fall
Lire la chronique
Motocultor 2026 - Live Report
Lire le dossier
Corium
Anger/Chain/Reaction
Lire la chronique
Fen
Elemental (Part 1: Mourning...
Lire la chronique
Exumer
Death Mask Messiah
Lire la chronique
Interview avec HEART ATTACK
Lire le podcast
Chat Pile
Who Loves the Sun
Lire la chronique
Manes
Under ein blodraud maane
Lire la chronique
Savage
Septic Tomb (EP)
Lire la chronique
La photo mystère du 1 Septembre 2026
Jouer à la Photo mystère
Desecrated Altar
Rites Of Imprecation (Démo)
Lire la chronique
Ninth Realm
Damnation's Veil
Lire la chronique
Revelation
...Yet So Far
Lire la chronique
Mucky Pup
Lemonade
Lire la chronique
D.R.I.
4 Of A Kind
Lire la chronique
Mortem
Mørketid
Lire la chronique
Sectarian Defacement
Hostile Consuming Rapture
Lire la chronique
Fallath
Nälkäiset aaveet
Lire la chronique
Master's Ashes
How The Mighty Have Fallen
Lire la chronique
Burial Ruthless
Held by Evil
Lire la chronique
Orph
Dead (EP)
Lire la chronique
Nargaroth
Apocalyptic Steel
Lire la chronique
Temple Of Dread
Dreadspawn Dominion
Lire la chronique
Mork
Monolitt
Lire la chronique
Holissstik
Chapter 1: This Endless Sol...
Lire la chronique
Utilize the Remains
Meaningless Existence
Lire la chronique
Maidenhead
Maximum Clonage
Lire la chronique
Poison Vomit
Detachment of Soul (EP)
Lire la chronique
Wampyric Rites / Noirsuaire
Consecration Of Nocturnal E...
Lire la chronique
Revelation
Never Comes Silence
Lire la chronique