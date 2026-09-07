Nekrodawn - Covenant Of Carnage Chronique Covenant Of Carnage





Il faut dire que d’entrée les gars ont placé le curseur à un niveau très élevé qu’il soit sonore comme addictif… car avec sa production massive et puissante et ses variations nombreuses « Neath Skies Of Iron » met immédiatement les pieds dans le plat, en jouant autant sur les passages explosifs endiablés que ceux plus bridés où l’étouffement est de rigueur. Tout cela étant bien sûr complété par des riffs grassouillets et humides imparables et du growl caverneux à foison (complétés par quelques passages criards réguliers), faisant ainsi de cette plage un condensé très convaincant de ce qui nous attend par la suite. Car la première partie de cette galette va être sans défauts notables nous proposant une grande variété rythmique où tout le monde est mis dans la lumière, que ce soit avec le versant le plus bridé et suffocant (« Massacre Eternal ») où la rapidité est inexistante - au profit d’un rendu opaque où l’humidité est à son paroxysme - voire même presque Doom (« Covenant Of Carnage »), joué en alternance avec un mid-tempo redoutable qui massacre les cervicales tant c’est épique et parfait pour le headbanging. D’ailleurs cette vision en mode médium va être encore plus visible sur les redoutables « Liberty’s Pyre » et « Feeding The Greed Machine » entraînants à souhait et où la rapidité se montre sous toutes ses formes, agrémentée par un léger côté Punk fort agréable et qui se mêle facilement au milieu de ce déluge joué à cent à l’heure… mais qui sait doucement laisser de la place à quelques ralentissements discrets mais bienvenus pour aérer tout cela.



Sans forcer son talent ni son écriture le combo livre cependant un début de disque impeccable et qui s’écoute tranquillement à défaut d’offrir des compositions mémorables (tant ça se ressemble quand même à la longue), même si elles font facilement le job… tout l’inverse de la doublette « Crowned Devourer » / « Condemned To Existence » rapidement redondants et planplan, qui font clairement plus office de remplissage qu’autre chose. Difficile effectivement de rester captivé de bout en bout durant quarante-cinq minutes dans ce registre si balisé et où tout a été dit… de fait il ne faut pas être surpris qu’on trouve ici des moments plus faibles et passe-partout, même si heureusement ils restent très minoritaires. En effet une fois ce coup de mou passé la bande va retrouver la forme avec les épiques et guerriers « Claws Of Pestilence » et « Incarnate Doom » qui nous gratifient de quelques arpèges froids et d’une température qui a baissé d’un cran, tant la neige émerge ici du chaos en vigueur offrant donc rythmiquement quelque chose où le médium côtoie le lent tout en donnant envie de prendre les armes. Pas d’explosions débridées mais au contraire un délicat coup de frein efficace et parfait pour offrir là encore une certaine densité qui montre que les mecs peuvent aisément ralentir l’allure sans pour autant perdre leur attractivité, c’est d’ailleurs le cas de l’homogène et redoutable « Thy Spineless » à la mélodie plus marquée mais qui n’oublie de jouer avec les extrémités aussi bien le noir et le blanc que le tabassage et le freinage imposant. On trouve ici un grand panel de variations (à l’instar de la conclusion impeccable « Desolation Reigns ») pour finir en beauté cette galette… avant que le très court et furibard « Drones Of Deceit » ne vienne une ultime fois libérer toute sa haine à la face du monde, de par sa violence incessante durant soixante-cinq secondes où le Crust le plus vindicatif et rudimentaire est mis à l’honneur avec réussite et ferveur (tant ça ne dépareille pas avec le reste), clôturant ainsi les hostilités de très bonne manière malgré les quelques petits écarts constatés en chemin.



S’il aurait clairement mérité d’être amputé de quelques compositions dispensables afin de raccourcir l’ensemble (et lui faire ainsi gagner de l’attractivité), pour le reste on n’aura quand même pas grand-chose à reprocher à ce long-format authentique et sincère qui ne se prend pas la tête inutilement, même s’il est moins jouissif que le précédent. Mais bon on pardonnera facilement ses quelques petites faiblesses tant le rendu global est néanmoins largement positif, se plaçant donc assez haut dans la hiérarchie des sorties HM-2 publiées cette année… bien qu’on en ait vite fait le tour et que ça ne ressortira qu’en de rares occasions de sa boîte. Cependant beaucoup de jeunes loups comme de vieux briscards aimeraient sortir quelque chose de ce niveau… c’est juste que quand on voit le vécu musical de chacun des musiciens ici présents on est en droit d’en demander plus, et c’est logique même s’il faut parfois s’habituer de peu comme ici car on est très loin du ratage juste très légèrement déçus de cette livraison globale malgré le bon ressenti général et qui perdurera sans doute. Deux ans après le très réussi « Sculpted By Torture » le quatuor est déjà de retour pour nous balancer une nouvelle fois à la gueule du bon gros Swedeath typiquement local, style dont on ne se lasse jamais quand il est parfaitement amené comme c’est le cas ici vu que la formation dès ce premier album s’est placée immédiatement parmi les gros noms nationaux à suivre en son royaume. N’ayant rien changé en interne comme du côté de sa façon de faire la seule nouveauté proposée par le groupe est son arrivée chez les Allemands de War Anthem Records, qui va sans doute lui amener un supplément de visibilité bienvenue et indispensable tant ce second chapitre n’a presque rien à envier à son très bon prédécesseur. Mettant donc toute l’expérience de ses membres en valeur celui-ci livre douze morceaux variés et implacables, dégoulinants de graisse comme de haine et sachant se montrer inquiétants et désespérés quand il s’agit de donner de la profondeur de jeu pour éviter ainsi la redondance et l’ennui, vu qu’on ne va jamais baisser d’un cran du côté du dynamisme qui reste haut et intense de bout en bout.Il faut dire que d’entrée les gars ont placé le curseur à un niveau très élevé qu’il soit sonore comme addictif… car avec sa production massive et puissante et ses variations nombreuses « Neath Skies Of Iron » met immédiatement les pieds dans le plat, en jouant autant sur les passages explosifs endiablés que ceux plus bridés où l’étouffement est de rigueur. Tout cela étant bien sûr complété par des riffs grassouillets et humides imparables et du growl caverneux à foison (complétés par quelques passages criards réguliers), faisant ainsi de cette plage un condensé très convaincant de ce qui nous attend par la suite. Car la première partie de cette galette va être sans défauts notables nous proposant une grande variété rythmique où tout le monde est mis dans la lumière, que ce soit avec le versant le plus bridé et suffocant (« Massacre Eternal ») où la rapidité est inexistante - au profit d’un rendu opaque où l’humidité est à son paroxysme - voire même presque Doom (« Covenant Of Carnage »), joué en alternance avec un mid-tempo redoutable qui massacre les cervicales tant c’est épique et parfait pour le headbanging. D’ailleurs cette vision en mode médium va être encore plus visible sur les redoutables « Liberty’s Pyre » et « Feeding The Greed Machine » entraînants à souhait et où la rapidité se montre sous toutes ses formes, agrémentée par un léger côté Punk fort agréable et qui se mêle facilement au milieu de ce déluge joué à cent à l’heure… mais qui sait doucement laisser de la place à quelques ralentissements discrets mais bienvenus pour aérer tout cela.Sans forcer son talent ni son écriture le combo livre cependant un début de disque impeccable et qui s’écoute tranquillement à défaut d’offrir des compositions mémorables (tant ça se ressemble quand même à la longue), même si elles font facilement le job… tout l’inverse de la doublette « Crowned Devourer » / « Condemned To Existence » rapidement redondants et planplan, qui font clairement plus office de remplissage qu’autre chose. Difficile effectivement de rester captivé de bout en bout durant quarante-cinq minutes dans ce registre si balisé et où tout a été dit… de fait il ne faut pas être surpris qu’on trouve ici des moments plus faibles et passe-partout, même si heureusement ils restent très minoritaires. En effet une fois ce coup de mou passé la bande va retrouver la forme avec les épiques et guerriers « Claws Of Pestilence » et « Incarnate Doom » qui nous gratifient de quelques arpèges froids et d’une température qui a baissé d’un cran, tant la neige émerge ici du chaos en vigueur offrant donc rythmiquement quelque chose où le médium côtoie le lent tout en donnant envie de prendre les armes. Pas d’explosions débridées mais au contraire un délicat coup de frein efficace et parfait pour offrir là encore une certaine densité qui montre que les mecs peuvent aisément ralentir l’allure sans pour autant perdre leur attractivité, c’est d’ailleurs le cas de l’homogène et redoutable « Thy Spineless » à la mélodie plus marquée mais qui n’oublie de jouer avec les extrémités aussi bien le noir et le blanc que le tabassage et le freinage imposant. On trouve ici un grand panel de variations (à l’instar de la conclusion impeccable « Desolation Reigns ») pour finir en beauté cette galette… avant que le très court et furibard « Drones Of Deceit » ne vienne une ultime fois libérer toute sa haine à la face du monde, de par sa violence incessante durant soixante-cinq secondes où le Crust le plus vindicatif et rudimentaire est mis à l’honneur avec réussite et ferveur (tant ça ne dépareille pas avec le reste), clôturant ainsi les hostilités de très bonne manière malgré les quelques petits écarts constatés en chemin.S’il aurait clairement mérité d’être amputé de quelques compositions dispensables afin de raccourcir l’ensemble (et lui faire ainsi gagner de l’attractivité), pour le reste on n’aura quand même pas grand-chose à reprocher à ce long-format authentique et sincère qui ne se prend pas la tête inutilement, même s’il est moins jouissif que le précédent. Mais bon on pardonnera facilement ses quelques petites faiblesses tant le rendu global est néanmoins largement positif, se plaçant donc assez haut dans la hiérarchie des sorties HM-2 publiées cette année… bien qu’on en ait vite fait le tour et que ça ne ressortira qu’en de rares occasions de sa boîte. Cependant beaucoup de jeunes loups comme de vieux briscards aimeraient sortir quelque chose de ce niveau… c’est juste que quand on voit le vécu musical de chacun des musiciens ici présents on est en droit d’en demander plus, et c’est logique même s’il faut parfois s’habituer de peu comme ici car on est très loin du ratage juste très légèrement déçus de cette livraison globale malgré le bon ressenti général et qui perdurera sans doute.

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