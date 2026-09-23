Unholy Redeemer - Journey Beyond Death Chronique Journey Beyond Death (EP)

Formé en 2023 par quatre musiciens séparés les uns les autres par quelques océans et plusieurs milliers de kilomètres, Unholy Redeemer est un groupe que l’on a malheureusement assez peu de chances de voir un jour sur les planches (même si on n’est pas à l’abris d’une bonne surprise, notamment du côté du Danemark). Longtemps inimaginable d’un seul point de vue organisationnel, le développement et l’émergence de nouvelles technologies ces vingt dernières années a néanmoins permis d’envisager de manière beaucoup plus tangible un exercice qui a encore ses limites aujourd’hui (notamment la scène) mais qui n’est clairement plus aussi périlleux qu’à une certaine époque.

Unholy Redeemer réuni ainsi sous la même bannière deux Australiens, un Danois et un Finlandais. Des musiciens relativement connus puisque l’on retrouve en effet ici messieurs Jens Pedersen au chant (The Vein, Cerekloth, ex-Undergang...), Steven Hull à la guitare (ex-Crucifire, ex-Encabulos), Tommi Grönqvist à la basse (Desecresy, ex-Slugathor) et enfin Jarro Raphael à la batterie (Coffin Lust, Nocturnal Graves, ex-Deströyer 666, ex-Destruktor...). Un line-up sexy mais pas trop qui après une première démonstration autoproduite parue en 2023 (A Fever To Dethrone All Kings) a récemment sorti un premier EP intitulé Journey Beyond Death sous les couleurs d’Extremely Rotten Productions.



Si le label danois s'est toujours imposé comme une structure particulièrement fiable grâce à des sorties toutes plus solides et recommandables les unes que les autres, difficile de ne pas s’enthousiasmer en premier lieu pour cette illustration colorée signée Cavan Rian Hoover. Un Canadien dont le nom ne vous dit peut-être pas grand chose (on le retrouve notamment derrière des groupes tels que Hellmoon et Nocturnal Departure) mais qui pourtant sous le patronyme de Rotting Reign a signé quelques artworks particulièrement fameux pour des groupes tels qu’Anatomia, Auzawandils, Jaundice, Kommodus, Kontusion, Mammoth Grinder, Nails, Snorlax et bien d’autres...). Côté production, si l’enregistrement s’est fait aux quatre coins du monde, le mastering a quant à lui été confié à Dan Lowndes pour un résultat global certes tout à fait classique mais particulièrement satisfaisant.



J’écris, j’écris mais de quoi parle-t-on exactement ? Eh bien de Death Metal pardi ! Un Death Metal sombre et fuligineux qui forcément n’est d’aucune originalité puisque la plus grosse influence qui ressort à l’écoute de ces cinq nouvelles compositions est celle d’un certain Incantation. Oui, encore diront les plus chafouins mais à quoi bon pester quand l’hommage rendu est aussi réussi que celui-ci ?

Car oui, ce premier EP est effectivement excellent. Certes, il n’y a rien de nouveau à en attendre mais personnellement j’ai toujours eu du mal à résister à ce genre de riffs qui puent le souffre, à ces leads et autres solos particulièrement sinistres, à ces harmoniques sifflées infernales, à ces atmosphères blasphématoires, à ces accélérations menées tantôt à coups de toupa-toupa primitifs et entrainants, tantôt à coups de blasts bien plus virils et soutenus ou bien à ce growl plombé et monstrueux. Une formule naturellement cousue de fil blanc puisque celle-ci se contente (dans les grandes lignes) de suivre à la lettre un cahier des charges vieux de plus de trois décennies. Mais une formule néanmoins appliquée avec soin par des musiciens particulièrement compétents dans l’exercice de leurs fonctions respectives. Bouclé en vingt minutes, Journey Beyond Death est un EP à la fois homogène et varié. "Homogène" parce que de bout en bout il s’agit là d’un Death Metal marqué du sceau de l’école américaine de la fin des années 80 et du début des années 90. "Varié" parce que tout au long de ces cinq composition Unholy Redeemer va faire en sorte de ne pas céder à la facilité d’une recette trop répétitive. Chaque titre est ainsi l’occasion de varier les plaisirs tout en mettant l’emphase sur certains accents plus dominants. Ainsi des titres comme "Journey Beyond Death" et "Blazing Grave Cathedrals" proposent un Death Metal plutôt frontal même si évidemment celui-ci ne manque pas de nuances grâce à quelques séquences plus modérées. À l’inverse, "Carrion Of The Gods" et "Ever Drifting... They Wait" préfèrent miser sur un Death Metal plus lourd et sinueux avec là encore quelques éléments de contrastes bien marqués à l’image de cette accélération bien trempée balancée aux alentours de 1:48 sur "Carrion Of The Gods" ou bien encore ce groove épais et entrainant sur "Ever Drifting... They Wait". Ce n’est pas tout, il y a également "The Blades Of Inversion", un interlude instrumental bouclé en moins de deux minutes qui offre évidemment un peu d’air sans pour autant faire baisser cette tension issue de ces ambiances résolument sinistres et malfaisantes ainsi que ce clavier sinistre entendu sur "Ever Drifting... They Wait" et dont les nappes synthétiques apportent une dimension supplémentaire à l’ensemble sans pour autant en travestir le propos.



Bref, avec Journey Beyond Death nos quatre garçons signent un premier EP engageant qui effectivement marche à grandes enjambées dans les pas du grand Incantation qu’il ne compte pas égaler mais à qui il tient à rendre hommage. Un hommage extrêmement convaincant qui à défaut d’originalité ravira à n’en point douter les amateurs de Death Metal à la fois sombre, vindicatif et plombé. Passé à côté de leur premier démonstration, ce EP est l’une des bonnes surprises de ces dernières semaines pourtant chargées en sorties de qualité. On espère en tout cas qu’une suite est déjà dans les tuyaux car ces cinq compositions sont vraiment toutes d’excellente facture. Vivement la suite !

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