Phenocryst - Explosions Chronique Explosions (EP)





"Un phénocristal est un cristal de grande taille dans une roche, souvent magmatique. Ce terme semble d'un usage plus large que celui de "porphyroblaste", qui désigne également les grands cristaux des roches métamorphiques, ou les feldspaths des roches plutoniques."



On pourrait évidemment allez plus loin dans l’apprentissage (le terme « porphyroblaste" donne évidemment très envie d’en savoir davantage) mais je vais quand même m’arrêter là car la géologie n‘est clairement pas mon domaine ni tout à fait le propos de cette chronique (même si, vous allez le voir, il l’est quand même indirectement).



Formé en 2020 à Lisbonne par des musiciens déjà pas mal expérimentés, Phenocryst sortait sa toute première production en décembre 2021. Un EP intitulé Explosions paru non pas sur un petit label du coin mais sous les couleurs de Blood Harvest Records, structure suédoise plutôt discrète ces derniers mois mais néanmoins toujours gage de qualité. Comme je le laissais sous-entendre un petit peu plus haut, derrière ce titre pour le moins explicite et cette illustration tout aussi parlante se cache un Death Metal tellurique dont les thématiques vont s’intéresser à la volcanologie et à la géologie. Pheocryst va donc nous causer de magma en fusion ("Pyroclastic Flows", "Igneous Fluids"), de cratères ("Craters"), de fumeroles toxiques ("Fumarole Emanations") et autres joyeusetés que réserve n’importe quel volcan en activité ("Phreatic Explosions"). Un programme assurément chaud bouillant.



Musicalement, ces influences puisées dans les profondeurs de la Terre se traduisent sur disque par un Death Metal épais, rampant et organique qui, s’il n’est pas nécessairement d’une très grande originalité (on pense par exemple pas mal à Grave Miasma tout au long de ces vingt-trois minutes, les bâtonnets d’encens en moins), n’en reste pas moins exécuté avec soin, efficacité et inspiration. Phenocryst n’est ainsi pas ce que l’on peut qualifier de foudre de guerre. La cadence générale n’est en effet pas particulièrement soutenue tout au long de ces cinq compositions même si on va tout de même pouvoir trouver par endroit quelques séquences un poil plus mouvementées (sans pour autant friser l’hystérie) comme c’est le cas par exemple sur "Fumarole Emanations" à 2:59, les premiers instants de "Phreatic Explosions" puis de nouveau à compter de 1:07 et 2:57 ou "Pyroclastic Flows" à 0:16.

Le reste du temps, les Portugais vont dérouler un Death Metal mid-tempo sombre, massif et sinueux dont la force et la densité vont littéralement écraser l’auditeur. Une sensation de pesanteur inextricable que seul l’instrumental "Igneous Fluids" parvient néanmoins à alléger par l’absence évidente de ce growl rugueux mais aussi par ces notes et ces ambiances toujours aussi sinistres mais cette fois-ci beaucoup plus diffuses et suggestives. Naturellement, vous ne trouverez rien de bien nouveau ni rien de très compliqué dans cette formule qui par moment évoque également des groupes tels que Lucifyre ou Phobocosm mais Phenocryst donne déjà sur ce premier EP le sentiment d’un groupe très à l’aise dans son domaine. Riffs telluriques, mélodies fuligineuses, growl profond, ambiances épaisses et chargées, dynamique rampante mais parfois prise de spasmes soudains et nettement plus vifs... Rien ne manque à ce premier EP qui ne fera certainement pas bouger les lignes mais qui en plus d’être particulièrement efficace dans son genre a aussi le mérite de changer un petit peu de ce qui se fait habituellement de nos jours en matière de Death Metal.



Paru fin 2021, il est fort probable que vous soyez déjà tombés sur ce Explosions et que vous n’ayez pas eu besoin de cette chronique pour en mesurer toutes les qualités. Si ce n’était pas le cas, voilà clairement un groupe qui mérite votre attention si ce genre de Death Metal mid-tempo et rampant ne vous fait pas peur, si une invitation à vous cramer les poils et probablement davantage dans les entrailles de la Terre vous fait d’ores et déjà frémir d’impatience et d’excitation et si entendre une groupe portugais de Death Metal causer volcans et géologie vous rend tout simplement curieux. Bref, une mise en bouche particulièrement appétissante à laquelle Phenocryst a d’ailleurs déjà donné suite mais ça c’est une histoire qu’on abordera ensemble une prochaine fois. En attendant, voilà de quoi vous régaler. C’est quand même vachement bien le Death Metal, pouvoir s’instruire tout en écoutant quelques poilus faire le plus de bruit possible de façon plus ou moins intelligente. Franchement, on n’a toujours pas trouvé mieux. Prenons par exemple le cas des Portugais de Phenocryst. Savez-vous ce qu’est un phénocristal ? Eh bien moi non plus je ne le savais pas mais comme je suis un petit peu curieux, je suis allé chercher sur Internet et voici ce que m’a appris le site https://www.le-comptoir-geologique.com On pourrait évidemment allez plus loin dans l’apprentissage (le terme « porphyroblaste" donne évidemment très envie d’en savoir davantage) mais je vais quand même m’arrêter là car la géologie n‘est clairement pas mon domaine ni tout à fait le propos de cette chronique (même si, vous allez le voir, il l’est quand même indirectement).Formé en 2020 à Lisbonne par des musiciens déjà pas mal expérimentés, Phenocryst sortait sa toute première production en décembre 2021. Un EP intituléparu non pas sur un petit label du coin mais sous les couleurs de Blood Harvest Records, structure suédoise plutôt discrète ces derniers mois mais néanmoins toujours gage de qualité. Comme je le laissais sous-entendre un petit peu plus haut, derrière ce titre pour le moins explicite et cette illustration tout aussi parlante se cache un Death Metal tellurique dont les thématiques vont s’intéresser à la volcanologie et à la géologie. Pheocryst va donc nous causer de magma en fusion ("Pyroclastic Flows", "Igneous Fluids"), de cratères ("Craters"), de fumeroles toxiques ("Fumarole Emanations") et autres joyeusetés que réserve n’importe quel volcan en activité ("Phreatic Explosions"). Un programme assurément chaud bouillant.Musicalement, ces influences puisées dans les profondeurs de la Terre se traduisent sur disque par un Death Metal épais, rampant et organique qui, s’il n’est pas nécessairement d’une très grande originalité (on pense par exemple pas mal à Grave Miasma tout au long de ces vingt-trois minutes, les bâtonnets d’encens en moins), n’en reste pas moins exécuté avec soin, efficacité et inspiration. Phenocryst n’est ainsi pas ce que l’on peut qualifier de foudre de guerre. La cadence générale n’est en effet pas particulièrement soutenue tout au long de ces cinq compositions même si on va tout de même pouvoir trouver par endroit quelques séquences un poil plus mouvementées (sans pour autant friser l’hystérie) comme c’est le cas par exemple sur "Fumarole Emanations" à 2:59, les premiers instants de "Phreatic Explosions" puis de nouveau à compter de 1:07 et 2:57 ou "Pyroclastic Flows" à 0:16.Le reste du temps, les Portugais vont dérouler un Death Metal mid-tempo sombre, massif et sinueux dont la force et la densité vont littéralement écraser l’auditeur. Une sensation de pesanteur inextricable que seul l’instrumental "Igneous Fluids" parvient néanmoins à alléger par l’absence évidente de ce growl rugueux mais aussi par ces notes et ces ambiances toujours aussi sinistres mais cette fois-ci beaucoup plus diffuses et suggestives. Naturellement, vous ne trouverez rien de bien nouveau ni rien de très compliqué dans cette formule qui par moment évoque également des groupes tels que Lucifyre ou Phobocosm mais Phenocryst donne déjà sur ce premier EP le sentiment d’un groupe très à l’aise dans son domaine. Riffs telluriques, mélodies fuligineuses, growl profond, ambiances épaisses et chargées, dynamique rampante mais parfois prise de spasmes soudains et nettement plus vifs... Rien ne manque à ce premier EP qui ne fera certainement pas bouger les lignes mais qui en plus d’être particulièrement efficace dans son genre a aussi le mérite de changer un petit peu de ce qui se fait habituellement de nos jours en matière de Death Metal.Paru fin 2021, il est fort probable que vous soyez déjà tombés sur ceet que vous n’ayez pas eu besoin de cette chronique pour en mesurer toutes les qualités. Si ce n’était pas le cas, voilà clairement un groupe qui mérite votre attention si ce genre de Death Metal mid-tempo et rampant ne vous fait pas peur, si une invitation à vous cramer les poils et probablement davantage dans les entrailles de la Terre vous fait d’ores et déjà frémir d’impatience et d’excitation et si entendre une groupe portugais de Death Metal causer volcans et géologie vous rend tout simplement curieux. Bref, une mise en bouche particulièrement appétissante à laquelle Phenocryst a d’ailleurs déjà donné suite mais ça c’est une histoire qu’on abordera ensemble une prochaine fois. En attendant, voilà de quoi vous régaler.

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2021 - Blood Harvest Records Death Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : (1) 3.75/5

plus d'infos sur Phenocryst

Death Metal - 2020 - Portugal

écoutez Fumarole Emanations

Phreatic Explosions

Pyroclastic Flows

Craters

Igneous Fluids

tracklist 01. Fumarole Emanations (05:40) 02. Phreatic Explosions (05:49) 03. Pyroclastic Flows (04:17) 04. Craters (04:24) 05. Igneous Fluids (03:10)

Durée : 23:20

line up D.S. / Chant, Guitare

N. / Chant, Guitare

V.M. / Basse

Tosher / Batterie

parution 17 Décembre 2021

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