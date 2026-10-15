Wormphlegm - Tomb Of The Ancient King Chronique Tomb Of The Ancient King

Aujourd’hui je vais vous parler d’un groupe qui bouffe les pissenlits par la racine depuis déjà vingt ans. Un groupe porté en très haute estime par tous les amateurs de Funeral Doom mais un groupe que personne ou presque ne connait... Eh oui, la vie est parfois mal faite et si le nom de Wormphlegm ne vous dit rien, inutile de vous flageller car il y a fort à parier que vous n’êtes pas le seul à être passé à côté de cette entité lorsque celle-ci respirait encore.



Originaire de Finlande et plus précisément de Lahti, une petite ville située à une heure de route au nord d’Helsinki, Wormphlegm voit le jour au cours de l’année 2000 sous l’impulsion de Matti Mäkelä aka Conqueror Worm Grubgorge Pestilent Diarrhoeator (Consumption, Corpsessed, Pestilent Hex, Profetus, Tormentor Tyrant, Tyranny...), Lauri Lindqvist aka Apostatic Excrementor (Tyranny, ex-Ymir) et enfin un certain Dirtmaster (ex-Rienaus, ex-Death Citadel) dont l’identité civile reste à ce jour inconnue. Quelques mois plus tard, courant 2001, le trio sort sa première démonstration. Une cassette intitulée In An Excruciating Way Infested With Vermin And Violated By Executioners Who Practise Incendiarism And Desanctifying The Pious parue sur le label Phlegmcum Productions (petite structure très probablement tenue par l’un des membres de la formation) et composée d’un seul morceau de trente-deux minutes. Malgré ces débuts encourageants, il faudra attendre juillet 2005 pour que Wormphlegm fasse son retour avec la sortie de Tomb Of The Ancient King. Un premier album paru sur Painiac Records (Armagedda, Blasphemous Evil, Judas Iscariot, Lugubrum, Mournful Congregation, Thergothon, Worship...) absolument introuvable il y a de cela encore quelques semaines.



En effet, face à cette pénurie qui cours depuis déjà plusieurs années et des prix évidemment indécents lorsqu’un exemplaire refait surface de temps à autre, Extremely Rotten Productions a choisi de prendre les choses en mains avec la parution en août dernier d’une réédition remasterisée disponible cette fois-ci en vinyle dans une version double LP certainement plus adaptée mais aussi en CD pour les quelques irréductibles encore attachés à ce format. Autant vous dire que le père Mikkelsen a fait plus d’un heureux et que l’occasion était trop belle pour ne pas vous en parler aujourd’hui.



Trois titres, soixante-et-une minutes, voilà ce qui vous attend à l’écoute de ce monstre de noirceur. Un disque dangereux à ne définitivement pas mettre entre toutes les oreilles sous peine de réveiller de vieux démons et de porter atteinte à votre santé mentale, enjeu majeur par les temps qui courent... Une promesse absolument terrifiante qui, je dois pourtant l’avouer, s’avère également particulièrement excitante. Car on ne va pas se le cacher, c’est aussi l’intérêt de ce genre de musique, nous transporter dans d’obscures contrées, dérangées et dérangeantes tout en étant paradoxalement confortablement installés dans nos intérieurs à l’abris des regards et autres stimuli (bon, vous pouvez toujours décidé d’écouter cet unique album Wormphlegm dans les transports en commun mais l’expérience sera certainement un petit peu moins concluante si vous voulez mon avis).

Ce voyage dans les recoins les plus sombres et les plus torturés de la psyché passe par une formule étonnamment simple et épurée puisque c’est en effet avec une certaine économie de mouvements, caractéristique du genre, que Wormphlegm mène "tranquillement" sa barque. Comme le suggère ces durées "excessives" (vingt-neuf minutes pour "Epejumalat Monet Tesse Muinen Palveltin Caucan Ja Lesse", treize pour "Tomb Of The Ancient King" et dix-sept pour "Return Of The Ice Age And The Tortyrant"), les riffs dispensés par Matti Mäkelä trainent leurs tourments est leur mal-être comme des âmes en peine, laissant dans leurs sillons la marque de ceux à qui ont a tout pris et à qui il ne reste plus que la haine et la folie. Il en va de même de ces frappes de batterie dispensées par un Dirtmaster évidemment tout en retenue, celle qui s’impose lorsque l’on marque le pas sur ces riffs plombés et plombants. Si la basse de Lauri Lindqvist s’avère quant à elle plus diffuse et moins perceptible, elle n’en laisse pas moins son empreinte tout au long de ces soixante-et-une minutes particulièrement éreintantes. Ces riffs qui puent la mort, la misère et la désolation, cette batterie cérémoniale et cette basse sournoise pourraient très bien suffire à faire de Tomb Of The Ancient King un excellent album mais c’est sans compter un autre élément de choix : le chant. Partagé entre les trois membres du groupe, les lignes de chant dispensées tout au long de l’album offrent des contrastes et des nuances particulièrement intéressantes. Growls profonds, murmures inquiétants, incantations sinistres, cris malades et habités... Tout y passe. L’incarnation vocale d’une folie viscérale qui ne peut que marquer durablement les esprits. Assurément une source d’inspiration majeure pour des groupes tels que Swallowed, Spectral Voice ou Black Curse qui en feront plus tard eux aussi un élément incontournable et marquant de leur musique.



Unique album d’un groupe qui, sans être connu, a pourtant laissé une marque indélébile sur ce genre qu’est le Funeral Doom, Tomb Of The Ancient King méritait le traitement qui lui a été réservé par Extremely Rotten Productions. Une mise en lumière nécessaire pour un disque intense, certainement pas en termes de BPMs mais assurément en termes d’émotions négatives ressenties. Misère, dépression, abandon, haine, perversion... Une plongée dans les abîmes de l’âme qui ne peut laisser indifférent et qui se devait de figurer dans ces pages. Vous voilà désormais prévenus (si vous ne l’étiez pas déjà) mais oserez-vous tenter le voyage même si cela signifie vous mettre en péril ?

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE