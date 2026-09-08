Hecate Enthroned - The Corpse Of A Titan, A Lament Long Buried Chronique The Corpse Of A Titan, A Lament Long Buried

« Bonjour. Je suis un groupe anglais et je fais du black metal sympho depuis les années 90. CRADLE OF FILTH ? Noooooon. Mais mes fans continuent d’assurer que j’en avais l’étoffe, et Sakrifiss avoue même avoir eu un gros faible pour The Slaughter of Innocence, a Requiem for the Mighty, sorti en 1997. Bah oui, je suis HECATE ENTHRONED et je suis de retour en 2026 après sept ans d’absence. Mais bon, je n’avais pas vraiment disparu : c’est plutôt que j’espace beaucoup mes albums. Mes quatre derniers datent de 2004, 2013, 2019 et 2026. Je prends mon temps ! »



Effectivement, il faut avant tout saluer la longévité du groupe, même s’il se montre peu actif. Cela n’a d’ailleurs pas vraiment d’impact sur le line-up, qui semble parfaitement s’accommoder de ce fonctionnement au ralenti. Les piliers sont toujours Dylan Hughes à la basse et Nigel Dennan aux guitares, tous deux à leur poste depuis 1995, ainsi qu’Andy Milnes aux guitares, arrivé deux ans plus tard. Pete White est aux claviers depuis 2004, Joe Stamps au chant depuis 2015 et le petit nouveau, Matt Holmes, tient la batterie depuis tout de même 2020.



Le changement ne fait décidément pas vraiment partie du vocabulaire de HECATE ENTHRONED, qui reste d’ailleurs pour la deuxième fois d’affilée chez le même label, l’Américain M-Theory Audio. Le groupe demeure tout aussi fidèle à son style musical et ne tente aucune folie, aucun écart. N’importe quel habitué retrouvera donc des compositions familières et sans grandes surprises, mais rassurantes par leur solidité. Il suffit vraiment de fermer les yeux et de se laisser emporter par ces neuf morceaux pour repartir environ vingt-cinq ans en arrière, le temps de 54 minutes. C’est vraiment ça, avec en prime la même touche et les mêmes émotions. On retrouve des mélodies épiques et d’autres plus mélancoliques ; on croise des vocaux plus clairs, comme ces déclamations féminines soufflées sur « Pwca », mais aussi des passages au piano et d’autres à la guitare acoustique. Il y a beaucoup de petits plaisirs coupables sur cet album, qui aurait sans doute été porté aux nues s’il était sorti à la bonne époque.



En 2026, en revanche, il parlera forcément à moins de monde. Tout d’abord, il devrait toucher de plein fouet les nostalgiques, ceux qui ont connu l’époque où le black symphonique savait être grandiloquent sans pour autant sacrifier ses guitares, son agressivité et ses atmosphères obscures. Ils retrouveront ici des sonorités, des constructions et surtout une sensibilité qui les ramèneront immédiatement à la seconde moitié des années 90 et au début des années 2000. Ensuite, il pourrait très bien séduire ceux qui ne connaissent pas encore très bien le black metal. Malgré ses vocaux extrêmes et ses accélérations, HECATE ENTHRONED reste en effet particulièrement accessible grâce à l’importance accordée aux mélodies, aux claviers, aux ambiances et aux nombreux changements de rythme. Il y a toujours quelque chose à quoi se raccrocher, une mélodie, un passage épique ou une respiration acoustique, ce qui en fait une porte d’entrée beaucoup moins hostile que nombre de formations plus radicales.



En revanche, l’album aura probablement plus de mal à retenir l’oreille des auditeurs les plus sectaires, de ceux qui ne jurent que par les formes les plus âpres du black, mais aussi de ceux qui recherchent des sonorités plus actuelles. Car HECATE ENTHRONED ne cherche absolument pas à sonner comme un groupe de 2026 : il assume jusqu’au bout une formule éprouvée depuis plusieurs décennies. On pourra y voir un manque d’audace ou, au contraire, une fidélité presque réconfortante à une époque et à une manière de faire du black symphonique. Et c’est finalement tout le paradoxe de cet album : ce qui risque de le rendre désuet aux oreilles de certains est précisément ce qui fera tout son charme auprès des autres.

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