chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
211 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Revelation
 Revelation - For The Sake O... (C)
Par Ikea		   
Gorge
 Gorge - Deeds Of Horror (C)
Par Sosthène		   
Chat Pile
 Chat Pile - Who Loves the Sun (C)
Par AxGxB		   
Corium
 Corium - Anger / Chain / Re... (C)
Par isotaupe		   
Les news du 8 Septembre 2026
 Les news du 8 Septembre 202... (N)
Par Dantefever		   
Les news du 7 Septembre 2026
 Les news du 7 Septembre 202... (N)
Par Sakrifiss		   
Revelation
 Revelation - ...Yet So Far (C)
Par Arnaud*		   
Neon Nightmare
 Neon Nightmare - Faded Dream (C)
Par Arnaud*		   
Warning
 Warning - Rituals of Shame (C)
Par Arnaud*		   
Cultus Sanguine
 Cultus Sanguine - Shadows' ... (C)
Par Jean-Clint		   
Arronfest Open Air VI
 Arronfest Open Air VI - Ant... (R)
Par Jean-Clint		   
Manes
 Manes - Under ein blodraud ... (C)
Par isotaupe		   
Ninth Realm
 Ninth Realm - Damnation's Veil (C)
Par xworthlessx		   
Interview avec HEART ATTACK
 Interview avec HEART ATTACK - (D)
Par Sosthène		   
Les news du 1 Septembre 2026
 Les news du 1 Septembre 202... (N)
Par Deathrash.		   
Desecrated Altar
 Desecrated Altar - Rites Of... (C)
Par Keyser		   
Electric Wizard
 Electric Wizard - Black Masses (C)
Par gulo gulo		   
Mucky Pup
 Mucky Pup - Lemonade (C)
Par coreandcoupdate		   
Sectarian Defacement
 Sectarian Defacement - Host... (C)
Par gulo gulo		   
Nargaroth
 Nargaroth - Apocalyptic Steel (C)
Par Delak6788		   
Burial Ruthless
 Burial Ruthless - Held by Evil (C)
Par Jean-Clint		   

Helgafell - Chronicles

Chronique
Helgafell Chronicles
L’humain est empli de contradictions. C’est ballot. Mais c’est à cause de ses faiblesses, et du fait qu’il pense avec différentes parties de son corps selon ses pulsions. Il y a ce que dit l’esprit, puis ce que réclament le cœur, le ventre, le sexe. Alors tu peux assurer que tu perdras trois kilos dans le mois qui arrive et finalement acheter les croissants aux amandes de la boulangerie d’à côté, parce que leur odeur t’a fait perdre la raison. Tu peux jurer à ta blonde que tu lui seras fidèle toute la vie et jeter sa dépouille dans un champ quelques années plus tard… Sakrifiss, lui, a encore été confronté à ses contradictions récemment, à cause du label Naturmacht et du groupe HELGAFELL… Et le pire, c’est que les contradictions se situent à plusieurs niveaux, avec même des contre-contradictions… On en parle.

Ceux qui sont assidus à mes chroniques ont dû remarquer que je critiquais les signatures du label Naturmacht ces temps-ci. Je n’hésite pas à radoter et à affirmer que ses poulains ne sont plus aussi flamboyants qu’à une époque. J’ose même le comparer à Northern Silence, cette écurie enfermée dans un certain style de black et qui ne propose plus qu’un ou deux albums marquants sur cinq. Les exceptions existent encore chez Naturmacht, comme ASTRAL ALCHEMY, mais c’est à peu près le seul à vraiment tirer son épingle du jeu. Cela ne signifie pas que les autres sont mauvais, mais simplement qu’ils évoluent dans une cour très semblable à celle de beaucoup d’autres. NOCTURNAL REVERIES, FIRMAMENT, PAISAUNT… sont tous très bons, et pourtant ils ne donnent pas autant envie d’être réécoutés que des GRIMA ou des HAVUKRUUNU.

Et HELGAFELL ? Eh bien, d’abord, je dois rappeler que j’avais découvert et chroniqué son premier album, Landvaettir, et que j’en avais plutôt dit du bien. Il avait des défauts, mais il était très prometteur. Le groupe anglais a d’ailleurs été rapidement repéré par Naturmacht, et c’est chez ce dernier qu’est paru son deuxième album en 2019. Puis plus rien pendant sept ans, avant ce troisième opus : Chronicles. Et ce qui est sûr, c’est que le seul homme derrière le projet, Feigsfar, s’est amélioré. Et ce, aussi bien dans la composition que dans l’exécution. Voilà du black metal atmosphérique inspiré et cohérent, ayant de plus trouvé sa personnalité à travers une thématique claire et nette : l’histoire de l’Angleterre médiévale. Quatre périodes sont abordées à travers quatre compositions.

« The Harrying of the North » nous emporte à l’époque de Guillaume le Conquérant, en 1069-1070, après la conquête normande. Il réprime alors les révoltes du nord de l’Angleterre par une campagne de destruction particulièrement violente. Les paroles mentionnent explicitement la dévastation des terres et la disparition de l’ancienne lignée royale anglaise.

« The Bandit of the Marsh » raconte Alfred le Grand et sa résistance aux Vikings en 878. Après sa défaite face à la Grande Armée viking, il se réfugie dans les marais d’Athelney, rassemble ses forces puis reconquiert son royaume.

« The Council of Folly » s’intéresse à la conquête de l’Angleterre par Sven à la Barbe fourchue (Sweyn Forkbeard), au début du XIe siècle.

Enfin, « The Union of Kings » aborde la bataille de Brunanburh, en 937. La victoire d’Æthelstan est souvent considérée comme un moment majeur dans la consolidation du royaume d’Angleterre.

Bonne musique, bon concept, et pourtant je classerai cet album dans la catégorie de ceux qui font stagner le label Naturmacht. Car toutes ses qualités semblent éphémères. Alors que les quatre morceaux sont d’un niveau égal, la lassitude s’installe trop rapidement. On trouve pourtant des ajouts intéressants, allant d’ambiances pagan à des vocaux plus clairs, chantés ou sous forme de chœurs, mais ils se découvrent déjà presque tous dès le premier morceau. L’attrait de l’album diminue finalement morceau après morceau, passage après passage.

C’est là que revient cette fameuse contradiction. Chronicles est indéniablement meilleur que les précédents travaux de HELGAFELL : plus maîtrisé, plus personnel, plus abouti. Feigsfar a progressé dans tous les domaines et livre sans doute ici son album le plus solide. Seulement, être bon ne suffit pas forcément à donner envie de revenir. Passée la découverte de son univers médiéval et de ses quelques variations, Chronicles dévoile trop vite l’ensemble de ses cartes et peine ensuite à renouveler l’intérêt. Rien ne s’effondre, rien ne devient mauvais, mais plus grand-chose ne surprend.

Alors oui, HELGAFELL confirme toutes les promesses que j’avais décelées à ses débuts… tout en confirmant exactement ce que je reproche aujourd’hui à Naturmacht. Voilà un album que j’apprécie, que je trouve réussi et auquel je reconnais une véritable identité, mais que je ne ressens déjà plus vraiment le besoin de réécouter. Contradiction, quand tu nous tiens…
Thrasho Amazon Sakrifiss
10 Septembre 2026 - 48 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Helgafell
Black Metal atmosphérique
2026 - Naturmacht Productions
notes
Chroniqueur : 7/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Helgafell
 Helgafell
Black Metal atmosphérique - 2017 - Royaume-Uni		   

tracklist
01.   The Harrying of the North
02.   The Bandit of the Marsh
03.   The Council of Folly
04.   The Union of Kings

Durée : 34:20

line up
parution
27 Mars 2026

voir aussi
Helgafell
 Helgafell
Landvaettir
2019 - Nykta Records		   

Essayez aussi
Krallice
 Krallice
Crystalline Exhaustion
2022 - P2		   
Terragon
 Terragon
Chapitre II : Baudelaire
2022 - Indépendant / Acid Vicious		   
Árstíðir Lífsins
 Árstíðir Lífsins
Aldafǫðr Ok Munka Dróttinn
2014 - Ván Records		   
Funérarium
 Funérarium
Vampirizare Eterna
2025 - Indépendant		   
Ellende
 Ellende
Todbringerin
2024 - AOP Records		   

Entretien avec CAGE FIGHT
Lire le podcast
Deftones
Gore
Lire la chronique
Helgafell
Chronicles
Lire la chronique
The Dillinger Escape Plan
The Dillinger Escape Plan (EP)
Lire la chronique
Cvinger
Rites Ov Flesh
Lire la chronique
Astral Alchemy
Weaving Chilling Magical Dr...
Lire la chronique
Gorge
Deeds Of Horror
Lire la chronique
Hecate Enthroned
The Corpse Of A Titan, A La...
Lire la chronique
Entretien avec DEATH DECLINE
Lire le podcast
Nekrodawn
Covenant Of Carnage
Lire la chronique
Revelation
For The Sake Of No One
Lire la chronique
Arronfest Open Air VI
Antilife + Barbara + Boulet...
Lire le live report
Cultus Sanguine
Shadows' Blood
Lire la chronique
Redstone
The Fall
Lire la chronique
Motocultor 2026 - Live Report
Lire le dossier
Corium
Anger / Chain / Reaction
Lire la chronique
Fen
Elemental (Part 1: Mourning...
Lire la chronique
Exumer
Death Mask Messiah
Lire la chronique
Interview avec HEART ATTACK
Lire le podcast
Chat Pile
Who Loves the Sun
Lire la chronique
Manes
Under ein blodraud maane
Lire la chronique
Savage
Septic Tomb (EP)
Lire la chronique
La photo mystère du 1 Septembre 2026
Jouer à la Photo mystère
Desecrated Altar
Rites Of Imprecation (Démo)
Lire la chronique
Ninth Realm
Damnation's Veil
Lire la chronique
Revelation
...Yet So Far
Lire la chronique
Mucky Pup
Lemonade
Lire la chronique
D.R.I.
4 Of A Kind
Lire la chronique
Mortem
Mørketid
Lire la chronique
Sectarian Defacement
Hostile Consuming Rapture
Lire la chronique