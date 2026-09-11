Profane Burial - Desolate Echoes Of Turmoil Chronique Desolate Echoes Of Turmoil





D’ailleurs d’entrée le combo va nous montrer qu’il est en grande forme via l’excellent « Den Fortaptes Krønike » qui débute de façon posée avec une douce guitare claire en reverb’, avant de voir l’ensemble s’épaissir progressivement avec des riffs lourds et syncopés sur fond de batterie tout en cassures, puis faire exploser l’ensemble via de nombreux blasts furibards joués en alternance avec des passages ralentis. A la fois le feu et la glace comme la brutalité et la mélodie cette ouverture ratisse un large panel d’influences, où le côté majestueux et technique s’inclut parfaitement dans la simplicité obscure… telle une tempête qui ne va pas s’éterniser sur la durée. Ce versant frontal va être mis plus en avant sur « Prognostic Augural Obsolescence » à la virulence bien marquée, mais qui pourtant n’en oublie pas d’être équilibré de par des accents très cinématographiques typiquement Heroic Fantasy aux atmosphères éthérées et mélodiques. Car même si c’est souvent bestial et opaque la musique des scandinaves reste régulièrement lumineuse, et après ces deux titres très addictifs l’intensité va encore monter d’un cran sur le grandiloquent mais accessible « Triumph Of Dreadful Aftermath », qui va mettre sur le devant de la scène un côté épique affirmé dans un orage grondant où ça tabasse sec avant des ralentissements prononcés où la nostalgie est à l’honneur, via du solo impeccable pour mieux ensuite relancer le côté bas du front du fait de montagnes russes constantes. Ça accélère donc autant que ça ralentit et les claviers sont poussés ici plus loin vers du symphonique impressionnant mais qui ne déborde pas pour que l’électricité reste clairement la reine au milieu des instruments classiques, loin de vouloir aller vers certains débordements qu’a pu faire DIMMU BORGIR dans la décennie.



Cependant sans aller jusqu’à la sortie de route on n’est pas très loin de certains excès sur l’horrifique et grandiloquent « Channeling Epiphany » qui en oublie parfois quelques fondamentaux, même si ça reste de très bon niveau et franchement accrocheur… jouant donc autant sur l’explosivité et l’agressivité que (principalement) les cassures et le piano inquiétant, qui se greffent à des relents nuageux légèrement pompeux mais où la cohésion reste heureusement de mise. Sans être donc un ratage on se rend compte que néanmoins la frontière est assez ténue entre la technique et l’indigeste, heureusement ici tout y est agréable d’autant plus que ça sera le seul moment faible de ce long-format vu que la doublette à suivre (« Horror Code Pt. 2 » / « Malicious Discomfort ») va revenir vers une certaine sobriété, en jouant sur l’équilibre des forces en présence comme en misant plus sur le côté rampant au milieu d’explosions furibardes afin d’offrir un ressenti étouffant où la lumière a du mal à pénétrer l’opacité brumeuse et ce décorum froid où le brouillard prend toute sa place dans l’espace disponible.



Se terminant donc par une homogénéité permanente où la qualité est une fois encore à souligner ce nouveau cru de l’entité s’agglomère totalement avec ceux qui l’ont précédé, en montrant cependant un visage plus ambitieux qu’il ne l’était déjà mais sans y perdre en puissance comme en virulence celle-ci sachant se faire oublier pour mieux revenir dans la foulée. Particulièrement nocturne dans son esprit mais jamais avare pour y faire apparaître quelques éléments solaires ce « Desolate Echoes Of Turmoil » va demander (comme d’habitude pour ses géniteurs) du temps et de la patience pour être totalement appréhendé et se dévoiler intégralement, vu qu’il recèle nombre de notes et d’harmonies qu’on ne soupçonnerait pas initialement et qui vont se découvrir au fur et à mesure, si on se donne la peine d’y revenir fréquemment. Confirmant donc tout le positif qu’on pense de lui le groupe reste un des leaders du genre dans son pays et il serait dommage de passer à côté pour ceux qui n’ont pas eu la chance de l’écouter, on ne peut que les encourager à le faire rapidement histoire que la bande obtienne enfin le statut qu’elle est en droit de réclamer… ça ne serait que justice et absolument mérité. Après s’être fait longuement désirer pour sortir le très réussi « My Plateau » le trio de Kråkstad a été cette fois-ci beaucoup plus réactif pour publier la suite de ses aventures, vu qu’il s’est écoulé à peine plus de deux ans pour que ce troisième opus voit le jour… preuve donc que le groupe est sur une bonne dynamique et qu’il compte bien continuer le chemin parcouru depuis sa création en 2013. Car les périodes de turbulences semblent désormais passées et les trois comparses sont donc bien décidés à rattraper le temps perdu pour montrer enfin à la face du monde tout leur talent, qui n’a malheureusement pas eu droit à la visibilité qu’ils étaient en droit d’espérer… la faute à des sorties sur des labels assez confidentiels, et ça n’est pas la signature chez la récente structure Romaine (These Hands Melt) qui va arranger cela. Pourtant il serait dommage de ne pas continuer à suivre l’expérience musicale proposée par les Norvégiens vu qu’ils signent une fois encore une vraie réussite à la fois violente, symphonique et progressive particulièrement travaillée et technique mais qui possède toujours en son sein une grande maîtrise ainsi qu’une fluidité constante, qui évite ainsi le trop-plein d’effets divers dommageables durant ces six morceaux longs mais absolument imparables.D’ailleurs d’entrée le combo va nous montrer qu’il est en grande forme via l’excellent « Den Fortaptes Krønike » qui débute de façon posée avec une douce guitare claire en reverb’, avant de voir l’ensemble s’épaissir progressivement avec des riffs lourds et syncopés sur fond de batterie tout en cassures, puis faire exploser l’ensemble via de nombreux blasts furibards joués en alternance avec des passages ralentis. A la fois le feu et la glace comme la brutalité et la mélodie cette ouverture ratisse un large panel d’influences, où le côté majestueux et technique s’inclut parfaitement dans la simplicité obscure… telle une tempête qui ne va pas s’éterniser sur la durée. Ce versant frontal va être mis plus en avant sur « Prognostic Augural Obsolescence » à la virulence bien marquée, mais qui pourtant n’en oublie pas d’être équilibré de par des accents très cinématographiques typiquement Heroic Fantasy aux atmosphères éthérées et mélodiques. Car même si c’est souvent bestial et opaque la musique des scandinaves reste régulièrement lumineuse, et après ces deux titres très addictifs l’intensité va encore monter d’un cran sur le grandiloquent mais accessible « Triumph Of Dreadful Aftermath », qui va mettre sur le devant de la scène un côté épique affirmé dans un orage grondant où ça tabasse sec avant des ralentissements prononcés où la nostalgie est à l’honneur, via du solo impeccable pour mieux ensuite relancer le côté bas du front du fait de montagnes russes constantes. Ça accélère donc autant que ça ralentit et les claviers sont poussés ici plus loin vers du symphonique impressionnant mais qui ne déborde pas pour que l’électricité reste clairement la reine au milieu des instruments classiques, loin de vouloir aller vers certains débordements qu’a pu faire DIMMU BORGIR dans la décennie.Cependant sans aller jusqu’à la sortie de route on n’est pas très loin de certains excès sur l’horrifique et grandiloquent « Channeling Epiphany » qui en oublie parfois quelques fondamentaux, même si ça reste de très bon niveau et franchement accrocheur… jouant donc autant sur l’explosivité et l’agressivité que (principalement) les cassures et le piano inquiétant, qui se greffent à des relents nuageux légèrement pompeux mais où la cohésion reste heureusement de mise. Sans être donc un ratage on se rend compte que néanmoins la frontière est assez ténue entre la technique et l’indigeste, heureusement ici tout y est agréable d’autant plus que ça sera le seul moment faible de ce long-format vu que la doublette à suivre (« Horror Code Pt. 2 » / « Malicious Discomfort ») va revenir vers une certaine sobriété, en jouant sur l’équilibre des forces en présence comme en misant plus sur le côté rampant au milieu d’explosions furibardes afin d’offrir un ressenti étouffant où la lumière a du mal à pénétrer l’opacité brumeuse et ce décorum froid où le brouillard prend toute sa place dans l’espace disponible.Se terminant donc par une homogénéité permanente où la qualité est une fois encore à souligner ce nouveau cru de l’entité s’agglomère totalement avec ceux qui l’ont précédé, en montrant cependant un visage plus ambitieux qu’il ne l’était déjà mais sans y perdre en puissance comme en virulence celle-ci sachant se faire oublier pour mieux revenir dans la foulée. Particulièrement nocturne dans son esprit mais jamais avare pour y faire apparaître quelques éléments solaires ce « Desolate Echoes Of Turmoil » va demander (comme d’habitude pour ses géniteurs) du temps et de la patience pour être totalement appréhendé et se dévoiler intégralement, vu qu’il recèle nombre de notes et d’harmonies qu’on ne soupçonnerait pas initialement et qui vont se découvrir au fur et à mesure, si on se donne la peine d’y revenir fréquemment. Confirmant donc tout le positif qu’on pense de lui le groupe reste un des leaders du genre dans son pays et il serait dommage de passer à côté pour ceux qui n’ont pas eu la chance de l’écouter, on ne peut que les encourager à le faire rapidement histoire que la bande obtienne enfin le statut qu’elle est en droit de réclamer… ça ne serait que justice et absolument mérité.

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2026 - These Hands Melt Black Metal Symphonique notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

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Black Metal Symphonique - 2013 - Norvège

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Prognostic Augural Obsolescence

Triumph of Dreadful Aftermath

Channeling Epiphany

Horror Code pt. 2

Malicious Discomfort

tracklist 01. Den Fortaptes Krønike 02. Prognostic Augural Obsolescence 03. Triumph Of Dreadful Aftermath 04. Channeling Epiphany 05. Horror Code pt. 2 06. Malicious Discomfort

Durée : 43 minutes

line up Kjetil Ytterhus / Chant - Claviers

André Aaslie / Guitare - Basse - Claviers

Bjørn Dugstad Rønnow / Batterie

parution 24 Juillet 2026

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