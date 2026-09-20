HKSPK - Heimkehr Chronique Heimkehr (EP)

HKSPK, anciennement appelé HELLO KITTI SCUM PORN KILLER, nouvelle formation allemande avec en son sein un guitariste – chanteur surnommé Jim Tonik, parfois je me demande à quoi bon m’infliger ça. Qu’est-ce que j’y gagne ? En suis-je grandi ? Est-ce que j’en sors plus intelligent ? Plus cultivé ? J’espère juste que les mecs ne jouent pas du metal parodique et que l’étiquette black death tiendra ses promesses… C’est fou d’en arriver là, de placer les attentes à un aussi bas niveau.



Heimkehr est donc le prolongement du LP Holy Scum paru en 2024. Après une brève introduction (« Prelude »), la formation donne des gages de sérieux : « Torture » est un titre ultra efficace torché en moins de deux minutes. Pas de fioritures, ça fonce effectivement à l’essentiel et cette démarche radicale sera d’ailleurs observé tout au long des huit pistes. Cependant, pratiquer la violence en bande organisée n’est plus un critère suffisant pour émoustiller la ménagère, aussi est-ce que les alternances de registres finissent-elles par me perdre, à la recherche de l’identité réelle de ce énième arrivant sur la scène teutonne. Un coup black, un coup death option « brutal » (« White Secretions II »), les morceaux ont beau défiler à la vitesse de l’éclair, si ce n’est les six trop longues minutes du finish, ils sortent tout aussi rapidement de la mémoire.



Je le reconnais, les mecs manient fort correctement leurs instruments et savent se doter d’une production solide qui met en avant les parties les plus massives du registre. De plus, le chant guttural s’avère très efficace, des éléments positifs donc. Mais entre le death qui tâche d’un « White Secretions II » ou de « Rot in Despair » et les effluves d’black ‘n’ roll (« Kill the Weak » ; « Rain in the Face »), je ne vois nulle trace d’homogénéité. Pour certains ce n’est peut-être pas pénalisant, me concernant cela me fatigue car j’ai l’impression que le trio est encore en quête de son moi profond.



N’oublions donc pas que HKSPK n’a que deux ans d’existence, il a donc le temps de s’affiner et probablement qu’à égal degré de violence l’âge apportera la personnalité nécessaire au projet. En l’état, je retiendrai surtout « Torture », sans doute le moment le plus mémorable de cette sortie pour son caractère intransigeant, sa vélocité, son parfum guerrier. Et allez…, anciennement appelé, nouvelle formation allemande avec en son sein un guitariste – chanteur surnommé, parfois je me demande à quoi bon m’infliger ça. Qu’est-ce que j’y gagne ? En suis-je grandi ? Est-ce que j’en sors plus intelligent ? Plus cultivé ? J’espère juste que les mecs ne jouent pas duparodique et que l’étiquettetiendra ses promesses… C’est fou d’en arriver là, de placer les attentes à un aussi bas niveau.est donc le prolongement du LPparu en 2024. Après une brève introduction (« Prelude »), la formation donne des gages de sérieux : « Torture » est un titre ultra efficace torché en moins de deux minutes. Pas de fioritures, ça fonce effectivement à l’essentiel et cette démarche radicale sera d’ailleurs observé tout au long des huit pistes. Cependant, pratiquer la violence en bande organisée n’est plus un critère suffisant pour émoustiller la ménagère, aussi est-ce que les alternances de registres finissent-elles par me perdre, à la recherche de l’identité réelle de ce énième arrivant sur la scène teutonne. Un coup, un coupoption « brutal » (« White Secretions II »), les morceaux ont beau défiler à la vitesse de l’éclair, si ce n’est les six trop longues minutes du, ils sortent tout aussi rapidement de la mémoire.Je le reconnais, les mecs manient fort correctement leurs instruments et savent se doter d’une production solide qui met en avant les parties les plus massives du registre. De plus, le chant guttural s’avère très efficace, des éléments positifs donc. Mais entre lequi tâche d’un « White Secretions II » ou de « Rot in Despair » et les effluves d’ IMPALED NAZARENE lorsqu’il lui prend de pratiquer le(« Kill the Weak » ; « Rain in the Face »), je ne vois nulle trace d’homogénéité. Pour certains ce n’est peut-être pas pénalisant, me concernant cela me fatigue car j’ai l’impression que le trio est encore en quête de son moi profond.N’oublions donc pas quen’a que deux ans d’existence, il a donc le temps de s’affiner et probablement qu’à égal degré de violence l’âge apportera la personnalité nécessaire au projet. En l’état, je retiendrai surtout « Torture », sans doute le moment le plus mémorable de cette sortie pour son caractère intransigeant, sa vélocité, son parfum guerrier.

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