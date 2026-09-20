chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
260 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Church of Insects
 Church of Insects - The Nes... (C)
Par Sosthène		   
Archgoat
 Archgoat - Nightbringer, Li... (C)
Par Jean-Clint		   
Harlott
 Harlott - Exsequiis (C)
Par Sosthène		   
Xavier Boscher
 Xavier Boscher - Shapeshifter (C)
Par Sosthène		   
Sněť
 Sněť - V Bažinách Vědomí (C)
Par Jean-Clint		   
Atomic Aggressor
 Atomic Aggressor - The Occu... (C)
Par Keyser		   
Oathbreaker
 Oathbreaker - Rheia (C)
Par Bras Cassé		   
Deftones
 Deftones - Gore (C)
Par Bras Cassé		   
Astral Alchemy
 Astral Alchemy - Weaving Ch... (C)
Par Lestat		   
The Dillinger Escape Plan
 The Dillinger Escape Plan -... (C)
Par AxGxB		   
Revelation
 Revelation - For The Sake O... (C)
Par Ikea		   
Gorge
 Gorge - Deeds Of Horror (C)
Par Sosthène		   
Chat Pile
 Chat Pile - Who Loves the Sun (C)
Par AxGxB		   
Corium
 Corium - Anger / Chain / Re... (C)
Par isotaupe		   
Les news du 8 Septembre 2026
 Les news du 8 Septembre 202... (N)
Par Dantefever		   
Les news du 7 Septembre 2026
 Les news du 7 Septembre 202... (N)
Par Sakrifiss		   
Revelation
 Revelation - ...Yet So Far (C)
Par Arnaud*		   
Neon Nightmare
 Neon Nightmare - Faded Dream (C)
Par Arnaud*		   
Warning
 Warning - Rituals of Shame (C)
Par Arnaud*		   
Cultus Sanguine
 Cultus Sanguine - Shadows' ... (C)
Par Jean-Clint		   
Arronfest Open Air VI
 Arronfest Open Air VI - Ant... (R)
Par Jean-Clint		   

HKSPK - Heimkehr

Chronique
HKSPK Heimkehr (EP)
Et allez… HKSPK, anciennement appelé HELLO KITTI SCUM PORN KILLER, nouvelle formation allemande avec en son sein un guitariste – chanteur surnommé Jim Tonik, parfois je me demande à quoi bon m’infliger ça. Qu’est-ce que j’y gagne ? En suis-je grandi ? Est-ce que j’en sors plus intelligent ? Plus cultivé ? J’espère juste que les mecs ne jouent pas du metal parodique et que l’étiquette black death tiendra ses promesses… C’est fou d’en arriver là, de placer les attentes à un aussi bas niveau.

Heimkehr est donc le prolongement du LP Holy Scum paru en 2024. Après une brève introduction (« Prelude »), la formation donne des gages de sérieux : « Torture » est un titre ultra efficace torché en moins de deux minutes. Pas de fioritures, ça fonce effectivement à l’essentiel et cette démarche radicale sera d’ailleurs observé tout au long des huit pistes. Cependant, pratiquer la violence en bande organisée n’est plus un critère suffisant pour émoustiller la ménagère, aussi est-ce que les alternances de registres finissent-elles par me perdre, à la recherche de l’identité réelle de ce énième arrivant sur la scène teutonne. Un coup black, un coup death option « brutal » (« White Secretions II »), les morceaux ont beau défiler à la vitesse de l’éclair, si ce n’est les six trop longues minutes du finish, ils sortent tout aussi rapidement de la mémoire.

Je le reconnais, les mecs manient fort correctement leurs instruments et savent se doter d’une production solide qui met en avant les parties les plus massives du registre. De plus, le chant guttural s’avère très efficace, des éléments positifs donc. Mais entre le death qui tâche d’un « White Secretions II » ou de « Rot in Despair » et les effluves d’IMPALED NAZARENE lorsqu’il lui prend de pratiquer le black ‘n’ roll (« Kill the Weak » ; « Rain in the Face »), je ne vois nulle trace d’homogénéité. Pour certains ce n’est peut-être pas pénalisant, me concernant cela me fatigue car j’ai l’impression que le trio est encore en quête de son moi profond.

N’oublions donc pas que HKSPK n’a que deux ans d’existence, il a donc le temps de s’affiner et probablement qu’à égal degré de violence l’âge apportera la personnalité nécessaire au projet. En l’état, je retiendrai surtout « Torture », sans doute le moment le plus mémorable de cette sortie pour son caractère intransigeant, sa vélocité, son parfum guerrier.
Thrasho Amazon Sosthène
20 Septembre 2026 - 55 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
HKSPK
Black Death Metal
2026 - Indépendant
notes
Chroniqueur : 2.5/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
HKSPK
 HKSPK
Black Death Metal - 2023 - Allemagne		   

formats
  • Digital / 11/09/2026 - Indépendant

nouveaute
A paraître le 11 Septembre 2026

tracklist
01.   Prelude  (01:05)
02.   Torture  (01:51)
03.   White Secretions II  (03:05)
04.   Sonnenjäger  (02:30)
05.   Kill the Weak  (02:49)
06.   Rot in Despair  (04:17)
07.   Rain in the Face  (03:42)
08.   Heimkehr  (06:05)

Durée : 25:24

line up
Essayez plutôt
Horns Of Domination
 Horns Of Domination
Demo 2015 (Démo)
2015 - Autoproduction		   
Schammasch
 Schammasch
Contradiction
2014 - Prosthetic Records		   
Ritual Day
 Ritual Day
Devila Grantha
2017 - Autoproduction		   
Cerulean
 Cerulean
Carrion Angel (EP)
2023 - Indépendant		   
Night Crowned
 Night Crowned
Humanity Will Echo Out (EP)
2018 - Black Lion Records		   

HKSPK
Heimkehr (EP)
Lire la chronique
Church of Insects
The Nest of the Grotesque (EP)
Lire la chronique
Phenocryst
Explosions (EP)
Lire la chronique
Azgarath
Possessed By The Moon
Lire la chronique
Archgoat
Nightbringer, Lightbringer
Lire la chronique
Harlott
Exsequiis
Lire la chronique
Sněť
V Bažinách Vědomí
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Septembre 2026
Jouer à la Photo mystère
Xavier Boscher
Shapeshifter
Lire la chronique
Elder
Through Zero
Lire la chronique
Kült 45
Mauvaises influences
Lire la chronique
Phantom Corporation / Catbreath
Commando / Die By The Claw ...
Lire la chronique
Atomic Aggressor
The Occult Forces
Lire la chronique
Crashdeath
Loverbone
Lire la chronique
Filth
Time To Rot
Lire la chronique
Profane Burial
Desolate Echoes Of Turmoil
Lire la chronique
Portrayal Of Guilt
We Are Always Alone
Lire la chronique
Entretien avec CAGE FIGHT
Lire le podcast
Deftones
Gore
Lire la chronique
Helgafell
Chronicles
Lire la chronique
The Dillinger Escape Plan
The Dillinger Escape Plan (EP)
Lire la chronique
Cvinger
Rites Ov Flesh
Lire la chronique
Astral Alchemy
Weaving Chilling Magical Dr...
Lire la chronique
Gorge
Deeds Of Horror
Lire la chronique
Hecate Enthroned
The Corpse Of A Titan, A La...
Lire la chronique
Entretien avec DEATH DECLINE
Lire le podcast
Nekrodawn
Covenant Of Carnage
Lire la chronique
Revelation
For The Sake Of No One
Lire la chronique
Arronfest Open Air VI
Antilife + Barbara + Boulet...
Lire le live report
Cultus Sanguine
Shadows' Blood
Lire la chronique